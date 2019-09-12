Классы – в подарок от нефтепроводчиков

Ко Дню знаний в школах Коми открылись новые кабинеты точных наук

2 сентября новые кабинеты химии и математики, оборудованные по последнему слову техники, были торжественно открыты в ухтинском лицее №1, в средней школе поселка Синдор Княжпогостского района и в средней школе №2 города Микуня. Отремонтировать классы и укомплектовать их всем необходимым школа смогла благодаря помощи АО «Транснефть-Север». Профильные классы точных наук созданы в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО «Транснефть», рассчитанной на 2017-2019 годы.

Целью программы является повышение эффективности получения школьного образования в малых городах и поселках в регионах присутствия филиалов общества, создание кадрового резерва для нефтепроводной отрасли.

В Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях в рамках благотворительной программы ПАО «Транснефть» акционерное общество «Транснефть-Север» выполнило ремонт и оснащение современным оборудованием классов точных наук в семи школах.

В Архангельской области новые кабинеты открылись в Урдомской средней школе поселка Урдома. В Вологодской области классы с современным оборудованием получили Нюксенская средняя школа поселка Нюксеница, средняя школа поселка Юбилейный, средняя школа города Грязовца. В Коми капитальные ремонты при поддержке АО «Транснефть-Север» сделаны в кабинетах химии, физики и математики лицея №1 Ухты, средней общеобразовательной школы поселка городского типа Синдор Княжпогостского района и средней школы №2 города Микуня.

В 2019 году на проведение ремонта и оснащение лабораторным и демонстрационным оборудованием классов предприятие направило более 42,2 миллиона рублей. Всего с 2017 по 2019 год на ремонт и оборудование учебных заведений в трех северных регионах АО «Транснефть-Север» направило более 60 миллионов рублей.

В кабинетах физики, химии, математики в семи школах были заменены окна и двери, электрика, отремонтированы потолочные покрытия, пол и стены. Выполнен ремонт и в лабораторных комнатах. Кроме того, предметные классы точных и естественных наук полностью оснащены современными лабораторными и демонстрационными образовательными наборами. Кабинеты оборудованы мультимедийными комплектами: проекторами, интерактивными досками и дисплеями, смарт-досками, планшетами и ноутбуками, необходимыми пособиями, комплектами для 3D-моделирования.

В рамках благотворительного проекта ПАО «Транснефть» ухтинский лицей №1 получил три кабинета точных наук: первым был кабинет физики, оборудованный в 2017 году. Кабинеты химии и математики распахнули двери в этом году.

Поздравляя ухтинских лицеистов с Днем знаний, генеральный директор АО «Транснефть-Север» Рустэм Исламов подчеркнул, что от их желания учиться, работоспособности, настойчивости зависит достижение любой поставленной цели.

– Мы со своей стороны сделали все, чтобы модернизировать образовательный процесс, установив в классах то оборудование, которое поможет получить знания для успешной сдачи экзаменов по точным наукам и поступления в технические вузы, – отметил он.

Руководитель администрации Ухты Магомед Османов от лица администрации города и ухтинцев выразил благодарность всему коллективу ПАО «Транснефть».

– Несмотря на то, что у вас есть свои основные задачи, вы также находите время, финансы, возможности оказывать помощь городу, и эта помощь неоценима. Тем более если она оказывается детям. Огромное вам спасибо, без вашей спонсорской помощи город не был бы таким красивым, – отметил мэр Ухты.

Магомед Османов также сообщил, что АО «Транснефть-Север» выделило благотворительную помощь на полную реконструкцию стадиона «Нефтяник». На данный момент разрабатывается проект, реконструкцию планируется завершить в 2021 году – модернизированный стадион станет подарком компании «Транснефть» к столетию Республики Коми.

Символическую ленточку на торжественном открытии новых кабинетов химии и математики перерезали Рустэм Исламов, Магомед Османов и директор учебного заведения Елена Дудкина. Презентацию кабинета химии, сияющего свежим ремонтом, проводила учитель Анна Ярмоленко. Она продемонстрировала разнообразные возможности, которые предоставляет интерактивная доска, показала медиатеку, с помощью материалов которой можно формировать углубленные знания по всему курсу химии. Педагог сообщила, что теперь есть возможность предоставить каждому ученику мини-лабораторию. Также в классе есть дистиллятор, с помощью которого можно получать дистиллированную воду, что, по словам учителя, повышает качество лабораторных и исследовательских работ и понижает процент погрешностей. В кабинете имеется и наглядный материал, из которого ученики могут своими руками создавать различные модели молекул или кристаллические решетки атомов.

Не меньше положительных эмоций вызвал у педагогов и кабинет математики. «Хозяйкой» нового класса стала заведующая кафедрой математики лицея Татьяна Шавлягина. Она поблагодарила АО «Транснефть-Север» за такой замечательный подарок и призналась, что уже влюблена в этот кабинет.

– Педагоги подвержены профессиональному выгоранию, но, когда тебя ждет такой кабинет, все проблемы снимаются сами собой, хочется работать, творить, создавать что-то новое. Здесь радует все: наглядные пособия, учебное оборудование. Это творческая лаборатория, где будут проходить декады нашей кафедры, тематические мероприятия, в том числе общегородские, – поделилась планами Татьяна Шавлягина.

В этом году в День знаний два новых суперсовременных кабинета в подарок от АО «Транснефть-Север» получила и школа поселка Синдор. Директор школы Алла Бровина рассказала, что спонсорская помощь компании позволила реализовать в образовательном учреждении уже четыре проекта.

– Сотрудничество с АО «Транснефть-Север» началось с первого нашего проекта – кабинета физики, который отремонтировали и оснастили по последнему слову техники в 2017 году. Это было большой удачей для нас, – отметила Алла Бровина. – В прошлом году в День знаний мы торжественно открывали отремонтированную рекреацию. В этом году реализован серьезный четвертый проект, на который акционерное общество «Транснефть-Север» направило 5,8 миллиона рублей: открытие кабинетов химии и математики. Мы получили два замечательных кабинета с ремонтом по европейским стандартам и новейшим оборудованием. Приятно думать, что дети поселка будут изучать точные науки в такой красоте. Даже педагогов эти кабинеты приводят в восторг.

На средства АО «Транснефть-Север» создан суперсовременный кабинет химии, где есть все необходимое не только для

изучения этой науки, здесь также планируется проводить и уроки биологии, поэтому к классу примыкают две лаборатории. В кабинете математики Алла Бровина обратила внимание гостей не только на современное техническое оснащение, но и на новые парты, которые регулируются по высоте, что позволит ученикам сохранить хорошую осанку.

Людмила ВЛАСОВА

Фото АО «Транснефть-Север»