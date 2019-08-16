Лариса Максимова проиграла суд

Бывший первый зампред правительства Коми Лариса Максимова не смогла добиться восстановления в должности. Такое решение Сыктывкарский суд вынес 15 августа.

Экс-зампред правительства региона 29 мая была освобождена от должности в связи с утратой доверия ввиду непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого она являлась.

Долгое время у нее была возможность устранить имеющийся конфликт интересов (супруг истицы с марта 2016 года работает в АО «ККТ», учредителем которого является Минимущества РК, а Лариса Максимова по своей деятельности курировала это министерство), но она этого не сделала. В таких случаях антикоррупционное законодательство пре-дусматривает увольнение работника по причине утраты доверия.

Истица обратилась в суд о признании увольнения незаконным, восстановлении ее на работе, а также взыскании зарплаты за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей и судебных расходов в размере 150 тысяч рублей.

При рассмотрении дела суд руководствовался нормами Трудового кодекса России, федерального закона «О противодействии коррупции», указом президента о соблюдении требований к служебному поведению федеральных служащих и урегулированию конфликта интересов, законами и нормами страны и республики. Суд пришел к выводу, что увольнение было законным, порядок увольнения работодателем не был нарушен. Истице было отказано в признании распоряжения об ее увольнении незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка, компенсации морального вреда и судебных издержек.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»