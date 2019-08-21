Сделано в Коми

Выставка «Достояние Севера» в четвертый раз показала, чем можно гордиться республике

Более ста шестидесяти предприятий и организаций, а также муниципальные образования стали участниками четвертой региональной выставки достижений и возможностей отраслей народного хозяйства «Достояние Севера», прошедшей 17 августа в Сыктывкаре. Выставка стала площадкой, определяющей будущее развитие отраслей республики, формирующей потенциал и перспективы ее предприятий. Здесь также наглядно представлена самобытность, богатая культура и история городов и районов региона. Проведение Коми ВДНХ было приурочено к 98-й годовщине со дня образования республики.

Выставку достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми четвертый год подряд принимает столичный торгово-развлекательный центр «Июнь». Часть выставки встречала посетителей уже на улице: около центрального входа стоял библиомобиль – комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). В нем библиотекари развлекали горожан мастер-классами, квизами и настольными играми. Рядом припарковался автоклуб. Это многофункциональный мобильный культурный центр, который размещается на специализированном транспорте. Фургон оснащен вмонтированной сценой, звуковым и световым оборудованием, беспроводными усиленными микрофонами, микшером, а также автономным источником электроэнергии. На сцене автоклуба выступали творческие коллективы. На стоянке с торца торгового комплекса проходила выставка спецтехники МЧС. Здесь же предлагали испытать на себе противогаз – заглянуть в нем в задымленную палатку.

Внутри здания можно было часами ходить по выставке и знакомиться с достижениями местных предприятий, а также с жизнью наших городов и районов. Каждый посетитель получил уникальную возможность сразу и в одном месте узнать о деятельности и разработках ведущих компаний республики, почувствовать неповторимость и самобытность муниципалитетов Коми. Оставалось только посочувствовать участникам выставки, которые работали на своих площадках и не могли посмотреть, что делается у ближних и дальних соседей.

Гостей и участников выставки приветствовала спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева.

– Все, что представлено на выставке, создается вашим трудом, – отметила она. – На «Достоянии Севера» представлено все, чем по праву гордится наш родной край. Выставка год от года становится ярче, масштабнее, интереснее. Если в 2016 году было 97 участников, то в сегодняшнем смотре их уже 160. Три года назад мы начинали с площади триста квадратных метров. А сегодня экспозиции и площадки заняли более 1400 квадратов. Подобный формат одного из главных мероприятий в рамках празднования Дня республики весьма востребован. Выставка стала ярким и незабываемым событием.

Также она подчеркнула, что расширяется и формат выставки. В этом году работали площадки банков, проводились круглые столы, подписывались соглашения о сотрудничестве. Состоялась презентация гимна выставки и театральной гостиной. А члены Общественной палаты Республики Коми провели личный прием граждан.

Генеральным партнером Коми ВДНХ выступил Монди СЛПК, который в этом году отметил свой полувековой юбилей. Комбинат ежегодно участвует в выставке и каждый раз представляет новую экспозицию. В 2017 году сотрудники АО «Монди СЛПК» рассказывали об основных этапах производства бумаги. В прошлом году подготовили викторину, призами в которой служили саженцы хвойных деревьев. Также в павильоне гиганта на Вычегде можно было рассмотреть в микроскоп коловратку и других микроскопических чистильщиков сточных вод. Для наглядности заботы об экологии посетителям представили макет действующих на комбинате водоочистных сооружений. В этом году для гостей площадки Монди СЛПК организовали интерактивную выставку. Для того чтобы «оживить» снимки на экранах смартфонов, нужно было скачать специально разработанное приложение через QR-код на мобильное устройство и навести на стенд камеру смартфона. Десяток фотографий рассказывал об основных этапах современного производства на предприятии. Начиная от лесозаготовки, рубки щепы и варки целлюлозы до производства и нарезки бумаги, отгрузки готовой продукции клиентам, лесовосстановления, работы ТЭЦ и водоочистных сооружений.

