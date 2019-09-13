Детские площадки от «Народного бюджета»

Автор: Редактор 13.09.2019

Минувшим летом в рамках программы «Народный бюджет» в сфере занятости населения в Сыктывдинском районе было реализовано шесть народных проектов.

Программа «Народный бюджет» позволяет жителям самим определить и устранить «болевые точки» в своих поселениях. Кроме того, в сельских муниципалитетах, где найти работу сложнее, реализация народных проектов – это возможность временного трудоустройства безработных граждан. Как сообщили в управлении занятости минтруда Коми, в этом году на реализацию народных проектов в сфере занятости населения было выделено из республиканского бюджета почти в три раза больше средств. Если в прошлом году эта сумма составляла пять миллионов 800 тысяч рублей, то в этом году – около 16 миллионов.

Увеличилось и число муниципалитетов, желающих принять участие в программе. Раньше в основном народные проекты реализовывались в сельских муниципалитетах, в 2019 году к программе присоединились Сыктывкар и Воркута. Всего в республике реализуется 57 проектов, все связаны с благоустройством территорий. Это разбор ветхих сооружений, строительство и ремонт колодцев, обустройство детских площадок, тротуаров, мостов, памятников, благоустройство территорий возле памятников.

Настоящим подарком для малышей Еля-ты и Выльгорта стали игровые площадки. В местечке Еля-ты проживает порядка трехсот человек. Детской площадки там никогда не было, если не считать пару качелей, стоявших на необустроенной территории. Жители неоднократно обращались в администрацию поселения с просьбой установить детскую площадку.

– Мы рассказали им о проекте «Народный бюджет», предложили поучаствовать. На общем собрании активная группа собрала подписи в поддержку строительства игровой площадки, – рассказала руководитель администрации сельского поселения Выльгорт Елена Доронина. – В августе мы завезли сюда песок, стройматериал, выровняли место, а игровое оборудование установили буквально за четыре дня. Жители очень довольны тем, что их детям теперь есть где играть, даже отправляли мне смс-сообщения: мол, такая радость для детей – приехали из отпуска, а тут – площадка.

На площадку было выделено 300 тысяч рублей из республиканского бюджета и 33 тысячи – из местного. В проекте участвовали трое безработных граждан, которые помогали монтировать оборудование и красить забор.

Вторая игровая площадка была установлена на улице Огородной в селе Выльгорт. По словам Елены Дорониной, в Выльгорте нет ни клочка свободной земли. Землю под площадку на Огородной предоставила районная администрация, и ее успели оформить как общественную территорию. Работы здесь было много, так как место неровное, склон на возвышенности, и приходилось планировать участок. Местные жители площадке очень рады.

– Мы эту площадку ждали. Я тут проживаю 60 лет, и никогда здесь ничего для детей не было, хотя детей у нас очень много, причем маленьких. Сейчас вечерами гуляю со своей внучкой, и ей очень нравится играть здесь. В общем, спасибо нашей администрации за то, что нашли то место, которое нужно, – рассказал местный житель Алексей Титенков.

Пока основание площадки песчаное, но, по словам главы поселения, в перспективе здесь планируется уложить мягкое покрытие, оборудовать освещение и установить водоотводную трубу, чтобы на площадке не скапливалась вода после дождя.

Галина ГАЕВА

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