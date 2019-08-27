Граффитист Сергей Волгин: «Хочу, чтобы мои рисунки добавляли Воркуте позитива»

Самородок из Воркуты Сергей Волгин радует жителей заполярного города, делая граффити на стенах зданий в необычном стиле. Работами граффитиста заинтересовались даже в местной администрации и заказали роспись двух трансформаторных подстанций (фото одной из работ опубликовано на последней странице в номере от 20 августа). Фотографии готовых работ потом с гордостью публиковал на своей странице «ВКонтакте» мэр Воркуты Игорь Гурьев. В интервью «Республике» Сергей Волгин рассказал об увлечении граффити и о том, что мотивирует художника творить в моногороде.

– Вы где-то специально учились рисовать?

– Рисую с детства, но специально нигде этому не учился. Раньше ведь интернета не было, ничего не отвлекало. Сначала перерисовывал картинки из разных журнальчиков, мультяшек и книжек. Потом потихоньку стал свое что-то рисовать, конечно, получалось коряво и кое-как, но постепенно развивался и пришел к тому, что выработал свой стиль. Рисую лет с восьми. Не могу сказать точную дату, что вот с этого дня начал рисовать. Как и у всех детей, наверное, пробуешь и постепенно понимаешь, что уделяешь этому больше времени.

– Наверное, с ранних лет рисовали лучше сверстников?

– Наоборот, помню, что всегда кто-то рисовал лучше меня, а я тянулся к ним. Вот это меня и подзадоривало. У меня больше в памяти, что я рисую хуже кого-то, а не то, что рисую хорошо.

– У вас своеобразная техника, свой стиль. Как вы для себя характеризуете этот стиль?

– Мультяшный или комиксный, не знаю, как конкретно его можно назвать. Когда люди спрашивают, то обычно говорю «мультяшный стиль». Мне интересно работать именно в своем стиле, в таком, какого нет больше нигде. Рисовать то, что уже есть, мне не интересно. Считаю, что если уж рисовать, то что-то такое, чего еще не существует, чем копировать кого-то.

– Как давно вы увлечены граффити?

– Это довольно сильно растянуто во времени. Кто-то может сказать, что ровно два года занимается граффити и за это время сделал пятьдесят рисунков, и вот это считается долго. Я занимаюсь дольше, но из-за наших метеоусловий сложно рисовать часто, и получается, что за год можно сделать максимум три-четыре картинки. В итоге за восемь лет могу нарисовать гораздо меньше, чем в других городах делают за год.

Начал пробовать рисовать на стенах, еще когда учился в училище. Достал краску автомобильную, насколько стипендии хватило. Год копил, купил, нарисовал, ну, корявенько, но как сделал – так сделал. На следующий год еще подкопил, еще сделал. Денег-то тогда не так много было. В год по картинке, может быть, выходило. Рисую относительно давно, но сам стиль развивался постепенно. Сначала любительский, но потом стал оттачивать стиль, и теперь он уже узнаваем: если мою картинку люди увидят, то смогут понять, что это рисовал я. Год-полтора назад именно в таком стиле стал работать, как сейчас, а вообще рисовать на стенах начал лет шесть-семь назад.

– Рисовать зимой вообще невозможно?

– В Воркуте точно нет. У нас холодно и ветрено. Краска, конечно, выдержит, если в помещении рисовать, а на улице замерзнет. К тому же при минусе большой расход краски идет, а она недешевая. Поэтому предпочитаю работать в плюсовую погоду. Ветер у нас бывает часто, если он боковой, то половина краски будет улетать просто в сторону. Двести баллонов убить на одну картину – это расточительство. Поэтому рисую только летом.

– А как рождаются идеи и персонажи ваших работ?

– Все картинки, которые рисую, придумываю сам. Ниоткуда не подглядываю, никогда не срисовываю. Даже если что-то есть красивое и я знаю, что так сам не смогу нарисовать, то все равно нарисую что-то другое. Пусть оно будет хуже, но это будет мое. Гораздо интереснее и сложнее создать что-то свое. Если постоянно срисовывать, то никогда не научишься сам рисовать, так и будешь кого-то копировать. Да, люди будут довольны, будут тебе аплодировать, потому что не будут знать, что ты копируешь, но сам-то ты знаешь, что просто кого-то воспроизводишь, а самого тебя не существует. Персонажей придумываю сам, беру сюжеты из жизни, с этим проблем нет. Мой стиль проявится во всех работах. Например, я не нарисую вам фотографичного Гагарина. Если мне сделают такой заказ, то он все равно будет мультяшный, своеобразный, с моей изюминкой. Даже если ко мне обращаются люди с просьбой что-то нарисовать, дают уже готовое перерисовать, то я перерисую, но в своем стиле.

– Вы работаете составителем поездов. Во время работы, может быть, какие-то идеи приходят?

– Нет такого, что работа помогает мне в творчестве. В целом сама жизнь подсказывает идеи, но связанные с работой картинки у меня тоже есть. Работа у меня непростая, и хобби добавляет интереса к ней. Любая работа убивает интерес, если она монотонная и однообразная, и как раз хобби избавляет от депрессии, которая может возникать от такой работы.

– По финансам насколько это затратное занятие? Допустим, один баллон краски сколько в среднем стоит?

– Есть бюджетные краски – по 250 рублей за баллон, я предпочитаю за 350. Специально никогда не подсчитывал, сколько баллонов уходит на ту или иную работу. Уйти может по полбаллона каждого цвета, но чем больше оттенков, тем больше требуется баллонов.

– Как вы учились, может, кто-то передавал знания?

– Нет, тут только практика. В Воркуте сложно найти кого-то, кто бы лично показал что-то, дал уроки. Интернетом не так давно стал активно пользоваться, а когда начинал, то не так много зависал в сети, чтобы учиться. Методом проб и ошибок постепенно пришел к тому, что могу сам. Чем больше практикуетесь, тем лучше. Если вы изначально простой шарик с трудом рисовали, то через много повторений он будет идеально получаться, то же самое и здесь. Было бы желание.

– У ваших рисунков очень позитивный посыл. Вы хотите, чтобы людям, глядя на них, становилось теплее?

– Да. У нас город немного сероватый, поэтому предпочитаю делать позитивные картинки, а не какие-нибудь социально-философские с мертвыми людьми и черно-белой тематикой. Стараюсь делать больше чего-то радостного, позитивного и цветного для города. В Воркуте много негатива. Ну как много? Не то чтобы все друг друга ненавидят, а есть трудности в жизни. Это однообразие, серость, пыль. Поэтому хочется, чтобы люди были более радостные. Плюс, когда дочка Алиса родилась, то с ней я стал сентиментальнее, что ли, и захотелось, чтобы она среди позитивных людей росла.

– Есть мнение, что Воркута – депрессивный моногород и там трудно найти вдохновение. Как вы к этому относитесь?

– Считаю, что поныть можно где угодно. Можно сидеть и депрессировать, а можно занимать себя чем-то. Вот я же придумываю, чем заниматься и как вдохновляться.

– У вас есть рисунок с хоккеистом и надписью: «Русские не сдаются», да и вообще много работ со спортивной тематикой. Спортом увлекаетесь?

– Да, в хоккей играю и не только. Тот рисунок меня попросил нарисовать парнишка, с которым мы вместе играем. Он попросил нарисовать ему аватарку. В начальных классах школы занимался фигурным катанием. Потом у нас это все распалось, но спорт не забросил. В баскетбол играю, на сноуборде катаюсь, а в хоккей буквально пару лет назад ребята знакомые предложили начать играть. Купил форму и вот до сих пор играю, нравится.

– Вы говорили, что рисуете на добровольных началах в свободное от основной работы время. Но все-таки администрация Воркуты, которая заказывала рисунки, хотя бы расходы на краску компенсировала?

