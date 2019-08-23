Новые социокультурные центры на селе

В 2020 году в Коми запланировано строительство еще двух социокультурных центров, сообщает правительственный портал региона.

Как пояснил министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов, республика заявила свое участие в конкурсном отборе по направлению «Строительство (реконструкция) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» по нацпроекту «Культура».

По информации ответственных специалистов Минкультуры России, одобрены к финансированию в 2020 году два проекта: строительство социокультурного центра в деревне Горьковская Сысольского района и в селе Усть-Ухта Сосногорского района.

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию проектов планируется также в рамках отдельных конкурсов, сроки проведения которых в настоящее время не определены.

В целом при поддержке из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» в Коми за шесть лет планируется создать и капитально отремонтировать не менее 14 культурно-досуговых учреждений в сельских населенных пунктах. Также в ближайшее время запланировано строительство социокультурного центра в селе Подчерье Вуктыльского района и в деревне Денисовка Усинского района, строительство Дома культуры в селе Чиньяворык Княжпогостского района, а также завершение строительства социокультурного центра в селе Коровий Ручей Усть-Цилемского района.

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru