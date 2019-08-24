Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие горняки!

Поздравляю вас с Днем шахтера!

Профессия шахтера пользуется уважением и почетом в обществе, она требует выносливости, выдержки, особой закалки, мужества и нередко героизма, поскольку по-прежнему остается одной из самых опасных. Для нашей республики этот праздник имеет особое значение. Самоотверженный труд горняков положил начало промышленному развитию региона, освоению территорий и образованию северных городов.

В этот значимый для республики день хочу поблагодарить ветеранов, которые стояли у истоков развития угольной отрасли, добросовестно трудились в годы Великой Отечественной войны и в тяжелый послевоенный период. Я глубоко признателен тем, кто сегодня продолжает славные традиции своих предшественников. Спускаясь на сотни метров в глубь земли, вы выдаете на-гора уголь, необходимый республике и стране.

Благодарю за труд всех работников горнорудной промышленности республики и шахтеров Яреги, добывающих шахтным способом нефть на уникальном месторождении высоковязкой нефти.

Желаю доброго здоровья, трудовых успехов и безаварийной работы, мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми