Победный град от Екатерины Паршуковой

В Ульяновске завершились двадцатый чемпионат и первенство мира по стрельбе из арбалета в дивизионах «Матч» и «Филд». В соревнованиях участвовало около 500 спортсменов из 35 стран. Спортсменка из Коми Екатерина Паршукова стала трехкратной чемпионкой мира в этих состязаниях.

В первый же соревновательный день Екатерина Паршукова одержала двойную победу в матчевом арбалете: в личном и командном зачетах. На следующий день она пополнила коллекцию наград еще двумя медалями. В соревнованиях на дистанции 10 метров в командном зачете представительница Коми стала обладательницей золота. Также в личном первенстве она завоевала бронзовую награду.

«Это был самый лучший чемпионат мира, ни одна страна не сможет сравниться с нами, с нашей гостеприимностью, теплом и организацией! Отдать должное, конечно, надо нашему дорогому и уважаемому президенту федерации по стрельбе из арбалета Валерию Александровичу Ашихмину. Спасибо за эту возможность, за вклад, за веру, за чуткое внимание к своим спортсменам! Ну а мы в свою очередь доказали, что мы самая сильная сборная команда, выиграв медальный зачет», – написала спортсменка на своей странице «ВКонтакте».

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com