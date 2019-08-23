Ветеранский товарняк закончился миром

22 августа на ледовой арене «Северная Олимпия» состоялся товарищеский матч, в котором встретились легенды хоккейного клуба «Строитель». Ветеранов разбили на две команды. Игра завершилась боевой ничьей – 5:5.

Как сообщает пресс-служба ХК «Строитель», ветераны разбились на команды «Союз» и «Дружба». Тренером «Дружбы» стал директор республиканской спортивной школы хоккея с мячом Сергей Морозов, а «Союзом» руководил главный тренер «Строителя» и сборной России Павел Франц. Ворота «Дружбы» защищал руководитель региональной федерации хоккея с мячом и директор клуба Константин Агафонов, ворота «Союза» – тренер голкиперов ХК «Строитель» Николай Зыкин.

Начался матч с атак «Союза», который владел инициативой, чаще угрожал воротам соперника, но пропустил контратаку. Ее в гол воплотил Александр Прокудин. Отыгрался «Союз» усилиями Алексея Лысака, а чуть позже Михаил Цывунин вывел «белых» вперед – 2:1. На гол Михаила Цывунина ответил старший тренер «Строителя» Александр Мальцев, но на перерыв лидером ушел все же «Союз» – мяч на свой счет записал самый опытный участник встречи 71-летний Александр Плосков. В перерыве, пока ветераны спорта отдыхали, в серии буллитов соревновались юные воспитанники спортивной школы хоккея с мячом.

Во второй половине встречи сначала Михаил Цывунин зажег на табло счет 4:2, затем «Дружба» восстановила равенство в счете усилиями Александра Прокудина и Александра Мальцева, но под занавес встречи Михаил Цывунин оформил хет-трик и, как казалось, принес «Союзу» победу. Однако буллит на последней минуте игры реализовал Александр Мальцев, для которого мяч тоже стал третьим в поединке.

5:5 – таков закономерный итог для такой встречи. Как рассказал после матча Константин Агафонов, составы формировались так, чтобы команды были равны по силам.

Ярослав СЕВРУК

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