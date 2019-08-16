Больные темы коммуналки

На прямой линии по вопросам ЖКХ в Госсовете Коми разбирались в запутанных ситуациях

В поселке Сыня Печорского района за обслуживание многоквартирных домов не берется ни одна управляющая компания. Труда и вложений этот жилфонд требует значительно больше, чем собирается платежей. Дома стоят наполовину пустые, за газовое отопление в пустующих квартирах никто не платит, накопились огромные долги. Эта и другие ситуации стали предметом разбирательства в ходе организованной Госсоветом Коми прямой линии по вопросам ЖКХ.

О проблеме в поселке Сыня рассказала жительница Печорского района Надежда Ивановна. Она же пожаловалась на отвратительное качество идущей из кранов воды. Содержание железа в ней превышает все нормы, по сути это техническая жидкость. Поэтому местные жители черпают питьевую воду из реки, которую никто не проверяет, но она все равно по качеству лучше, чем водопроводная.

Отвечая на вторую часть вопроса, начальник управления административного и лицензионного надзора Службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Галина Машукова пояснила, что раз дома остались без управления, значит, за качество поставляемой коммунальной услуги – питьевой воды – отвечает непосредственно ресурсоснабжающая организация – ООО «ТЭК-Печора». После обращения местной жительницы воду проверят на соответствие качеству.

Пояснения по поводу обслуживания домов дала ведущая прямой линии депутат Татьяна Саладина. Поскольку управляющие компании неохотно берут в управление дома, требующие вложений, то местная администрация, в данном случае администрация Печоры, может своим решением назначить временную УК. Это не потребует проведения конкурса. Работать назначенной управляющей компании придется, пока не будет определена компания по конкурсу.

Но и сами жители не должны устраняться от решения своей насущной проблемы, добавила Галина Машукова. Например, они могут назначить УК через решение общего собрания либо выбрать другой способ управления, например, ТСЖ. Правда, на это жительница Сыни посетовала, что в поселке проживают в основном пенсионеры и им требуется организационная помощь.

– Без внимания ваше обращение в любом случае не останется, – заверила позвонившую Татьяна Саладина. – Мы сделаем запрос в администрацию Печорского района, проведем переговоры с местными властями и министерством ЖКХ.

– И хорошо бы провести ревизию всех домов, ведь долги-то копятся, – попросила Надежда Ивановна.

Депутат подтвердила, что такая практика есть: в Воркуте людей расселяют более компактно, освобождают полностью малозаселенные дома, и тем самым город экономит на коммунальных расходах.

Следующая позвонившая – жительница села Выльгорт Сыктывдинского района Марта Петровна оказалась возмущена разницей в тарифах на тепло в Сыктывдине и Сыктывкаре. В соседнем со столицей районе они почти в два раза выше. Начальник отдела энергосбережения и мониторинга в сфере регулирования цен (тарифов) министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Сергей Калимов объяснил, что тариф устанавливается в зависимости от затрат теплоснабжающей организации. Учитывается множество факторов: новое или старое оборудование установлено в котельных, какова их мощность, сколько подключено потребителей и какова протяженность сетей. У обслуживающего Сыктывкар ПАО «Т Плюс» потребителей в разы больше, чем у Сыктывдинской тепловой компании. Кроме того, в тарифах учтены потери, которые возникают при передаче теплоэнергии. Как выяснилось в разговоре с Мартой Петровной, платить за тепло ей приходится больше еще и потому, что в их многоквартирном доме невозможно установить теплосчетчики, поэтому применяется норматив, учитывающий усредненное значение. Представитель министерства ЖКХ постарался обнадежить сельчанку: сейчас министерство прорабатывает новые нормативы, которые станут более объективными и щадящими для потребителей. Для этого необходимо собрать всю информацию по состоянию жилфонда, зафиксировать факт объема потребления услуги и учесть ограничение роста платы. Планируется, что новые нормативы будут введены в 2020 году.

Из села Помоздино Усть-Куломского района позвонила Жанна Юрьевна. С маленьким ребенком и пожилой матерью она ютится в старом доме, абсолютно не пригодном для проживания. В подъезде окна без стекол, пол на первом этаже настолько холодный, что замерзает вода, а туалет в конце коридора – один на все комнаты – вызывает ужас и страх. Жильцы обращались в сельскую администрацию с ходатайством о признании их дома ветхим, но последовал ответ, что на эту процедуру нет денег. Между тем квитанции за содержание дома и капремонт приходят каждый месяц без задержек.

Татьяна Саладина ответила, что в республике действует программа по сносу аварийного жилфонда, и надо постараться, чтобы этот дом был в нее включен. Со своей стороны депутат пообещала подготовить запрос в Службу жилнадзора с тем, чтобы было проведено обследование дома и подготовлено ходатайство о признании его аварийным. Это и будет основанием для включения здания в программу.

Включившийся в разговор генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Александр Толмачев отметил, что, если приходят квитанции за капремонт, значит, дом есть в региональном реестре и можно посмотреть, на какой год запланирован капремонт. В случае необходимости следует обратиться в комиссию регфонда о переносе ремонта на более ранние сроки. Однако если в ходе обследования здания выяснится, что износ конструкций более 70 процентов, проблему однозначно надо решать путем вхождения в программу по переселению.

С вопросом, как включить дома 1950-х годов постройки в программу по переселению, обратился на прямую линию и житель усть-куломского поселка Югыдъяг Эдуард Данилович. Проблема в том, что дома ни за кем не числятся. Ему объяснили, что сначала необходимо провести работу по постановке домов на баланс сельского поселения. Этим должна заняться местная администрация. Соответствующий запрос Госсовет направит властям Усть-Куломского района.

Сыктывкарская пенсионерка Альбина Васильевна обратилась на прямую линию по поводу вывоза мусора. За эту услугу пожилая женщина платит в трехкратном размере. Во-первых, по месту прописки – Альбина Васильевна живет в квартире с внуком, во-вторых, как собственница квартиры, доставшейся ей в наследство от мужа, и, в-третьих, как владелица небольшого домика с печным отоплением в сыктывкарском местечке Чит.

Пенсионерке объяснили, что, к сожалению, во всех трех случаях предъявление платы за мусор является правомерным: даже если в квартире никто не прописан и не проживает, собственник жилья обязан платить за вывоз мусора. Начальник управления службы жилнадзора Галина Машукова дала совет, как минимизировать эти неизбежные расходы. Нужно обратиться в адрес АО «Комиэнергосбытовая компания» либо непосредственно к региональному оператору ООО «Ухтажилфонд» с заявлением о перерасчете платы за мусор, приложив справку с места фактического проживания. И, возможно, «Ухтажилфонд» пойдет горожанке навстречу и пересчитает платеж за квартиру, где она не живет, и домик, где бывает крайне редко.

Аналогичная ситуация у Альбины Васильевны и с платежами за капремонт. Ей 79 лет, но меры социальной поддержки, положенные лицам старше 70 лет, на нее не распространяются. Получателями могут быть только одиноко проживающие пенсионеры старше 70 лет. Чтобы начать получать такую помощь, горожанке предложили прописаться в квартире, доставшейся ей в наследство от мужа.

Еще один примечательный звонок поступил из села Пажга Сыктывдинского района. Местная жительница пожаловалась, что в доме, куда они в 2015 году въехали по программе переселения, за теплоэнергию в квартире платят одну тысячу рублей, а за общедомовое потребление – четыре тысячи. Участники прямой линии сошлись во мнении, что столь значительное превышение общедомовых платежей над индивидуальными требует разбирательства. Необходимо выяснить причину, поднять первичные документы на дом. В ближайшее время в этом МКД будет проведена проверка.

Галина ВЛАДИС

Фото БНК