Воркутинские месторождения – основа развития угольной отрасли Коми

Глава Коми Сергей Гапликов принял участие в рабочей встрече президента России Владимира Путина с губернаторами и главами угледобывающих регионов страны. Как сообщает пресс-служба руководителя региона, обсуждалась текущая ситуация в угольной промышленности и стратегия ее развития.

Встреча прошла в преддверии Дня шахтера, который отмечается в России в последнее воскресенье августа. Владимир Путин поздравил всех, кто работает в отрасли, и ветеранов с наступающим праздником.

– Угольная промышленность вот уже почти три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, – отметил президент России, обращаясь к участникам встречи.

Перспективы развития угольной отрасли Коми связаны с дальнейшим освоением и разработкой новых месторождений Воркутинского геолого-промышленного района. Он располагает самыми большими разведанными в Европе запасами угля – порядка 340 миллиардов тонн и промышленным потенциалом освоения – 7 миллиардов тонн.

Готовы к реализации перспективные проекты ПАО «Северсталь» по месторождению «Усинское-1» (промышленные запасы – 126,3 миллиона тонн, период освоения – 21 год) и ПАО «НЛМК» по месторождению «Усинское-3» (промышленные запасы – 177,4 миллиона тонн, период освоения – 42 года).

Освоение и разработка новых месторождений Печорского угольного бассейна позволят реализовать перспективы развития Воркутинской опорной арктической зоны, градообразующего предприятия «Воркутауголь», экономики города Воркуты, а также даст возможность освоения иных перспективных месторождений золота, баритов, кварца, хромитов, марганца.

Лина ПЕРОВА

Фото kremlin.ru