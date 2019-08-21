Покоритель «Морской мили» 

16-летний воркутинец Александр Бердинский выиграл заплыв «Морская миля», прошедший в акватории Геленджикской бухты. Без каких-либо возрастных ограничений в аквабитве участвовало около четырехсот спортсменов и любителей. Пловец рассказал «Республике» о победе в старте на открытой воде.

– С пяти лет занимаюсь плаванием в родной Воркуте, – сообщил пловец. – Сейчас тренируюсь у Дмитрия Александровича Трапезникова, а до этого меня долгое время тренировала Галина Васильевна Кузьменко. В Геленджике просто отдыхал и поучаствовал в старте на открытой воде для поддержания физической формы. Конечно, приятно, что удалось занять первое место, показать хорошее время прохождения дистанции.

Александр Бердинский проплыл морскую милю (1852 метра) за 28 минут 19 секунд. Он отметил, что преодолевал дистанцию кролем, а вообще специализируется на одном из самых технически сложных и утомительных стилей – баттерфляе, предпочитает дистанцию 200 метров. За победу в «Морской миле» спортсмена наградили сертификатом на тридцать тысяч рублей.

– Над судьбой победных денег еще не размышлял, но, скорее всего, потрачу на покупку нового инвентаря для любимого дела – плавания, – заключил собеседник издания.

Для пловца из Воркуты победа в Геленджикской бухте была далеко не первой. Он профессионально занимается плаванием во Дворце творчества детей и молодежи более десяти лет, имеет спортивное звание кандидата в мастера спорта.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено Александром Бердинским