Гостям павильона Монди СЛПК вручали саженцы ели и сосны, выращенные в лесопитомнике комбината в Сысольском районе. Всего раздали три сотни саженцев. Дети получали в подарок книжку-раскраску «Бумажные истории». Она повествует о производстве бумаги, картона и целлюлозы и об охране природы.

Всех посетителей ждали мастер-классы по традиционным ремеслам, интерактивные мероприятия, интересные фотозоны. Для ребят проводились конкурсы, викторины и подвижные игры. Озабоченные проблемами собственного здоровья горожане выстраивались в очередь к медицинским павильонам. Здесь можно было бесплатно пройти разные обследования и получить по их результатам рекомендации специалистов относительно желательного образа жизни и дальнейших обследований, а также буклеты с рекомендациями по питанию и здоровому образу жизни. Очереди также выстраивались и к столикам местных производителей продуктов. Здесь дегустировали мед, сало, колбасы, овощи, сметану, выпечку и прочее.

Место слева от главного входа заняли подворья городов и районов. Муниципалитеты постарались оформить свои площадки по максимуму оригинально. В усинском представительстве гостей встречали девушки, на бумажных шляпках которых разместились макеты городских достопримечательностей (в их числе и памятник северному комару). В воркутинском многие фотографировались с золотым шахтером (лицо, каска и спецовка молодого человека были покрыты позолотой). На подворье Троицко-Печорского района можно было узнать о фестивале «Сено» и смастерить игрушку из сена. Визитной карточкой Усть-Куломского района стала лесная избушка с костром, возле которого сидели охотники. Культуру и традиции коми-ижемцев на выставке представили творческий коллектив «Радлун» Щельяюрского дома культуры, специалисты районного музея и Сизябского дома культуры. Также из Ижмы привезли молочную и мясную продукцию, изделия сельчанок из мастерских хозяйства «Ижемский оленевод и К». Участники выставки с удовольствием проходили под ижемскими воротами – парными соединениями рук девушек из щельяюрского коллектива «Радлун». Руководитель администрации района Любовь Терентьева угощала гостей тортом с надписью «ВДНХ-2019». Выставочный стенд Инты был посвящен празднику оленеводов «Тэрыб кöр». Администрация Сосногорска представила в стеклянных бутылочках жидкий газ, углерод и другие полезные ископаемые. Здесь же можно было полистать пожелтевшие от времени страницы уникального документа советской эпохи – Книгу приказов по сажевым заводам газопромысла. Датирована рукопись сороковыми годами прошлого века.

Институт геологии Коми научного центра предлагал найти золото среди камней, увидеть в микроскоп челюсти древнего мини-монстра и подержать в руках осколок метеорита.

На площадке республиканского минприроды шел сбор вторсырья: за день удалось собрать почти двести килограммов. Посетители могли сдать не только макулатуру, пластик и стекло, но и батарейки, опасные отходы и малую бытовую технику. В общей сложности на переработку отправили более сотни килограммов макулатуры, около 70 килограммов пластика и 18 килограммов стекла. Собранные батарейки и малая бытовая техника будут утилизированы.

Национальная библиотека Республики Коми в этом году подготовила для гостей выставки две площадки. Помимо библиомобиля библиотекари работали и внутри ТРЦ «Июнь». Они раздавали пароли для бесплатного чтения в электронной библиотеке ЛитРес, а детей и их родителей приглашали принять участие во всероссийском конкурсе «Школьный патент» и проекте «Легион умников». Желающие угадывали предназначение необычных изобретений дизайнеров. Это оказалось довольно-таки непросто.

В российский Год театра на выставке себя представили и республиканские театры. Около главной сцены развернулась фотозона, где посетители фотографировались с декорациями или в сценических костюмах. Здесь же выступали артисты различных театров.

В этом веке ВДНХ проводится уже в четвертый раз. В советское время республиканская выставка достижений народного хозяйства впервые прошла в 1936 году. На территории Кировского парка даже возвели специальный павильон. Последняя такая выставка состоялась в 1976 году на 55-летие Коми. Традицию ее проведения по инициативе главы региона Сергея Гапликова возобновили в 2016 году. В следующем году выставка «Достояние Севера» пройдет в трехдневном формате.

Артур АРТЕЕВ

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