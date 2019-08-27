За чистые реки и зеленый город

Нефтяники «Роснефти» поучаствовали в природоохранных акциях

Забота об экологическом благополучии является одним из ключевых приоритетов в организации производства «РН – Северная нефть». В Обществе более десяти лет действует программа менеджмента и система управления в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Мероприятия, которые реализуются, проводятся на постоянной основе, носят долгосрочный характер, а их эффективность не раз отмечалась на уровне города и региона.

Нефтяники ежегодно устраивают экологические десанты. Этим летом работники усинских структур «Роснефти» выходили на субботники трижды: в рамках проекта «Зеленый город» поучаствовали в благоустройстве Усинска, а затем массово вышли на «Речную ленту».

– В 2019 году Усинск празднует свое 35-летие, сделать город чище и красивее – хороший способ поздравить юбиляра с днем рождения, – считает главный специалист Управления подготовки нефти и газа «РН – Северная нефть» Василий Юсяев. – Плоды нашего труда уже заметны, хочется только, чтобы порядок на улицах радовал глаз подольше.

– Организаторы акции доверили нам непростой участок, – объяснил начальник Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды «РН – Северная нефть» Александр Ханжин. – В прошлом году на улице Нефтяников шел ремонт теплосетей, из-за которого пострадал травяной покров. С началом весны эта территория на фоне цветущего Усинска выглядела пустынным пятном. Надеемся, что горожане оценят усилия волонтеров и будут бережнее относиться к чужому труду.

«Речная лента» в этом году собрала представителей более 60 организаций. Массовому десанту сотрудников «Роснефти» доверили наведение порядка на берегу Колвы и в лесном массиве возле Колвинского карьера, который стал излюбленным местом отдыха.

Территория там напоминала филиал городского полигона ТБО: пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, остатки продуктов, автомобильные шины, рюкзаки, тазы, ящики, бочки, стройматериалы. Здесь на помощь людям пришла техника – фронтальный погрузчик и два самосвала, без их помощи было бы не справиться. В результате за несколько часов нефтяники собрали и отправили на полигон около 70 кубометров мусора.

– Усинск – не просто город, где работаем. Здесь мы живем, воспитываем детей, ходим в лес, купаемся в реке. Коллектив Общества участвует в акции «Речная лента» и других природоохранных мероприятиях ради сохранения природы, – отметил ведущий инженер Управления эксплуатации трубопроводов «РН – Северная нефть» Сахраддин Гасанлы. – Личная ответственность каждого – вот главное условие для поддержания экологического благополучия региона.

– Отношение усинцев к окружающей среде меняется в лучшую сторону, но очень медленно. Несколько лет подряд мы наводили порядок на ручье Болбанъель. Установили там информационные щиты о штрафах, которые грозят за несанкционированный сброс отходов. В первый раз вывезли оттуда горы мусора, теперь территория гораздо чище. Собственным примером мы учим людей беречь природу, – рассказал главный специалист отдела охраны окружающей среды «РН – Северная нефть» Максим Рогаль. – Надеемся, что и в Колвинских окрестностях ситуация изменится. Все согласятся, что отдыхать в чистом лесу гораздо приятнее. И ведь для поддержания порядка нужно не так много – убирать за собой после пикника и не забывать об ответственности не только перед законом, но и перед своими детьми за землю, которую оставим им в наследство.

Осенью республиканская комиссия выявит лучшее муниципальное образование и лучших среди участвовавших организаций. Победитель будет определяться по количеству людей, вышедших на «Речную ленту», по размеру очищенной территории и объему собранного мусора. В ходе акции горожане очистили Усинск от 319 кубометров ТБО.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»