– Это был не столько заказ, сколько обоюдное соглашение. Мне предложили, и я не отказался. Сделать рисунки в центре города мне было интересно. Предложили хорошее место, нигде прятаться не пришлось. Масштаб меня привлек. На одну картинку у меня был запас красок, а им хотелось сразу два объекта, и они компенсировали расходы. Оплаты никакой дополнительно я не просил, просто наши интересы совпали.

– А сколько у вас всего готовых граффити по городу, таких, про которые уже можете сказать, что вот за эту работу я отвечаю?

– Отвечаю-то я за все свои работы. Просто на разных жизненных этапах они у меня были разного качества, но так, чтобы я отнекивался от какой-то и говорил: «Это не мое», таких нет. Просто где-то это не в людных местах было, когда только набивал руку, потом выходил туда, где нет-нет да люди появляются. Таких, которые я бы показал людям, чтобы они поняли, что я делаю, и решили, допустим, заказывать мне что-то или нет, где-то восемь, наверное.

– Были ли предложения из других городов?

– Нет. Я не настолько раскручен, как вам кажется. Более-менее обо мне стали узнавать с недавних пор, благодаря шумихе в интернете. Начал рисовать, люди фотографировали, выкладывали в соцсети, и так потихоньку обо мне узнали в Воркуте. В других городах обо мне вообще никто не знает. Ко мне обращались не из другого города, а из одной серьезной организации. Я должен был выехать из Воркуты на продолжительное время, чтобы сделать одну работу для них, но из-за личной занятости не смог. Работа, ребенок. У меня намечался отпуск, а у нас на севере нужно летом куда-то выезжать, а это как раз надо было летом делать. Не то чтобы мне это было не интересно, просто, когда встал выбор между свозить ребенка на море или поработать, я выбрал первое.

– Ради хобби не готовы бросить работу?

– Я-то готов, но в нашем городе на заработок от такого хобби не проживешь. Немногие готовы платить за это творчество и платить стабильно. Может быть, в другом городе, если бы я знал, что буду востребован, то это было бы возможно. Плюс я ведь довольно критично отношусь к своим работам. Другие могут считать, что это прям шик, блеск и красота, но я просто как с детства помню тех, кто лучше меня рисовал, так же и теперь считаю, что мне есть еще куда расти. Не хватает личной уверенности в том, что пойду и буду так востребован, что смогу на это существовать.

– А кем-то из художников вы вдохновляетесь?

– Не могу сказать, что кем-то вдохновляюсь. Могу посмотреть и восхититься, но так, чтобы перенять чей-то стиль, нет. Могу смотреть с точки зрения, что вот это не умею и хочу вот эту деталь из такого-то образа научиться делать. Но из художников в целом мне нравится, как рисует Скотти Янг, он комиксы делает. Много за кем слежу, я ведь их только по никнеймам в основном в инстаграме знаю, а конкретно по именам не знаю.

– Вы недавно закончили новый рисунок, а есть по городу места, где хочется еще что-то сделать?

– Да, конечно. Хожу и на здания смотрю с точки зрения того, что вот если бы можно было тут или там что-то нарисовать. Для меня любой дом – это не просто дом, а пространство для возможного творчества. Если здание старое и побитое, то можно было бы украсить, а если оно новое свежеокрашенное, то не стал бы. Хотелось бы глобальное что-то сделать, но это довольно накладно, и на такое пока не замахиваюсь. Пока что трансформаторные будки – мой предел, это то, на что личных средств хватит. Я не привык, чтобы мне кто-то говорит: «Вот тебе много краски и денег, иди и сделай». Всегда смотрю с точки зрения личных возможностей.

– Есть идеи, которые хотелось бы реализовать?

– У нас ведь по городу много таких трансформаторных будок, как те, которые мне заказывала разрисовать горадминистрация в районе 23-й школы. Вот когда я рисовал, то подумал, что можно по всему городу в разных районах изобразить на них разные виды спорта. Тут у меня, допустим, сноуборд освещен, а где-то бы сделал баскетбольную тематику, где-то хоккей. Это и актуально, и мотивирует, смотрелось бы хорошо.

Ярослав СЕВРУК

Фото со страницы Сергея Волгина «ВКонтакте»