Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с замечательным праздником – с Днем Республики Коми!

Наша родина – это край с богатой историей, самобытной культурой, нетронутой природой. Мы гордимся достижениями земляков в спорте, медицине, образовании, промышленности и многих других отраслях. В Республике Коми добывают полезные ископаемые, развивают производство и сельское хозяйство, возводят современные микрорайоны, двигают вперед науку, реализуют творческие проекты и успешно покоряют спортивные олимпы.

Благодаря труду и преданности жителей Республика Коми славится по всей стране. Общие усилия, труд на благо края и любовь к родной земле – залог процветания Республики Коми и ее крепкого будущего!

В этот день особые слова благодарности мы говорим уважаемым ветеранам, которые развивали наш суровый северный край, заложили прочную основу для благополучного будущего потомков.

Желаю всем жителям Коми здоровья, счастья, успехов, оптимизма и энергии для достижения всех намеченных планов!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми