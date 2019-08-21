В Ухте задержаны бутлегеры

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Коми при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность группы граждан, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте фальсифицированной алкогольной продукции.

По данным МВД, шестеро уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, не имея соответствующей лицензии, приобрели немаркированный алкоголь за пределами Коми. Затем скрытным путем они перевезли контрафактную продукцию в Ухту, где хранили в арендованных гаражах, складских помещениях и магазинах.

В дальнейшем алкогольная продукция с поддельными федеральными специальными марками реализовывалась по ценам, которые были значительно ниже рыночных. При этом бутылки не выкладывались на прилавки магазинов, а выручка от продажи не фиксировалась.

Следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступлений. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых. Для троих суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, один помещен под домашний арест. Для остальных фигурантов избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В ходе обысков из незаконного оборота изъято в общей сложности более 40 тысяч бутылок алкоголя объемом 0,5 литра на сумму более 8,5 миллиона рублей.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото МВД Коми