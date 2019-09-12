Скандинавская ходьба от болезней сердца

В День здорового сердца, 29 сентября, в Сыктывкаре пройдет фестиваль скандинавской ходьбы, который станет ярким событием в кампании по популяризации этого вида спорта в Коми. О благотворном влиянии скандинавской ходьбы на здоровье сердца рассказала заведующая республиканским Центром медицинской профилактики Татьяна Лыюрова на прошедшей 9 сентября в Общественной приемной главы Коми прямой линии «Профилактика гиподинамии: как сохранить безупречную работу сердца».

По общему мнению экспертов прямой линии, гиподинамия – неизбежное следствие технического прогресса, который освободил городских жителей от лишних телодвижений. Малоподвижный образ жизни нарушает нормальное функционирование всех органов человека. Но первым принимает на себя удар сердце, потому что недостаток движения приводит к образованию бляшек в сосудах, отдельные участки сердца не получают достаточного кровоснабжения, и это неизбежно ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Жителям сельской местности гиподинамия не так угрожает, как горожанам, так как они в большинстве своем проживают в частных домах, и даже их повседневных домашних забот бывает достаточно, чтобы человек мог обеспечить себе нормальный уровень физической активности. В первую очередь от гиподинамии страдают горожане, так как большинство профессий сегодня никак не связано с физической нагрузкой, да и дома все автоматизировано.

Так, позвонившая на прямую линию Екатерина из Сосногорска рассказала:

– Мне сорок лет. Работаю в офисе, работа сидячая. Приду домой, сил хватает только приготовить ужин, поесть – и на диван перед телевизором. Вроде надо бы и походить, но совершенно нет энергии, утром просыпаюсь не отдохнувшей. Может, витамины какие-то посоветуете для подъема сил?

В ходе разговора выяснилось, что ко всему вышеперечисленному у женщины еще и значительный избыток веса. Да к тому же на работу и с работы она ездит на машине. Терапевт отделения медпрофилактики республиканского кардиодиспансера Елена Ильиных ответила Екатерине, что витамины тут вряд ли помогут, так как эмоциональная усталость и упадок энергии – прямое следствие гиподинамии. Она посоветовала звонившей все же перебороть себя и для начала ходить на работу и с работы пешком.

Как отметили эксперты прямой линии, сегодня для молодых в городе есть масса возможностей для физической активности. Но существует довольно большая категория людей, которые оправдывают свое нежелание двигаться нехваткой времени или денег на занятия в спортзале, упадком сил и т.д. Поэтому главное – это мотивация. Если человек мотивирован, он не будет искать оправданий, а найдет возможность поддерживать себя в тонусе. Для поддержания нормальной работы сердца достаточно аэробной нагрузки в виде ходьбы.

Как рассказала Татьяна Лыюрова, есть исследования, которые рекомендуют проходить в день 11 тысяч шагов, что соответствует семи-восьми километрам. Но не всем это удается, поэтому даже пять километров в день – уже хорошо, чтобы поддержать сердце и снизить риск возникновения онкологии и сахарного диабета. Ходьба – это наиболее доступный, эффективный и безопасный метод в отличие от бега, который обычно уже не рекомендуют пожилым людям. Хотя многие люди в зрелом возрасте и бегают, и катаются на велосипеде.

Наиболее эффективным методом поддержания здоровья является скандинавская ходьба. Это интенсифицированный вид ходьбы, в котором задействовано 90 процентов мышц. К тому же этот вид физической активности не имеет никаких противопоказаний и доступен в финансовом плане, потому что для занятий требуются только палки, удобная обувь и одежда. Центр медицинской профилактики реализовал грантовый проект по организации в Коми школ профилактики гиподинамии. В рамках проекта подготовлены инструкторы по скандинавской ходьбе в каждом муниципальном образовании. Занятия бесплатные, и уже более тысячи человек научились правильно ходить с палками и сейчас занимаются постоянно.

В сентябре специалисты Центра медицинской профилактики начнут обучать группу инструкторов из городских поликлиник. Желание поучаствовать в этом обучении высказали также республиканский госпиталь для ветеранов, в котором скоро откроется геронтологический центр, санатории «Серегово», «Кедр», «Лозым». По словам Татьяны Лыюровой, цель всех этих проектов – чтобы пользу скандинавской ходьбы осознали не только пожилые люди, но и молодежь. Зачем садиться в автобус или машину, если три остановки до работы или дорогу до магазина можно пройти с палками.

– Почему мы так рекомендуем этот вид ходьбы? Потому что ты вроде просто идешь, но при этом тренируешь те группы мышц, которые при обычной ходьбе не задействованы. За час ходьбы с палками теряется 700 килокалорий. Больше, чем во время езды на велосипеде или плавания. К тому же это гораздо проще, чем бегать целый час. Скандинавская ходьба – это же такое открытие, кладезь. Я не знаю, почему у нас так медленно это внедряется. Я думала, что через полгода мы будем все с палками ходить, но увы: скандинавская ходьба пока популярна только у пенсионеров, – посетовала Татьяна Лыюрова.

Именно с целью более широкой пропаганды был задуман и фестиваль скандинавской ходьбы, реализация которого стала возможной благодаря гранту столичной администрации. Организаторами фестиваля выступят Северо-Западная академия медицинских наук и Центр медицинской профилактики.

Пройдет фестиваль в Мичуринском парке, и, по словам Татьяны Лыюровой, никакая погода не может помешать этому. Регистрация участников начнется в 11 часов в здании «Северной Олимпии». Перед стартом сертифицированные инструкторы проведут для участников мастер-класс по скандинавской ходьбе, покажут правильную технику, а также объяснят, как выбрать подходящие палки. После участники приступят к ходьбе по дистанции. Правда, всем нужно иметь свои палки, так как, к сожалению, у организаторов нет возможности обеспечить всех необходимым инвентарем.

Кроме того, перед стартом или после него участникам можно будет измерить давление, определить процент висцерального жира, пройти спирометрию. Первой сотне зарегистрировавшихся участников достанутся кепки с символикой фестиваля, а все, кто успешно пройдет дистанцию, получат памятный подарок.

– Я надеюсь, что фестиваль скандинавской ходьбы будет доброй традицией и когда-нибудь станет таким же популярным, как «Велоночь», – подытожила Татьяна Лыюрова.

Галина ГАЕВА

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