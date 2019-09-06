Подарок ко Дню газовиков и нефтяников

В Ухте через две недели после визита Сергея Гапликова открыли первую очередь благоустроенной набережной Газовиков. Торжественная церемония состоялась в рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Работы по благоустройству набережной ведутся по программе благотворительной деятельности ПАО «Газпром». Стоимость реализации проекта – 450 миллионов рублей.

20 августа ход работ проинспектировали глава Республики Коми Сергей Гапликов и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский.

– Ухтинцы многие десятилетия ждали этого события, и сегодня благодаря партнерству с компанией «Газпром» их мечта воплотилась в жизнь. Безусловно, сотрудничество продолжается, многие объекты города сейчас находятся в стадии работы в рамках комплексного развития территории, – отметил Сергей Гапликов.

Благоустроенная часть набережной в Ухте имеет площадки для мини-футбола, бадминтона, настольного тенниса, воркаута, детские площадки с песочницами и «стенками», веревочными горками, качелями, каруселями, площадки для «классиков», многочисленные скамейки, смотровые площадки, а также амфитеатр.

Общая протяженность прогулочной территории парка после полного завершения проекта будет около двух километров. Набережная представляет собой единый маршрут для людей с разными потребностями и физическими возможностями. Она разделена на три зоны: тихая вдоль реки для неспешных прогулок, малошумная в средней части, шумная и самая скоростная ближе к дороге.

Вдоль пешеходного променада выложены брусчаткой и повсюду нанесены орнаменты. Это исторические элементы письменности коми-зырян – образы людей, животных и растений. Также в парке высажены сотни деревьев и кустарников: пихта, сосна, липа, сирень, можжевельник, акация и другие.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Ухты