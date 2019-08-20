Красная зона

Участок колонии-поселения ИК №42, расположенный в поселке Синдор Княжпогостского района, – зона, вызывающая особый интерес. Здесь отбывают наказания бывшие сотрудники правоохранительных органов, судов, прокуратуры, люди, служившие в прошлом во внутренних и пограничных войсках. Большинство осужденных попали сюда из-за нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия. Как живут бывшие правоохранители, волею судьбы оказавшиеся «по другую сторону» колючей проволоки, узнала журналист «Республики».

Почти как в армии

Зону, где отбывают наказание бывшие правоохранители, иногда называют красной. Сами осужденные здесь более ответственно подходят к соблюдению правил внутреннего распорядка, и нарушение режима – явление редкое.

– Это люди с высокой степенью социализации. Практически всех дома ждут семьи, поэтому они заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее выйти на свободу, – рассказывает начальник отдела воспитательной работы с осужденными Евгений Ермаков. – Конечно, многие из них привыкли к совсем другим условиям жизни, к другому отношению, и им непросто было принять себя в статусе осужденного, но они справились, потому что соблюдение всех установленных требований – самый короткий путь домой.

Евгений Ермаков не отрицает, что хоть редко, но встречаются и среди бывших правоохранителей граждане с буйным нравом, которые склонны к совершению нарушений. Злостных нарушителей отправляют в исправительные учреждения с куда более строгим режимом содержания – например, в колонии общего режима, где требования намного жестче. А условия в колонии-поселении напоминают мужчинам времена службы в армии – об этом не раз говорили сами осужденные. Все, с кем довелось побеседовать, отмечали, что тому, кто жил в казарме, быт в колонии-поселении покажется привычным.

– Да, по вступившему в законную силу приговору суда эти люди – преступники, но в нашей колонии в основном отбывают наказание осужденные, совершившие преступления по неосторожности, – объяснил Евгений Ермаков. – Если говорить о людях, осужденных за дорожно-транспортные происшествия, то тут важно прежде всего то, в каком состоянии человек сел за руль. Любой автомобилист управляет источником повышенной опасности, и несчастье может случиться с каждым, кто садится за руль. И каждый нарушитель правил дорожного движения может стать потенциальным преступником.

Евгений Ермаков отметил, что иногда поражается, знакомясь с личными делами осужденных: папки трещат по швам от копий наградных листов, сведений о поощрениях, положительных характеристик. Тем не менее мужчины, проявившие героизм в горячих точках, боровшиеся с преступностью, спасавшие людей на пожарах и в зонах чрезвычайных ситуаций, лишились свободы, карьеры и приобрели статус осужденного, и зачастую просто из-за невнимательности.

Секунда длиною в вечность

– Такая у нас жизнь: от сумы и тюрьмы зарекаться нельзя, – философски отмечает в разговоре с журналистом осужденный Владислав. – Я себе и представить не мог, что когда-нибудь попаду в колонию. Не такой я вел образ жизни, чтобы меня было за что судить. Все изменила случайность, которую я до сих пор даже сам не могу понять.

Уроженец Перми Владислав рассказал, что за свою жизнь сменил много профессий, в свое время поработал даже в МЧС – начальником караула пожарной части. Из-за этой записи в трудовой книжке и попал в колонию-поселение для бывших сотрудников. Хотя последняя его должность на свободе – водитель маршрутного автобуса.

Сухие строки сводки дорожных происшествий: «21 января 2019 года в Перми на улице Пушкина 43-летний водитель автобуса MAN не уступил дорогу 44-летней женщине, которая переходила проезжую часть к трамвайной остановке, после чего врезался в стоявший на остановке автобус МАЗ».

Пешеход вышла из остановившегося трамвая и шла к тротуару. Автобус сбил женщину и буквально вдавил ее в другой автобус.

По словам Владислава, он, находясь за рулем автобуса, отъезжал от остановки, когда впереди остановился трамвай. Вдруг на дороге возникла женщина. Водитель автобуса резко затормозил. И в этот момент для Владислава время остановилось: как в замедленной съемке он видел, как повернулась к нему женщина, как в ужасе расширились ее глаза. Казалось, что прошла вечность, а на самом деле – секунды.

– Когда автобус был примерно в метре от женщины, его скорость составляла шесть километров в час, – вспоминает Владислав. – Но я уже понимал, что автобус не успеет остановиться. После столкновения сразу сдал назад, подбежал к женщине, хотел оказать ей первую помощь, но она получила настолько серьезные травмы, что даже трогать ее было опасно – мог только хуже сделать.

