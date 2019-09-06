Кировчане построят в Эжве детсад

В следующем году в Эжвинском районе Сыктывкара появится новый детский сад на 270 мест. В среду, 4 сентября, был определен победитель аукциона на выполнение работ по строительству дошкольного учреждения. Как сообщили в администрации Сыктывкара, им стала кировская компания – ООО «Вяткастройсервис». Заявку на участие помимо победителя также подавала организация из Кирова – ООО «Альфа-Строй».

Стоимость контракта составляет 217 миллионов 188 тысяч рублей, включая средства бюджета Сыктывкара и субсидию из республиканской казны. Финансирование распределено на два года: в 2019 году будет направлено 74,7 миллиона, а в 2020-м – 142,4 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, детский сад на 270 мест (12 групп) представляет собой трехэтажное здание с техническим подпольем. Проектом предусмотрены физкультурно-спортивная зона, небольшой бассейн, игровая зона, зона отдыха и прогулок для детей, а также хозяйственная зона с площадкой для мусороконтейнеров. Архитектурно-планировочные решения обеспечат необходимую функциональность для маломобильных групп населения.

Покрытие площадок для отдыха – газон и тротуарная плитка, а для подвижных игр – резиновая крошка, асфальтобетонное покрытие и газон.

Работы по благоустройству включают в себя озеленение территории, а по границе земельного участка запроектировано ограждение высотой два метра из профильных труб с распашными воротами и калитками.

Детский сад, который должны построить в 3а микрорайоне, будет аналогом яслей в Нововятском районе Кирова. Строительство дошкольной организации должно завершиться не позднее 31 августа 2020 года.

Лина ПЕРОВА