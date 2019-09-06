Объемы ремонта дорог в Коми будут увеличены

Глава республики провел рабочее совещание по вопросам развития дорожной отрасли. По итогам совещания Сергей Гапликов дал поручения предусмотреть в ближайшие три года дополнительные средства для увеличения объема ремонта дорог, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Общая протяженность дорог и улично-дорожной сети на территории Республики Коми составляет 15 тысяч километров. Ремонт и содержание улично-дорожной сети – одна из главных тем, которые звучат в ходе встреч главы региона с жителями, главами поселений, депутатами и общественниками, на личных приемах и во время рабочих поездок в города и районы.

В этом году на ремонт и содержание дорог в республике предполагается направить 2,8 миллиарда рублей. В том числе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт 108,2 км региональных дорог и улично-дорожной сети Сыктывкарской агломерации будет направлено 980,6 миллиона рублей. Из них 441 миллион рублей – на 27,4 км дорог Сыктывкара.

Кроме того, по поручению Сергея Гапликова разрабатывается отдельная региональная программа ремонта дорог в Печоре. Она будет рассчитана на 2020-2022 годы. Для печорцев организовано голосование по выбору участков для ремонта в ближайшие три года.

В ходе совещания глава поставил задачу перед правительством Коми – в следующем году с учетом имеющихся ресурсов и мощностей увеличить объемы ремонта дорог в республике.

– Необходимо в 2020 году максимально выполнить задачу по приведению дорог в республике в нормальное состояние. Особое внимание уделить участкам, которые находятся в наиболее плачевном состоянии. В первую очередь надо привести в порядок школьные маршруты, дороги, на которые выданы предписания. Также надо решить вопрос по мостовым переходам, замене водопропускных труб. Это дороги и республиканского значения, и муниципальные. По Воркуте и Инте необходимо запланировать дополнительные средства в рамках программы развития, которую сейчас разрабатываем. Сегодня люди ждут от нас решения этого вопроса, и мы должны добиться позитивных изменений в дорожной инфраструктуре, – заявил Сергей Гапликов.

Глава Коми поручил минстрою региона представить соответствующие предложения, а минфину – предусмотреть в республиканском бюджете на 2020-2022 годы дополнительные объемы финансирования на решение поставленной задачи.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru