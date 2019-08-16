Альтернатива нормативу

Предприниматели ратуют за то, чтобы платить за вывоз мусора по факту

Прошло девять месяцев со времени запуска мусорной реформы в республике. В Коми региональный оператор – ООО «Ухтажилфонд» приступил к работе в ноябре-декабре прошлого года – раньше, чем во многих других регионах. Начало было многотрудным, пришлось провести большую разъяснительную работу среди населения, и сейчас подавляющее большинство граждан исправно платит за вывоз ТКО. Другое дело – предпринимательское сообщество: юридические лица не спешат заключать договоры с регоператором. В чем причина, разбирались участники организованного Общественной палатой Коми круглого стола.

Круг проблем, требующих решения на данном этапе, очертил руководитель управления регионального оператора ООО «Ухтажилфонд» Дмитрий Кондратенков. Во-первых, это острая нехватка мусорных контейнеров: к имеющимся десяти тысячам необходимо еще пять тысяч. Полностью за свой счет покрыть эту потребность регоператор не может. По закону его обязанность направить на приобретение контейнеров один процент от валовой выручки, и организация уже приобрела 580 малых и 150 больших емкостей, установив их там, где они полностью отсутствовали. Докупить остальное – дело муниципалитетов.

Площадок временного накопления, где должны стоять контейнеры, тоже не хватает. До сих пор не готова территориальная схема их размещения. А ведь задача рег-оператора, как подчеркнул руководитель ООО «Ухтажилфонд», исключительно транспортировка отходов с готовых площадок на полигоны.

Вторая, не утратившая актуальности проблема – несанкционированные свалки, которых по-прежнему очень много. Ликвидировать свалку обязан собственник земельного участка, где она образовалась. ООО «Ухтажилфонд» направляет соответствующее требование и, если реакции нет, убирает мусорные кучи своими силами, а затем предъявляет счет собственнику.

В-третьих, есть претензии к предприятиям, которые привозят на полигоны коммунальные отходы под видом промышленных. Мусоровозы при въезде на полигон должным образом не осматриваются. А, например, на ухтинский полигон вообще заезжают серые перевозчики, не имеющие лицензии. Поэтому, по мнению Дмитрия Кондратенкова, у компаний нет интереса заключать договор с регоператором, раз можно договориться с «левыми» организациями.

Почти на всех полигонах отсутствует весовой контроль. Недавно он появился только в Сыктывкаре и будет налажен в Ухте.

А самая большая сложность – это налаживание взаимодействия с юридическими лицами. Собственной актуальной базы данных у регоператора нет, поэтому он разослал типовые договоры только тем организациям, которые были известны или вышли на регоператора сами. По словам Дмитрия Кондратенкова, это примерно 50 процентов юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Но и из этого числа своевременно услуги по вывозу ТКО оплачивают только 50-60 процентов. Многие компании не согласны с нормативами и придумывают способы занижения объемов: заключают договор о вывозке мусора раз в месяц, а в остальное время пользуются услугами серых перевозчиков по низким ценам.

Тем, кто вообще отказывается от заключения договора, регоператор, опираясь на соответствующее постановление правительства России, выставляет счета по одному кубометру.

Развернувшаяся в ходе круглого стола дискуссия показала, что и у предпринимательского сообщества есть претензии к региональному оператору. Но сначала собравшиеся заслушали информацию от руководителей и специалистов профильных ведомств, ответственных за обращение с ТКО.

Замминистра энергетики, ЖКХ и тарифов Анна Тюрнина проанализировала причины и пути решения проблемы дефицита контейнеров. Вклад регоператора в их закупку – 11 миллионов рублей, однако, чтобы покрыть имеющуюся потребность, этих денег крайне недостаточно. На приобретение недостающих контейнеров региону требуется 93 миллиона рублей и еще 53 миллиона – на приведение в порядок контейнерных площадок. Поэтому органы местного самоуправления должны искать дополнительные источники: предусмотреть средства в местных бюджетах, использовать возможности «Народного бюджета» и программы по раздельному сбору мусора, которая разрабатывается министерством природы.

Выступивший позже заместитель руководителя администрации Усть-Куломского района Василий Бадьин рассказал, что местная казна выкроила один миллион, полагая, что этого хватит на приобретение всех контейнеров. Но выяснилось, что нужно в 20 раз больше – 12 миллионов на площадки под контейнеры и восемь миллионов на сами контейнеры.

Предстоят также затраты на установление оборудования весового контроля. Сейчас фиксируются большие расхождения между заявленными и фактическими объемами ТКО, размещаемыми на полигонах. Весовой контроль позволит скорректировать нормативы накопления мусора, дифференцировать такие нормативы для города и сельской местности.

