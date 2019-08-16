Сроки благоустройства сдвинулись на месяц

Дождливая холодная погода тормозит работы по благоустройству столицы. О том, на каком этапе сегодня находятся эти работы, рассказал начальник управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь в ходе прямой линии в Общественной приемной главы Коми, посвященной вопросам ведения работ по благоустройству.

Наиболее крупный проект программы «Создание комфортной городской среды», реализуемый этим летом, – парк «Строитель», расположенный в одноименном микрорайоне столицы. Изначально планировалось завершить работы в парке к 20 августа, но теперь сроки сдвинулись на месяц, и ранее 20 сентября объект вряд ли будет сдан. А если погода продолжит свои капризы, то, возможно, и позднее.

– Подрядчик относится очень ответственно, но мы отстаем примерно на месяц. Уже закончено твердое покрытие в центре парка, осталось только соединить пешеходные зоны. Пока стоит относительно сухая погода, надеемся, что грунт просохнет, и в выходные работа активно продолжится. Коммуникации в виде кабелей для освещения в парке все уже проложены. На подходе – игровое оборудование, – рассказал Александр Гонтарь.

Звонивших на прямую линию интересовали также вопросы оборудования автобусных остановок. И хотя замена остановочных комплексов осуществляется в рамках другой программы, Александр Гонтарь ответил, что до 30 сентября будет произведена замена пяти остановочных комплексов. Это район Дома книги – с обеих сторон, район торгового центра «Аврора» – с обеих сторон и гостиница «Сыктывкар» – с одной стороны.

Жильцы дома, в котором расположен магазин «Детский мир», интересовались, нельзя ли перенести детскую площадку у входа в магазин на площадь у Центрального бассейна. Там и места больше, и жилых домов поблизости нет, а сейчас жильцам мешает постоянный шум на площадке. Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг ответил, что такой возможности нет, потому что в городе уже разработана проектно-сметная документация на благоустройство территории у Центрального бассейна.

– Открытых пространств в городе не так много, а в Сыктывкаре будет проводиться чемпионат по хоккею, и эта территория будет необходима, – пояснил он.

Галина ГАЕВА

Фото Ярослава СЕВРУКА