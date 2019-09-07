Рыбакам помогут перевооружиться

Промысловые рыбаки Коми получат господдержку на техперевооружение. Информация об этом прозвучала на координационном совещании по обеспечению правопорядка в республике, которое провел глава региона Сергей Гапликов. Один из вопросов повестки – противодействие незаконной добыче водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

С докладом по этой теме выступил зампред правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

– В этом году мы возобновили господдержку на техперевооружение для рыбаков. На эти цели в бюджете предусмотрено более пяти миллионов рублей, – сообщил Анатолий Князев.

По словам вице-премьера, сегодня в Коми зарегистрировано девять юридических лиц и 20 индивидуальных предпринимателей, ведущих промышленный вылов рыбы на территории республики. Годовой оборот промышленного вылова рыбы в среднем составляет более 250 тонн.

В целях профилактики браконьерства региональным минсельхозом ежегодно заключаются договоры пользования водными биологическими ресурсами с организациями и индивидуальными предпринимателями, ведущими промышленный вылов в республике. В текущем году было заключено 220 договоров.

Также Анатолий Князев рассказал, что региональный минсельхоз ведет работу по созданию кооперативов в рыбной отрасли. Так, в Удорском районе уже работает кооператив «АгроУдора», куда входят все промысловики, ведущие вылов рыбы в реках района.

– Необходимо продолжать эту работу – создавать для развития промыслового рыболовства соответствующие условия, дополнительные возможности, механизмы стимулирования, – отметил глава Коми.

Лина ПЕРОВА