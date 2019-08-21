Жителя Коми арестовали в Крыму

В Крыму задержан нетрезвый водитель внедорожника, который оказал противодействие сотрудникам полиции и протаранил патрульный автомобиль. Нарушитель оказался жителем Республики Коми.

Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, 20 августа около шести часов утра в Евпатории водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» не выполнил требование госавтоинспектора об остановке, после чего, набрав скорость, направился к выезду из города. Двигаясь в городской черте, он совершил несколько правонарушений, которые чуть было не привели к аварии на одной из улиц. Сотрудники ГИБДД организовали преследование автомобиля, требуя его остановки, однако водитель на законные требования сотрудников полиции не реагировал и пытался скрыться. Погоня продолжилась за городом. Проехав несколько километров по трассе, водитель свернул в поле.

Правоохранители после нескольких предупреждений вынуждены были применить табельное оружие для остановки транспортного средства нарушителя. В результате сотрудникам дорожно-постовой службы совместно с нарядом ОМОН удалось заблокировать автомобиль нарушителя. Однако в момент задержания водитель иномарки протаранил патрульный автомобиль и скрылся. Полицейские в результате ДТП получили телесные повреждения.

В ходе срочных оперативных мероприятий автомобиль нарушителя был остановлен недалеко от города Саки. За рулем находился 38-летний приезжий из Коми. Вместе с ним в машине был его 16-летний сын. Во время общения с водителем сотрудникам полиции сразу стало понятно, что мужчина находится в состоянии опьянения. Кроме того, выяснилось, что ранее он был лишен права управления транспортным средством.

Сотрудники ГИБДД провели процедуру освидетельствования, показания прибора составили 1,11 мл/л, однако с данными показаниями водитель не согласился и от прохождения освидетельствования в медицинском учреждении отказался.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Сакский районный суд вынес постановление о привлечении гражданина к административной ответственности в виде ареста сроком на 13 суток.

По истечении срока ареста нарушитель будет привлечен также и за иные нарушения правил дорожного движения, за совершение ДТП и оставление места происшествия.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото пресс-службы МВД по Республике Крым