Чтобы хоть как-то поддержать пострадавшую до приезда скорой, водитель автобуса говорил с ней, думал, что успокаивает и подбадривает. Хотя он так и не понял, слышала ли она его: глаза женщины были открыты, но на происходившее вокруг она не реагировала. Владислав понимал, что пострадавшая получила очень тяжелые повреждения, однако до последнего надеялся, что медики сумеют спасти женщину. Но от полученных травм она скончалась в больнице.

– Я даже не могу описать, насколько морально тяжело понимать, что по твоей вине погиб человек, – рассказывает о своем состоянии Владислав. – Да, я знал, что будет суд, но еще до этого я судил себя сам, по сто раз на дню прокручивал ситуацию в голове, думал, как можно было это предотвратить. К сожалению, время нельзя повернуть вспять, но я бы все отдал, чтобы вернуться назад и все изменить.

Владислав рассказал, что пытался связаться с родственниками погибшей, предложить хоть какую-то компенсацию причиненного вреда.

– Они со мной не захотели разговаривать, и от компенсации отказались, – с горечью сказал осужденный.

И было видно, что он в чем-то понимает этих людей, может, и сам бы в такой ситуации не захотел встречаться с виновником ДТП и брать у него деньги. По словам Владислава, родственники пострадавшей подали гражданский иск к предприятию, где он работал.

Суд признал Владислава виновным в нарушении правил дорожного движения и с учетом всех обстоятельств дела приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. В Синдор осужденный прибыл около месяца назад. Условия жизни оценивает коротко:

– Как в армии. Жить можно.

Осужденный признался, что постоянные воспоминания об аварии и «думки» о том, как можно было ее избежать, тяготят едва ли не больше, чем неволя. И это тоже наказание, которое теперь ему «отбывать» долгие годы.

Пока же до освобождения далеко. Но Владислав знает, что дома ждут родные и он им нужен. Поэтому уже строит планы на будущее. Сейчас в колонии он трудится разнорабочим, на любую работу согласен и после освобождения.

– Есть много работы, которую я могу выполнять, так что без дела не останусь, – сказал Владислав. – Но все-таки хочу вернуться за руль. Уверен, что случившееся – всего лишь трагическая случайность, и хочу верить, что больше ничего подобного не произойдет. Я двадцать пять лет ездил без аварий. А после этого случая буду еще осторожнее. Может быть, кто-нибудь научится осторожности на дороге на моем примере: за рулем ни на миг нельзя терять бдительность.

Школа жизни

Осужденный из Удорского района Николай тоже уверен, что его трагический пример может быть полезным для других водителей – только поэтому и согласился пообщаться с журналистом. В части общения с прессой права осужденных строго соблюдаются. Никакой «обязаловки»: чтобы журналист мог задавать вопросы, собеседник должен дать письменное согласие на беседу. Не захочет, может отказаться. Так некоторые граждане, не пожелавшие вспоминать о прошлом, и поступили.

– А мне скрывать нечего, – с грустью махнул рукой Николай. – Обо мне не только весь Удорский район, но и вся республика все знает.

Дорожное происшествие, случившееся 17 апреля 2017 года в Удорском районе на автодороге Кослан – Усогорск, до сих пор памятно многим жителям республики. Пострадали в нем больше сорока человек. Напомним, в двух километрах от села Кослан столкнулись грузовой автомобиль «Урал» и пассажирский рейсовый автобус ПАЗ. Снегоуборочный отвал «Урала» буквально пропорол автобус.

За рулем грузовой машины сидел Николай. Для него это была обычная рабочая смена. Ехал по дороге, чистил снег. Вдруг зацепил снегоочистительным отвалом мягкий грунт. «Урал» развернуло и буквально выкинуло на встречную полосу, по которой в это время ехал автобус. Водитель ПАЗа скончался на месте, люди, находившиеся в салоне, получили травмы различной степени тяжести.

Николай утверждает, что сумел взять себя в руки сразу после ДТП – сказалась армейская закалка. Сам он не пострадал, выскочил из кабины, начал эвакуировать пассажиров автобуса. О том, что водитель грузовика сразу бросился на помощь, говорили впоследствии и пострадавшие. Также Николай проверил, не пробит ли бензобак автобуса, нет ли угрозы взрыва.

Осознание случившегося пришло намного позже, состояние, наступившее после этого, можно назвать только шоковым. Потом стало известно, что в ДТП травмы, оказавшиеся смертельными, получила четырехлетняя девочка. Во время разговора Николай старался не показывать свои чувства, но было видно, что ему до сих пор тяжело вспоминать об этом.

Осужденный рассказал, что и в ходе суда, и в ходе следствия признал свою вину, хотя и дорожные условия, и погода в тот день были не лучшими, что тоже могло сыграть свою роль. В суде один из свидетелей даже утверждал, что машину, оснащенную скоростным передним отвалом, могло занести из-за особенностей дорожного покрытия. Но суд пришел к выводу, что совокупность всех исследованных доказательств, включая заключение эксперта, прямо свидетельствует о том, что именно действия водителя «Урала» явились причиной ДТП. На месте происшествия действительно были выявлены недостатки в содержании автодороги, но, как отметил суд, по нормам ПДД России именно водитель транспортного средства должен был учитывать в том числе сложившиеся дорожные и метеорологические условия.

Как следует из приговора Удорского районного суда, именно неверно выбранная Николаем скорость движения, без учета всего комплекса дорожных, метеорологических условий, состояния транспортного средства и наличия на нем навесного агрегата, имеющего определенные условия эксплуатации, явились причиной повреждения асфальтового покрытия проезжей части и последующего столкновения с автобусом. В вину водителю суд вменил последствия дорожно-транспортного происшествия в виде смерти двоих человек и причинения тяжкого вреда здоровью шести человек. Суд назначил Николаю наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении.

Родственники погибших и пострадавшие потребовали возмещения причиненного вреда от предприятия, где работал Николай. Поскольку «Урал», участвовавший в ДТП, находился в собственности другого предприятия, суд постановил привлечь еще и владельца машины в качестве соответчика.

Так как Николай в прошлом служил во внутренних войсках, отбывать наказание отправился в колонию-поселение в Синдоре. Здесь он трудится подсобным рабочим в транспортном цехе. Этот период, как и службу в армии, считает школой жизни – и через это надо пройти. В мыслях тоже часто возвращается к тому дню, когда произошло ДТП, и тоже готов был бы все изменить, только не может придумать как. Вплоть до того, что в рейс бы не вышел, если б только предположить мог, что случится. Но прошлое уже не вернешь, сейчас Николай старается думать о будущем. Хотя и настоящее дает о себе знать: супруга жалуется, что трудно жить без поддержки мужа.

В колонии Николай намерен пройти обучение и получить специальность машиниста башенного крана, поскольку лишился не только свободы, но и профессии. По приговору суда три года после освобождения он не сможет сесть за руль. Но он, похоже, пока не очень к этому и стремится. И на разговор с журналистом согласился, чтобы поделиться с другими водителями горьким опытом. По мнению Николая, за рулем надо вести себя очень осмотрительно, не только соблюдать правила дорожного движения, но и учитывать то самое состояние дорожного покрытия, принимать во внимание и техническое состояние автомобиля, и свое состояние здоровья, и погодные условия. Вроде истины просты и всем автомобилистам известны, но многие почему-то обо всем этом забывают – тогда и происходят трагедии.

Ошибка полицейского

Другой осужденный колонии-поселения – Дмитрий – на момент совершения ДТП возглавлял отдел уголовного розыска полиции города Альметьевска в Татарстане. Молодому оперативнику, на счету которого множество раскрытых преступлений, прочили блестящую карьеру в полиции. Все сломала роковая ошибка на дороге.

Дмитрий рассказал, что во время службы в полиции он по иронии судьбы много ездил по колониям, поскольку специализировался на раскрытии так называемых телефонных мошенничеств, которые совершают осужденные. Схема этих преступлений предельно проста. Злоумышленник звонит по любым номерам телефонов и срывающимся голосом кричит, например: «Я совершил ДТП!» Далее собеседника убеждают в том, что звонит его родственник, который попал в аварию, поэтому ему нужны деньги, чтобы «откупиться» от уголовного преследования. Некоторые граждане, которых такие звонки заставали врасплох, верили и по наивности переводили деньги аферистам.

Работая над раскрытием таких преступлений, Дмитрий и подумать не мог, что фразу «Я совершил ДТП» придется произносить ему самому – при довольно печальных обстоятельствах.

Как следует из приговора суда, 3 февраля 2018 года в период с пяти до шести часов утра, то есть в темное время суток, Дмитрий на автомобиле с регистрационными знаком, принадлежащим МВД по Республике Татарстан, приблизился к опасному участку дороги, где имеется нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный дорожными знаками, которые предупреждают водителя об обязанности уступить дорогу пешеходам. Водитель «вел транспортное средство со скоростью, которая не обеспечивала ему возможности постоянного контроля за движением автомобиля для выполнения требований ПДД, не учитывая при этом интенсивность движения и дорожные условия в виде обледенения проезжей части». При появлении на проезжей части пешехода водитель «допустил невнимательность к дорожной обстановке и обеспечению безопасности дорожного движения, своевременно не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».

В интернете есть видеозапись этого ДТП, сделанная камерой наружного видеонаблюдения. На ней видно, что пешеход уже подходил к тротуару, ему оставалось сделать буквально два шага. Но тут его сбила машина, ехавшая на большой скорости.

– Пешеход получил серьезные травмы, но, к счастью, остался жив, и сейчас в общем-то относительно здоров, – рассказал Дмитрий.

Сам полицейский пояснил, что в то утро возвращался домой после работы. Устал, отвлекся на телефонный звонок и не заметил пешехода. Когда понял, что случилось, растерялся, хоть по роду службы бывал в стрессовых ситуациях. Но этот стресс даже для него оказался слишком сильным.

Как сотрудник полиции Дмитрий довольно быстро оценил правовые последствия случившегося. Их он описал двумя словами:

– Все рухнуло.

Это ДТП в Альметьевске вызвало широкий общественный резонанс: высокопоставленный полицейский сбил человека, а пострадавшим оказался известный в городе предприниматель, который в прошлом тоже служил в органах внутренних дел.

Как сообщили средства массовой информации Альметьевска, о случившемся сразу же доложили в Казань, руководство министерства внутренних дел республики отреагировало быстро: нарушителя в тот же день уволили со службы. В один момент была разрушена карьера, потеряна работа, впереди – следствие и суд. Хотя, как подчеркнул Дмитрий, его волновала не только своя судьба, но и состояние здоровья пострадавшего, которого он знал лично – как бывшего коллегу по службе. Виновник ДТП, по его словам, как мог компенсировал ущерб, деньги на лечение пострадавшего собирали сотрудники полиции, знакомые предпринимателя, собрали больше двух миллионов рублей. Лечение мужчина проходил за границей.

Как утверждает Дмитрий, у него с пострадавшим сохранились неплохие отношения. В суде предприниматель даже ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Но суд отметил, что прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, так же как и решение об утверждении мирового соглашения, является правом, а не обязанностью суда, и по ряду обстоятельств оставил заявление сторон об утверждении мирового соглашения без удовлетворения. Дмитрия суд приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении, он на два года лишен права управления транспортными средствами. После освобождения вернуться в МВД в качестве полицейского он уже не сможет – судимость закрыла дорогу на службу.

Дмитрий переживает не столько за будущее, сколько за прошлое. Он тоже уверен, что повел бы себя иначе, если бы возможно было повернуть время вспять. Скорее всего, с учетом своего состояния в то утро вообще не сел бы за руль. А если бы в распоряжении была всего одна «секунда в прошлом» на принятие решения, то максимально снизил бы скорость перед пешеходным переходом. Тогда, возможно, в полиции Альметьевска по-прежнему бы служил талантливый оперативник. Но в прошлом не изменишь ни секунды. Сейчас Дмитрий работает раскряжевщиком в колонии-поселении: заготавливает дрова.

Строгий контроль

– Трудоустроить мы стараемся всех, – объяснил изданию Евгений Ермаков. – Труд – одна из главных составляющих программы по исправлению осужденных. Все они, вне зависимости от должности, которую занимали в прошлом, получают профессию разнорабочего. На участке колонии-поселения функционирует профессиональное училище, где можно пройти обучение по ряду рабочих специальностей. Осужденные, не получившие среднего образования, обучаются в школе. Желающие могут получить высшее образование. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить им эту возможность.

Трудятся осужденные в основном на территории колонии-поселения. Занимаются вырубкой леса, заготовкой дров, на территории работает цех лесопиления. Также на участке колонии-поселения есть подсобное хозяйство, где выращивают овощи, содержат коров и свиней, поэтому часть осужденных занимается сельхозработами.

Есть и те, кто работает за пределами колонии-поселения – на свободе. Впрочем, свобода эта весьма относительная. Как объяснил Евгений Ермаков, за теми, кто для работы покидает колонию-поселение, установлен строгий контроль, каждые два часа для них предусмотрены проверки. Да и на территории колонии-поселения за осужденными тоже установлен постоянный контроль.

Какой бы свободной и почти «домашней», на взгляд случайного наблюдателя, ни казалась атмосфера в колонии-поселении, все-таки это жизнь в условиях лишения свободы. И бывшие правоохранители знают об этом лучше других, поэтому терпеливо переносят наложенные ограничения. У осужденных – людей с разными судьбами, характерами, сроками наказания – самое главное желание одно: как можно скорее вернуться домой и никогда не возвращаться за решетку.

Людмила ВЛАСОВА

Фото УФСИН России по РК