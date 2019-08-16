Подспорье семьям в начале учебного года

Ряд конкретных мер соцподдержки семей с детьми должен начать действовать уже с сентября. Такое поручение дал глава Коми Сергей Гапликов правительству республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Полный пакет демографических инициатив главы Коми должен заработать с января 2020 года после принятия соответствующего регионального закона. Но по поручению Сергея Гапликова некоторые из включенных в законопроект мер поддержки начнут действовать уже в этом году – с 1 сентября.

Инициированный главой Коми законопроект о введении дополнительных и совершенствовании уже действующих выплат и пособий семьям с детьми уже прошел этап общественного обсуждения. Собрано свыше ста предложений по внесению дополнений в документ. Некоторые инициативы были поддержаны рабочей группой Госсовета республики и вошли в обновленную редакцию законопроекта.

– В полном объеме комплекс мер поддержки семей с детьми, разработанный правительством Коми с учетом пожеланий общественников и депутатов Госсовета, должен заработать в 2020 году. Для этого необходимо принять соответствующий закон. Но некоторые из этих мер, я считаю, должны начать действовать раньше – уже в этом году. Будет правильным, если компенсацию платы за посещение детского сада по новым правилам, а также увеличенный размер материальной помощи на покупку одежды и обуви детям семьи начнут получать уже с сентября. С началом учебного года родители несут дополнительные расходы, приобретают школьную форму, обувь и одежду на осенне-зимний сезон. Эти выплаты станут хорошим подспорьем для семей, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Законопроект позволит увеличить в три раза число получателей компенсации платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Сейчас в Коми она предоставляется семьям, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума, который установлен в Коми. Компенсации получают 18 тысяч семей.

Сергеем Гапликовым принято решение увеличить число получателей компенсации за счет того, что она будет предоставляться тем семьям, чей доход будет не выше 2,5-кратного размера прожиточного минимума. После изменений в законодательстве правом на ее получение смогут воспользоваться более 53 тысяч семей.

В законопроекте говорится и об увеличении процента этой компенсации. Сегодня она составляет 20 процентов за первого ребенка от общей платы, 50 процентов – за второго и 70 – за третьего. Принято решение увеличить процент компенсации за первого ребенка с 20 до 30 процентов.

Вторая улучшенная мера, которая заработает с 1 сентября, – материальная помощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви детям. Размер этого вида господдержки будет увеличен на 1500 рублей и составит 6500 рублей. Получать такую матпомощь семьи смогут независимо от того, ходят ли их дети в детский сад или школу.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru