Баскетбольная надежда

За спортивные достижения 15-летняя баскетболистка из Сыктывкара Валерия Мосеевская удостоена награды «Надежда Республики Коми». Соответствующий знак она получила из рук главы региона Сергея Гапликова.

Баскетболистка команды «Ника-Юность» Валерия Мосеевская является одной из самых перспективных молодых спортсменок республики. В 2017 году она стала чемпионкой России в составе курского «Динамо». Сыктывкарку заметили опытные тренеры из Курска и пригласили на усиление в состав Детско-юношеской баскетбольной команды, составленной из девчат 2004 года рождения. В мае этого года Валерия тренировалась в составе юниорской сборной России.

Вручая награду, Сергей Гапликов подчеркнул, что для развития республики и страны очень важна преемственность поколений:

– Это правильно, когда опыт передается от старшего поколения к юному. В любой профессии, в любой сфере очень сложно состояться без старших товарищей. Чтобы поддержать эти традиции, мы объявили 2019-й Годом наставничества в Республике Коми. Потому что настоящим секретам мастерства, а главное – любви и преданности своему делу, любви к Родине невозможно научиться по учебникам. Это передается от человека к человеку, от сердца к сердцу. Только так можно добиться высоких результатов в профессии, в творчестве, в спорте.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено министерством спорта Коми