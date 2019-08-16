Ижемцы ждут ремонта моста через Вылыс-Койю

В Ижемском районе три поселка: Том, Картаёль и Койю – из-за непогоды остались без автомобильного сообщения с «большой» землей. Дорога Том – Керки проходит по территориям трех районов – Ижемского, Ухтинского, Сосногорского.

Еще в мае на реке Вылыс-Койю (Ухтинский район) паводком смыло мост, и на его месте был построен временный. Но и эта переправа разрушена из-за июльских ливней. 22 июля подмыло бетонный мост через реку Большой Войвож (Сосногорский район). Он стал аварийным, и помимо Тома, Картаёля, Койю еще и поселок Кедва остался без автомобильного сообщения. К тому же паводковыми водами размыто дорожное полотно.

Как рассказали «Республике» жители этих поселков, на сегодня до сих пор не восстановлен мост на реке Вылыс-Койю.

– В связи со сложившейся ситуацией мы по-прежнему не имеем возможности выехать в город и без малого месяц изолированы. Наши вопросы постоянно остаются без внимания, лишь слышим нелепые отговорки и постоянные обещания, – жалуется «Республике» жительница Ижемского района Кристин Михеенко.

На этой неделе в администрации муниципального образования «Ухта» прошло рабочее совещание по обсуждению восстановления и ремонта автомобильной дороги Том – Керки. В нем приняли участие начальник управления по развитию территорий при администрации главы Коми Виктор Шевцов, замминистра строительства и дорожного хозяйства республики Эдуард Слабиков, руководители муниципальных образований Ижемский, Сосногорский, Ухта, а также подрядчики работ.

По итогам совещания стало известно, что на сегодня обустроен временный проезд на месте разрушенного бетонного моста. Определен объем восстановительных работ на 82-м километре дороги сосногорского участка. Составлены сметы, которые сейчас проходят проверку.

– Для проведения работ по восстановлению этого моста необходим проезд тяжелой спецтехники, который невозможен до того, пока администрация Сосногорского района не приведет в надлежащий вид участок дороги, принадлежащий муниципалитету, – такой ответ «Республике» дали в пресс-службе администрации города Ухты. – Работы будут проведены в ближайшее время. Уже изготовлены металлические конструкции для строительства моста через реку Вылыс-Койю на автомобильной дороге Том – Керки.

По словам подрядчика, предстоит серьезная работа. Необходимо восстановить три моста, заменить деревянные конструкции, на маленьких ручейках проложить трубы, отсыпать размывы дорожного полотна. Капитальную реконструкцию необходимо провести на двух мостах – через реку Вылыс-Койю и реку Большой Войвож на ухтинском и сосногорском участках дороги. В ближайшие дни дорожники приступят к началу работ. На аварийный участок выедут со всей техникой, прокладывая себе путь.

Как сообщил Эдуард Слабиков, в Сосногорском районе был введен режим чрезвычайной ситуации, чтобы в ускоренном режиме восстановить проезд на их участке автодороги Том – Керки. Средства из республиканского фонда ЧС на эти работы уже зарезервированы.

Как сообщили «Республике» в пресс-службе Ижемского района, тот участок дороги Том – Керки, что проходит по территории муниципалитета, содержится в порядке, ежегодно идут средства на его содержание, и поэтому он достойно перенес непогоду и дожди.

Артур АРТЕЕВ