Корректировке подвергнется и тариф для перевозчиков мусора. Прежде был установлен средний тариф – одинаковый и для центральных территорий, и для удаленных. В итоге перевозчики охотно работали на выгодных, близких к полигонам маршрутах, а желающих вывозить мусор из отдаленных местностей не находилось. Теперь лоты на обслуживание центральных территорий и удаленных будут разделены.

По мнению замминистра, при начислении платы за коммунальные услуги должны обязательно учитываться миграционные процессы – летом многие переезжают жить в деревню, зимой возвращаются в город, и надо, чтобы у граждан была возможность перерасчета платежей за вывоз ТКО. Например, подтверждением могут стать нулевые показатели электросчетчиков, свидетельствующие, что жилье пустовало, следовательно, отходы не образовывались.

Содокладчик Анны Тюрниной – начальник отдела регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Андрей Сорокин представил информацию по организации в муниципалитетах контейнерных площадок. Управление рассмотрело 173 заявки. Больше всего – 49 – подал Усть-Куломский район, 29 – Ухта, по 28 – Воркута и Инта. Однако в 79 случаях в размещении площадок было отказано. Санитарные правила здесь очень жесткие: надо, чтобы у площадки было бетонное основание и ограждение, расстояние до жилых зданий и детских учреждений – не менее 20 метров.

Начальник управления охраны окружающей среды минприроды Коми Игорь Лызлов рассказал, как идет работа по организации раздельного сбора мусора и строительство полигонов. В Койгородке полигон уже возведен, сейчас заключается договор аренды, определяется управляющая компания, в ближайшее время будут оформлены все разрешающие документы. В Ижме строительство полигона продолжается.

Заместитель руководителя республиканского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Исламудин Астарханов напомнил, что в прежние времена полигоны были в каждом районе, а сейчас разрешенными оказались только 11, из которых действует всего девять. По мнению докладчика, это неправильно. Теперь со всех южных районов республики мусор за сотни километров везут в Сыктывкар. Надо вернуть в работу закрытые полигоны, и тогда они прослужат еще 100 лет.

Точно так же Исламудин Астарханов возмутился чиновничьему формализму при выдаче разрешений на установку контейнерных площадок: «Почему 20 метров от дома, а не, например, 15?»

В то же время, по его мнению, надо помогать и региональному оператору: предоставлять кредиты, передавать технику в лизинг, с тем чтобы он хорошо выполнял свои обязанности и люди видели, что реформа продвигается.

К тому же далеко не каждый бизнес производит мусор. Например, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный по месту жительства и занимающийся консалтинговыми услугами. Однако ему выставляются двойные счета: и как частному лицу, и как ИП.

Такое отсутствие диалога заводит бизнес в тупик.

Предпринимательница, доставляющая продукты в труднодоступный поселок Мещура в Княжпогостском районе, раньше сдавала картон и пластик в качестве вторсырья и даже имела с этого некоторую прибыль, а теперь вынуждена платить за вывоз мусора по нормативу – четыре тысячи рублей в месяц. В год получается 40 тысяч с лишним. Для единственного предпринимателя, кто обеспечивает жителей Мещуры продуктами, это существенная финансовая нагрузка. Трат и без того хватает – доставлять товар приходится в экстремальных условиях, например, в период наводнения завозили на лодке.

Все выступившие предприниматели высказались за то, чтобы договоры с региональным оператором заключались не по нормативу, а по факту.

Еще одни участники системы обращения с ТКО – партнеры регионального оператора – перевозчики. Они тоже испытывают большие проблемы. «Ухтажилфонд» не может вовремя расплатиться с ними за оказанные услуги, и сейчас эти организации находятся на грани банкротства. Дмитрий Кондратенков объяснил, что регоператор в не менее сложной ситуации, и не в последнюю очередь потому, что не собирает всех положенных платежей, выполняя при этом все возложенные обязательства. Понесенные расходы региональному оператору никто не компенсирует. В то же время у предприятия большая налоговая нагрузка – НДС 15 миллионов рублей.

Президент Торгово-промыш-ленной палаты Юрий Колмаков призвал стороны сесть за стол переговоров и наладить двухсторонние продуктивные отношения – чтобы и бизнес не страдал, и региональный оператор получал оплату за свою работу.

В числе других предложений участников круглого стола – пересмотреть территориальную схему сбора и размещения отходов, оптимизировать транспортные потоки, проработать предложения в законодательство и предусмотреть целевые средства для бюджетов муниципалитетов.

Галина ВЛАДИС

Фото gorod55.ru и komiinform.ru