Аферисты залезли в электронные кошельки

В Коми практически ежедневно фиксируются факты хищений денежных средств под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к банковским картам. Например, одна из жительниц Усинска, поверив незнакомцу, потеряла более полумиллиона рублей.

Аферисты, представляясь в телефонном разговоре сотрудниками банков, сообщают гражданам, что с их банковского счета кто-то пытается несанкционированно списать деньги. Далее «сотрудник банка» предлагает помочь в решении проблемы, а потом, запутав собеседника, похищает деньги. Обычно злоумышленники уговаривали граждан сообщить им данные банковской карты, пин-код и коды, которые приходили на номер телефона владельца счета. С помощью этой информации мошенники крали деньги со счета, к которому была привязана банковская карта.

Но 47-летней жительнице Усинска «работник службы безопасности банка» предложил срочно спасать деньги и для этого разместить финансы в безопасных электронных кошельках. Как это сделать, собеседник услужливо подсказал. Женщина перевела на продиктованные ей номера 534 тысячи рублей. После этого общение с «финансистом» прекратилось.

Как сообщила пресс-служба МВД республики, в похожей ситуации оказалась и 41-летняя жительница Печоры. Злоумышленники убедили потерпевшую временно пополнить электронный кошелек, чтобы сберечь деньги от незаконных посягательств. Женщина сняла со счетов зарплатной и кредитной карт 225 тысяч рублей, которые перевела на счета аферистов.

А вот 46-летнего жителя Воркуты обобрали по старой схеме: на его сотовый телефон позвонил неизвестный и представился представителем службы безопасности банка. Он сообщил о том, что банковская карта воркутинца в ближайшее время будет заблокирована. Собеседник предложил воркутинцу свою «помощь» в сохранении сбережений и попросил мужчину назвать пришедшие ему пароли, а также все реквизиты банковской карты. Поверив мошеннику, воркутинец сообщил всю требуемую информацию, после чего с его кредитной карты были списаны 46 тысяч рублей.

Один из жителей Сыктывкара, поверив мошенникам, не только сообщил все данные одной своей банковской карты, но и попросил защитить другие его банковские карты, в том числе и кредитные. Собеседники пообещали ему перевести все его деньги на специальный персональный счет. Поэтому, когда мужчина видел sms-сообщения о списании со счета крупных сумм, он не волновался, думая, что деньги переводят в «безопасное место». В итоге сыктывкарец лишился всех накоплений.

Впрочем, сотрудники полиции сообщили и о случае, когда злоумышленникам не удалось обмануть сыктывкарку. В полицию обратилась женщина, которая чуть не стала жертвой мошенников. Заявительница, чтобы спасти свои накопления, направилась в банк и сняла по требованию мошенников все деньги, в том числе и с кредитной карты. Затем женщина вспомнила, что читала о таких фактах мошенничеств в средствах массовой информации, и, прервав телефонный разговор с незнакомцем, пошла в дежурную часть УМВД по Сыктывкару.

Ирина СМИРНОВА

Фото gradnews.ru