Дорогу Том – Керки приводят в порядок

На автодороге Том – Керки продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Напомним, глава Коми Сергей Гапликов распорядился выделить восемь миллионов рублей из резервного фонда правительства республики на ремонт проблемных участков этой дороги.

Восстановлено уже более полусотни километров дорожного полотна. Производится отсыпка промоин, углубление, очистка и обустройство водоотводных канав вдоль дороги, профилирование дорожного полотна. Ремонтные работы идут до позднего вечера.

По словам подрядчика, индивидуального предпринимателя Ивана Никулина, работе мешают дожди, а местами вместо восстановления дороги приходится буквально прокладывать ее заново.

– Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить проезд в максимально короткие сроки, – процитировала пресс-служба ижемской администрации подрядчика.

Ремонтные работы на 82 километрах сосногорского участка автомобильной дороги Том – Керки стартовали 19 августа. Дорога проходит по территории трех муниципалитетов – Ухты, Сосногорска и Ижмы. В связи с обильными дождями и высоким уровнем воды в реках были разрушены мосты и образовались промоины на участках Сосногорского и Ухтинского районов.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru