План для моногородов

Предложения по развитию Воркуты и Инты должны быть представлены главе Коми 15 октября

На совещание в правительстве республики обсудили, что нужно включать в планы развития Воркуты и Инты. Свои разработки на эту тему представили региональные минпром, минприроды, минсоцтруд и институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра УрО РАН. На совещании присутствовали представители и других региональных министерств и ведомств, руководство моногородов участвовало по видеоконференц-связи.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин после встречи с главой Коми Сергеем Гапликовым дал поручение правительству страны и властям региона совместно разработать такой план и утвердить его до 31 декабря нынешнего года.

Проектным офисом по составлению плана развития Воркуты и Инты по поручению Сергея Гапликова руководит министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Александр Ремига. На совещании он рассказал, что сценарный план по Воркуте прорабатывается уже полтора месяца, рассматривались социальные, экономические вопросы, а также вопросы, связанные с месторождениями.

– Поэтому определенный базис уже был наработан. Но поручения главы Коми как продолжение поручений президента России значительно шире, поэтому мы решили собраться в таком составе, – пояснил министр. – Нам необходимо проработать все стороны жизни на территории Воркуты и Инты. Определена миссия проектного офиса – развитие Арктики через процветание народов Севера, и это наш основной посыл.

Александр Ремига подчеркнул, что социальная сфера в Воркуте и Инте должна достичь таких высот, чтобы уровень жизни в этих городах был выше среднероссийского. Это довольно затратно, так как, по предварительным подсчетам, только для Воркуты понадобится восемь миллиардов рублей. Кроме того, в городах нужно сделать жилищную и коммунальную структуру эффективней, провести сжатие городского пространства. И, конечно, продолжить программу переселения – сейчас в очереди желающих перебраться в более южные территории стоит 14,5 тысячи семей.

Качество бытовых услуг, по словам Александра Ремиги, можно повысить, поддерживая местный малый и средний бизнес. Кроме того, ключевая тема для предпринимательства – развитие оленеводства.

Что касается улучшения экономической ситуации в Воркуте и Инте в целом, то основа сейчас в разработке угольных месторождений Уса-1 и Уса-3. В Инте можно было бы рассчитывать и на разработку нефтяных месторождений, но их запасы пока официально не подтверждены, предварительно же – 100 миллионов тонн. Послужить развитию Заполярья должно и строительство Северного широтного хода, есть теоретическая возможность добиться проведения железнодорожной ветки Воркута – Усть-Кара, строительства порта Усть-Кара (НАО). Что касается туризма, то для этого есть национальный парк «Югыд ва». Также туристов, приезжающих на Полярный Урал, может заинтересовать посещение объектов ГУЛАГа.

Министр труда и социальной защиты Коми Илья Семяшкин сообщил, что сейчас ситуация с занятостью населения в Воркуте достаточно стабильная. В Инте – напряженная, но вполне контролируется: организуется переобучение специалистов, среди них и уязвимые в плане безработицы люди – женщины с детьми, предпенсионеры.

Более подробно по поводу той части плана, что касается разработки месторождений полезных ископаемых, перспективности тех или иных объектов, высказался министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин.

– Можно много говорить о существующей ресурсной базе, мы все ее знаем, но из свежих инициатив, которые уже готовы к заявлению в Минприроды России и Роснедра, – разведка коксующихся углей. Мы надеемся, что будет создан новый район добычи на территории Коми и НАО. Это поиски высокохромитовых руд, – рассказал министр, перечислив несколько конкретных участков, где, по его мнению, есть очень неплохие перспективы. Также специалисты с оптимизмом смотрят на Кажымский горнорудный район, где есть достойные запасы кварца, в том числе и на месторождениях, которые разрабатывались ранее. Также нужно договариваться с Челябинским металлургическим комбинатом о восстановлении добычи марганца.

По словам Романа Полшведкина, не надо забывать и о трубопроводной системе «Бованенково – Ухта». Масштабная газовая магистраль тоже играет большую роль в развитии северных территорий.

Заведующая лабораторией института социально-экономических и энергетических проблем Севера Тамара Дмитриева озвучила, что о перспективах развития северных моногородов думает она и ее коллеги, привела данные по динамике в разных отраслях (в последнее время много негативных факторов – и в трудоустройстве, и в кадровом обеспечении в отдельных сферах, и в состоянии жилищно-коммунальной инфраструктуры). При этом оригинально описала разницу между ситуацией в Воркуте и Инте в последние годы: если в первом случае нестабильная устойчивость, то во втором – устойчивая нестабильность. И в случае с Воркутой есть опасность, что либо город фактически станет рабочим поселком угольщиков, либо останется городом и будет существовать более-менее стабильно, но ни о каком заметном развитии речи идти не будет. Лучше избежать эти варианты. Также у ученых создалось впечатление, что собственники градообразующего производства не слишком заинтересованы в развитии инфраструктуры города.

По поручению президента России разработчики плана должны обратить особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи и на финансовое обеспечение этих мероприятий. Цель работы – повысить качество жизни в моногородах (это касается доходов населения, развития социальной сферы и городской инфраструктуры, улучшения экологии и многих других аспектов), улучшить экономическую ситуацию в Воркуте и в Инте и раскрыть потенциал этих городов – геологический, транзитный, энергетический и туристский.

– По крайней мере, нам так показалось, – отметила Тамара Дмитриева. – Хотя читаем про соглашения, участие в социальных проектах. Усиливается некомфортность городского пространства. Делается много нового в Воркуте по благоустройству, но это не может закрыть серьезные проблемы. И если мы хотим куда-то прорываться, должна быть индустриальная альтернатива развития. Сейчас, с одной стороны, Воркута теряет статус «заполярной кочегарки», с другой – не приобретает панарктического лица. Должны быть панарктические функции у города, у Воркуты должно быть то, чего нет ни у кого.

Дважды в своем выступлении Тамара Дмитриева подчеркнула важность открытия производств по переработке сельхозпродукции, но не мяса оленей, как это можно было бы подумать малосведущему в этом вопросе человеку – такое производство уже есть, – а по переработке всего остального: шкур, костей, рогов и прочего. Все это, по словам ученого, сейчас, по всей видимости, либо пропадает зря, либо уплывает на переработку в Китай, откуда потом возвращается в Россию и продается дороже. Поэтому разумным было бы превращать эти ценные ресурсы в товар у нас, открыть соответствующие производства.

– Сырьевая база там маловата, – возразили ей из зала.

– А у нас есть межрегиональные проекты, – парировала Тамара Дмитриева.

В финале встречи Александр Ремига пояснил, что для себя члены правительства Коми основу для разработки плана уже выстроили. Определили миссии, основные цели и направления, и все это во взаимодействии с профильными федеральными ведомствами, информационно-аналитическим центром государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Но сбор предложений от органов исполнительной власти, различных учреждений еще продолжается, он будет идти до 18 сентября. Затем до 27 сентября пройдут рабочие встречи по отраслевым блокам. 15 октября план развития должны передать главе Коми.

Заместитель председателя правительства Коми Михаил Порядин напомнил, что документ потребует тщательной и детальной проработки всех пунктов, в результате фактически должна получиться полноценная программа развития моногородов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru