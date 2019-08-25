Военные будни Алексея Вдовина

Сыктывкарец Алексей Петрович Вдовин – один из немногих оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. Накануне празднования 76-й годовщины победы на Курской дуге бывший связист поделился с «Республикой» своими воспоминаниями о войне.

В свои 95 лет мужчина еще довольно бодр. Умеет пользоваться мобильным телефоном. Живет один и до сих пор сам иногда ходит в магазин, носит сумки с продуктами. Конечно, каждый раз взбираться на пятый этаж ему трудно, но дождаться квартиры на первом этаже или в доме с лифтом уже не мечтает: много лет обивал пороги инстанций с просьбой переселить его этажом пониже, да все безрезультатно.

– Вот до ста лет доживу, и можно помирать, – рассуждает он.

А пока признается, что умирать не очень хочется. Уж больно жизнь интересная стала. И хотя все реже и реже выходит он из своей двухкомнатной квартиры, но даже смотреть, что происходит в мире, по телевизору и наблюдать из окна за происходящим во дворе ему нравится. Недавно во дворе новую детскую площадку установили, и он с удовольствием наблюдает, как целый день там возятся ребятишки.

Детали давних военных событий стерлись в памяти ветерана. Ведь война для него прежде всего хоть и трудная, опасная, но все же работа, тяжелый, монотонный труд.

– Это пехоте на войне приходилось трудней всего, они всегда первый удар на себя принимали, всегда лицом к лицу со смертью, а нам, связистам, все же легче было. Я к наблюдательному пункту был прикреплен, – рассказал Алексей Вдовин.

На сером полотне повседневной солдатской жизни яркими фрагментами остались только события, оставившие след в душе: дорога на фронт, командировка в Москву за «студебеккерами» для «катюш», случайная встреча с отцом на Павелецком вокзале, победа, которую он встретил в Чехословакии, послевоенные скитания по стране.

Родился Алексей Вдовин в 1924 году в Тамбовской области. Отец работал в системе МВД, и в 1929-м его перевели сначала в Борисоглебск, потом в Москву. В столице семья жила на Дровяной площади, в районе Шаболовки. Алексей с братом Василием быстро освоились на новом месте, завели друзей, гуляли с ними на Ленинских горах и в парке имени Горького, ходили в недавно открывшийся кинотеатр «Ударник». Когда началась война, Алексею было 17 лет. Вместе с матерью и братом он эвакуировался в Тамбовскую область. Отец остался охранять Москву в народном ополчении.

В 1942 году, когда подошел призывной возраст, Алексея Вдовина отправили в учебную часть в Кстово Нижегородской области, где он осваивал профессию связиста и основы владения оружием. А сразу после учебки его и еще двух новобранцев отправили на Калининский фронт, куда они добирались на подводе.

– Три дня в пути мы питались только запасенными сухарями. Помню, есть ужасно хотелось, но накормили нас, только когда мы уже прибыли в часть и нас занесли в списки, – вспоминает ветеран.

На войне Алексей Вдовин обеспечивал телефонную проводную связь, которая соединяла наблюдательный пункт и командирский штаб. Такие телефоны позволяли наладить коммуникацию прямо в поле, в отсутствие всякой инфраструктуры. Такой сигнал не пеленгуется и не отслеживается со стороны.

При кажущейся простоте работа связиста была не из легких: сама катушка проводов имела внушительный вес, нужно было этот провод протянуть, а в случае потери связи – искать место обрыва и соединять, иногда под вражеским огнем. Хоть и считает собеседник издания, что выполнял обычную, негеройскую работу, но на самом деле роль связиста на войне невозможно недооценить. От четкой работы связистов зависит быстрота и своевременность передачи донесений, распоряжений, приказов и команд. А в условиях напряженного боя, особенно в критических ситуациях, от наличия связи зависят жизни многих людей и исход военных операций.

Зимой 1943 года Алексея Вдовина командировали в Москву за «студебеккерами» для фронта. Эти машины американцы продавали в СССР по ленд-лизу.

– Когда «студебеккеры» пришли, намного веселее дело пошло на фронте, – вспоминает ветеран. – А то ведь до этого по фронтовым дорогам наши «полуторки» ездили. Это ж не машины, а насмешка одна: кабины фанерные – дунь и развалится. По нашим дорогам на них вообще было не проехать. Иной раз после дождя застрянут в колее, и вся колонна машин ни туда ни сюда. Так, подталкивая друг друга, с трудом выберутся из грязи, дальше едут налегке, а груз солдаты на себе тащат. А «студебеккеры» намного проходимее и выносливее были. На них мы ударные установки «катюши» перевозили.

Во время той командировки в Москве на Павелецком вокзале он случайно встретился с отцом. Что такое встреча близких людей на войне, никому объяснять не надо: каждая такая встреча могла быть последней. Алексей отпросился у начальства на свидание с отцом.

– Мы пошли в нашу опустевшую квартиру на Дровяной площади, – рассказывает ветеран. – Посидели с отцом на кухне. Помню, как сжалось сердце при виде нашего когда-то многонаселенного, а теперь опустевшего дома. Из окна на улицу смотрю: обычных прохожих практически нет, одни солдаты.

После Москвы Алексей Вдовин отправился на Воронежский фронт. В составе 16-го гвардейского минометного дважды Краснознаменного полка прошел Орёл и Харьков, участвовал в Курской битве, прошел пол-Европы. О «катюшах» мужчина говорит долго и с восхищением: один залп из этого орудия мог заставить противника прекратить всякие попытки продолжать бой. Однако оставаться долго на одном месте «катюшам» было нельзя: немцы охотились за каждой такой установкой, поэтому им приходилось постоянно передислоцироваться. Особенно трудно это было во время Курского сражения. Местность там равнинная, и спрятать орудия было сложно. Солдатам, обслуживающим установки, приходилось окапывать их и маскировать так, чтобы враг не обнаружил.

Бои под Курском были, пожалуй, самым тяжелым, что пришлось увидеть Алексею Петровичу на войне. Настоящей психической атакой были воздушные налеты немецких самолетов, которые вылетали стройными рядами, заполонив все небо над местом боя, затем выстраивались в круг и начинали методично бомбить. Вслед за самолетами шли танки.

– Там такое месиво было, что не разберешь, где свои, а где чужие, – вспоминает солдат.

Уже на подходах к Берлину их полк отправили добивать отдельные группировки врага в Чехословакии. Там Алексей Вдовин и встретил Победу. Судьба берегла его: всю войну он прошел без единого ранения. За свой ратный труд был награжден орденом Красного Знамени, орденом Славы и медалью «За отвагу». После окончания войны он еще два года в звании старшины нес службу в Крыму – в Джанкое.

В 1947 году Алексей Вдовин демобилизовался. Отца к тому времени уже отправили на восстановление шахт Подмосковного угольного бассейна. Семья обосновалась на станции Узловая Тульской области. Алексей устроился там работать на шахту. Но вскоре ее закрыли, и он вынужден был искать счастья в других местах. В 1949 году судьба забросила его на Алтай. В Барнауле освоил профессию водителя. И, может, так и остался бы там, если бы не амнистия 1953 года.

– Тогда даже рынок в Барнауле закрылся из-за того, что город заполонили вышедшие на волю воры и бандиты. На этом рынке народ торговал овощами, мясом, молочными продуктами со своих хозяйств, а вся эта преступная шайка совершенно безнаказанно грабила тех, кто там торговал. По улице нельзя было спокойно пройти – того и гляди нарвешься на нож. Но что характерно: мужчин, которые были с женщиной, бандиты не трогали. Закон, что ли, у них такой был, не знаю, – вспоминает собеседник издания.

После Барнаула Алексей Вдовин помотался еще по стране, а в 1963 году судьба занесла его в Сыктывкар. После развода с женой решил махнуть куда-нибудь на север. Про Сыктывкар слышал, что это глухой северный город, там спокойно, можно устроиться на работу. Приехал в столицу Коми края, да так и «залип» тут, как он сам говорит. Первое время работал водителем на автотранспортном предприятии, жил в рабочем общежитии. Потом из Узловой к нему приехали две его дочери, и пришлось снять комнату в частном доме в районе аэропорта. В 1969 году от предприятия выделили двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне на улице Коммунистической, где Алексей Петрович живет по сей день. Его дочери – Галина и Валентина – давно на пенсии, и внуки уже взрослые.

В год празднования 70-летия Курской битвы Алексей Петрович Вдовин в числе 600 оставшихся в живых участников этого сражения из всех регионов страны побывал в Курске. Много светлых воспоминаний осталось у него о той поездке.

– Мы с Юлей (сопровождавшей его девушкой-соцработником) гуляли по городу, – вспоминает ветеран. – Там мне даже посчастливилось сфотографироваться с Дмитрием Медведевым, который приезжал на встречу с ветеранами.

За организованным для них праздничным столом он познакомился с однополчанами, участвовавшими в легендарном бою под Прохоровкой. И словно вновь ожили перед ним страницы давней военной юности.

– Сейчас разве сравнишь с тем, что тогда было, – рассуждает старый солдат. – Нынче вон техника-то какая стала. Разве думал я, когда провода по полю натягивал, что буду когда-то сотовым телефоном пользоваться? А вот, поди ж ты, до чего додумались: и связь хорошая, и никаких тебе проводов. Может, доживу до ста лет, так еще и не то увижу.

Галина ГАЕВА

Фото из архива Алексея Вдовина