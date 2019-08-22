Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю с Днем рождения республики!

Коми – регион с огромными природными богатствами, уникальным культурно-историческим наследием и большим потенциалом для экономического и социального развития. Но главное богатство республики – люди, живущие на этой земле, талантливые, трудолюбивые и горячо любящие свою малую родину.

Сегодня наши усилия сосредоточены на реализации национальных проектов, каждый из которых направлен на улучшение жизни людей. Мы выделяем значительные средства на поддержку семей с детьми. Дети, молодежь – это те, ради кого мы работаем, те, кому продолжать начатое нами и развивать наш край уже в ближайшем будущем.

Мы трудимся на благо любимой республики, направляем свои знания и энергию на достижение качественных преобразований. В этой работе мы опираемся на опыт и мудрость старшего поколения. 2019 год в республике – Год наставничества. Благодарю каждого, кто своим трудом внес и продолжает вносить вклад в развитие нашего общего дома – Республики Коми.

Спасибо ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовикам и труженикам тыла, спасибо ветеранам труда, без вас не было бы того, что у нас есть сегодня. Сохранить историческую память для потомков – наша прямая обязанность. Именно поэтому 2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы.

В республике уже идет подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и к 100-летнему юбилею региона, который будем отмечать в 2021 году. Мы вместе преображаем наши города и районы, делаем их более удобными, уютными и комфортными. Уверен, общими усилиями мы добьемся значительных изменений в жизни республики.

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия, веры в свои силы, успехов и новых свершений на благо Республики Коми!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми