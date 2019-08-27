Ни доказать, ни наказать

В Сыктывкаре полиция не выявляет наркопритоны

Всего один наркопритон был выявлен в столице Коми за последние два года. Квартиру, где собирались любители зелья, полицейские взяли штурмом в 2017 году. С тех пор наркопритоны в Сыктывкаре не выявлялись. Об этом сообщил заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сыктывкару Александр Мишарин в ходе тематической прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы Коми. Полицейский рассказал и об итоге уголовного дела, возбужденного в отношении организатора того самого единственного наркопритона, – финал истории оказался печальным.

В единственном числе

Наркопритон, который с учетом обстоятельств можно назвать уникальным для столицы Коми, действовал в обычной с виду хрущевке в центре Сыктывкара.

Притоны для потребления наркотических средств и психотропных веществ способствуют распространению наркомании и совершению связанных с ней преступлений. В таких притонах изготавливаются наркотики, новичков вовлекают в употребление зелья, создаются условия для его употребления, подготавливается почва для совершения других преступлений, в том числе направленных на добычу денег для покупки наркотиков. Кроме того, хозяин и посетители наркопритона доставляют множество проблем соседям.

Наверное, каждый, кто жил рядом с местом сборищ потребителей зелья, согласится с тем, что наркопритон в подъезде – хуже любого стихийного бедствия. Буйство стихии – явление кратковременное, а наркоманы могут годами отравлять жизнь соседям. Хрестоматийные признаки наркопритона: резкий неприятный химический запах в подъезде, не связанный с какими-либо бытовыми процессами, визиты в одну квартиру множества подозрительных людей, частые нарушения закона о тишине, а точнее – многолюдные ночные оргии с громкой музыкой и звериными завываниями граждан, находящихся в невменяемом состоянии из-за воздействия наркотиков.

Попытки законопослушных жильцов подъезда добиться хотя бы соблюдения того самого закона о тишине часто оказываются безрезультатными. Кое-кто, отчаявшись, меняет место жительства.

Примерно так развивались события и в подъезде, где функционировал единственный выявленный наркопритон Сыктывкара. Законопослушные жильцы, конечно, обращались за помощью в полицию, но в течение долгого времени никакого улучшения ситуации не наблюдали.

Однако полицейские не бездействовали, а долгими месяцами вели кропотливую оперативную работу, фиксировали совершение преступлений и собирали доказательства. Однажды поздно вечером состоялся штурм «нехорошей» квартиры.

Как сообщила пресс-служба МВД Коми, «в результате спецоперации организатор наркопритона был задержан. Злоумышленником оказался сыктывкарец, состоявший на профилактическом учете как наркозависимое лицо, а также ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. В квартире находились двое гостей. По результатам освидетельствования все находились в состоянии наркотического опьянения. По месту жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты одноразовые шприцы с остатками наркотического средства, приспособления для изготовления и потребления синтетических наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация либо содержание притона для потребления наркотических средств и психотропных веществ)».

Подозреваемый в организации наркопритона был задержан на два дня, потом вернулся домой и продолжил вести привычный образ жизни. Но зря законопослушные жильцы подозревали, что злоумышленника просто «пожурили и отпустили». Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении этого гражданина, продолжалось.

Как пояснил в ходе прямой линии Александр Мишарин, полицейские завершили расследование и направили уголовное дело в суд. Но обвиняемый не дождался заслуженного наказания – скончался до вынесения приговора суда.

Участники прямой линии поинтересовались, почему в самом крупном городе республики, где фиксируется довольно много фактов потребления и сбыта наркотиков, за два года полицейские выявили лишь один наркопритон. Александр Мишарин сообщил, что изменился сам способ наркопотребления: если раньше люди собирались в одной квартире вместе, чтобы изготовить наркотик из подручных средств и тут же его употребить, то сейчас покупают уже готовое зелье, которое можно употребить и единолично.

Журналист «Республики» поинтересовался, можно ли считать наркопритоном квартиру, где любители зелья собираются не для изготовления, а только для совместного употребления запрещенного вещества. Александр Мишарин подтвердил, что и в групповом употреблении зелья в одном жилом помещении усматриваются признаки организации наркопритона.

Но, по словам сотрудника полиции, в современных условиях факты организации и содержания наркопритона очень трудно доказать. Например, нужно документально подтвердить многократное совместное употребление наркотиков в одной квартире одними и теми же людьми.

– Требуются очень большие усилия, чтобы задокументировать совершение преступления, – пояснил Александр Мишарин.

Судя по озвученной сотрудником столичного УМВД статистике, сложности у полиции возникают и в других сферах борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Например, по состоянию на 30 июля 2019 года в Сыктывкаре полицейские зарегистрировали 318 преступлений, связанных со сбытом наркотиков, за аналогичный период прошлого года таковых было 115. Более чем двукратный рост объясняется тем, что полицейские стали регистрировать преступления, которые раньше укрывали от учета, – именно так квалифицировал действия сотрудников МВД прокурор Коми Сергей Бажутов на заседании коллегии надзорного ведомства в июле 2018 года. С того времени число регистрируемых преступлений, связанных со сбытом наркотиков, растет. Зато раскрываемость этих преступлений остается удручающе низкой: из зарегистрированных 318 преступлений раскрыто всего 60.

Интернет-магазины известны

Одна из участниц прямой линии рассказала свою историю. Она искала работу, состояла в тематических группах в соцсетях. Замечала, что рано утром в этих группах появлялись объявления о поиске закладчиков. Откровенно описанная суть работы не допускала двойного толкования: людям, ищущим работу, предлагали заработать, закладывая пакеты с наркотиками в тайники. Через некоторое время эти объявления исчезали из сообщений группы.

– Если я еще раз такое замечу, куда мне, как бдительному гражданину, сообщить об этом? – спросила сыктывкарка.

Александр Мишарин ответил, что никуда сообщать не надо. Как подчеркнул сотрудник УМВД по Сыктывкару, если сообщить о таком объявлении, то, конечно, полицейские проведут проверку, но это станет только лишней тратой рабочего времени оперативников.

– Результатов не будет никаких, мы и так знаем все эти магазины, – заверил полицейский.

Представитель УМВД по Сыктывкару напомнил, что сейчас наркоторговля ведется в основном с использованием интернета. Все виртуальные магазины, торгующие зельем на территории Сыктывкара, полицейским известны, знают стражи порядка и организаторов этих магазинов – правда, только по никнеймам во всемирной сети. Сами организаторы находятся, скорее всего, не в Сыктывкаре и даже не в Коми: с помощью современных технологий управлять процессом они могут из любой точки мира, где есть интернет. Создатели интернет-магазинов к наркотикам могут даже не прикасаться, всю черную работу делают нанятые сотрудники. Низшее звено в иерархии наркоторговли – закладчики, которые прячут товар и делают снимки тайника так, чтобы дозу потом нашел покупатель. И задерживают полицейские чаще всего закладчиков, поэтому и вакансий таких множество – «рабочие места» быстро освобождаются.

Единственный звонок на прямую линию поступил от сыктывкарца, назвавшегося Александром. Он спросил, что делать, если видишь закладчика, который прячет пакет с наркотиком.

В этом случае Александр Мишарин посоветовал немедленно позвонить в полицию по телефонам 02 или 112, сообщить приметы подозреваемого, но ни в коем случае не пытаться задержать его самостоятельно.

– Этот человек может быть в состоянии наркотического опьянения, причинить вам вред. Можете, если есть возможность, запомнить приметы, сфотографировать его, чтобы мы могли провести работу в дальнейшем. Если была произведена закладка, прибудет оперативно-следственная группа и произведет ее изъятие, по возможности задержат и закладчика, – объяснил Александр Мишарин.

Реклама зелья на Стефановской

Во время прямой линии речь зашла и о надписях с рекламой интернет-магазинов, которые периодически появляются на стенах зданий в Сыктывкаре. Напомним, в июне участники «Молодежки ОНФ» провели рейд и зафиксировали рекламу наркотиков на домах и строениях на улицах 28-й Невельской Дивизии, Оплеснина, Клары Цеткин, Первомайской и Ломоносова. А в ночь с 7 на 8 июля злоумышленник нарисовал рекламу наркотиков в самом сердце Сыктывкара – на трибуне перед памятником Ленину на Стефановской площади.

Ранним утром одна из жительниц города увидела непонятную надпись и странный рисунок на трибуне, задала запрос в интернете и выяснила, что нарисованная фигура является логотипом одного из крупных виртуальных магазинов по продаже наркотиков. Сыктывкарка сообщила о криминальной надписи в полицию.

Коммунальщики оперативно очистили поверхность трибуны. Реклама зелья недолго оставалась на главной площади столицы, но эффект произвела: после того как «наркохудожники» нанесли удар в самое сердце Сыктывкара, началась активная работа по их выявлению и задержанию. По данным Александра Мишарина, в июле и августе полицейские установили шестерых граждан, которые причастны к нанесению надписей, являющихся рекламой интернет-магазинов по продаже наркотиков.

8 августа пресс-служба МВД известила и о задержании подозреваемого в нанесении рекламы наркотиков на трибуну на Стефановской площади. Это действие стражи порядка квалифицировали как вандализм, то есть осквернение памятника культуры. Поэтому в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

Как рассказал Александр Мишарин, сейчас создатель надписи содержится в СИЗО по подозрению в совершении еще одного преступления. Ранее данный гражданин уже привлекался к административной ответственности за нанесение подобных надписей. Поскольку раньше он не покушался на памятники культуры, то наказанием для него был небольшой штраф. Сам «наркохудожник» признался, что за нанесение надписей ему заплатили заинтересованные лица – впрочем, сумма вознаграждения была не очень большой.

Работу по выявлению таких «наркохудожников» сейчас ведут все службы полиции, но пригодится и помощь бдительных граждан. Например, в одном случае злоумышленники были установлены благодаря видеозаписи, которую сделал и передал в полицию житель города.

Людмила ВЛАСОВА

Кадры с видео МВД по РК