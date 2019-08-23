Работы по благоустройству завершены в семи поселениях

Из 46 муниципалитетов, участвующих в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», семь полностью завершили работы, запланированные на 2019 год, – Зеленец, Емва, Койдин, Нившера, Кожва, Каджером, Пажга. Этим летом уже благоустроены 24 дворовые и 24 общественные территории. На сегодня муниципалитетами освоено субсидий 105 миллионов рублей, в том числе 68 миллионов – из федерального бюджета.

По условиям нацпроекта обустраиваться должны пространства, выбранные жителями. В селе Кебанъель Усть-Куломского района в рамках нацпроекта заасфальтирована улица Нагорная, напротив детского сада обустроена парковка.

В Микуне продолжается благоустройство городского парка. В этом году идет восстановление пешеходной дорожки, обустраивается выход к Дому культуры.

В Объячево благоустраивается территория минерального источника. Ранее к внешне неприметному, но очень популярному источнику вела «народная тропа». Теперь дорожка выложена брусчаткой, к концу лета здесь возведут беседку, территория будет освещена. Для посетителей установят скамейки, урны, велопарковку.

Также в Объячево продолжается благоустройство Парка культуры и отдыха. По основным аллеям укладывается тротуарная плитка, территория выравнивается и озеленяется. Мемориальный комплекс будет отреставрирован. В парке установят детские игровые комплексы, скамейки, урны. Система освещения парка пополнится двенадцатью новыми светильниками.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Коми в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Реализация нацпроекта направлена на повышение доступности жилья, модернизацию жилищного фонда и объектов коммунальной структуры. В 2019 году в Коми на реализацию проекта направляется 380 миллионов рублей. Из них 246 – федеральные средства.

Лина ПЕРОВА