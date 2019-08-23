Фотоохотники представили свои трофеи

Полсотни фотографий финалистов республиканского конкурса «Сезон фотоохоты на ООПТ» представлены на выставке в зале сыктывкарского Центра культурных инициатив «Югöр». Экспозиция открылась 20 августа, она приурочена к 98-летию становления государственности Республики Коми.

Всего на конкурс, который в этом году проходил с 15 апреля по 31 июля, поступило более 250 фотографий. Причем снимки были не только из Республики Коми, появились участники из Кировской области и Москвы. Самому младшему фотоохотнику тринадцать лет, самому старшему – 66. Стать участником конкурса могли все желающие, обязательное условие – снимок должен быть сделан на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Авторы снимков претендовали на победу в номинациях «Звери и птицы», «Рептилии и земноводные», «Членистоногие», «Природные явления», «Природа планеты Земля», «Растения и грибы», «Редкий кадр», «Планета просит помощи», «Река моего детства». Жюри выбрало пять десятков лучших фотографий, которые и представлены на выставке. В кадр фотоохотников попадали медведи, ящерки, божьи коровки, разнообразные птицы, грибы и ягоды. Много пейзажных работ.

Конкурс «Сезон фотоохоты на ООПТ» проводится с 2014 года. В первый год участвовали тридцать человек, они прислали двести фото. В 2016 году конкурс вошел в проект «Коми край», подготовленный к празднованию 95-летия республики. В 2017 году конкурс включили в план основных мероприятий по проведению в России Года особо охраняемых природных территорий. Всего за шесть лет в конкурсе приняли участие более пятисот человек и более полутора тысяч снимков.

Цель конкурса – привлечение внимания населения к проблемам окружающей среды, а также воспитание бережного и внимательного отношения к природе. Помимо этого, конкурс «Сезон фотоохоты на ООПТ» входит в план мероприятий регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».

Выставка фоторабот интересна тем, что она показывает и неповторимость суровой и в то же время хрупкой северной природы, ее многоцветье и красоту, привлекает внимание посетителей к проблемам окружающей среды. Продлится выставка до 20 сентября.

Артур АРТЕЕВ

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