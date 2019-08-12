Юбилейный День физкультурника

11 августа в столице Коми отметили 80-летие Всероссийского дня физкультурника. Большой спортивный праздник прошел в Кировском парке. Для жителей и гостей столицы республики работали около двух десятков различных площадок.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, мероприятие стартовало с шествия коллективов спортивных учреждений, клубов и ветеранов отрасли. Одной колонной они промаршировали от улицы Бабушкина через весь парк к основной сцене. Гостей праздника приветствовали министр спорта Коми Николай Бережной и исполняющая обязанности мэра Сыктывкара Наталья Хозяинова.

После торжественной части выступали представители спортивных коллективов. Яркие номера представили воспитанницы отделения фитнес-аэробики СШОР «Юность», федераций карате киокушинкай, тхэквондо ИТФ и бокса. Масштабная программа праздника охватила весь парк. Горожан ждали на площадках по бочче, дартсу, ГТО, йоге и других. Все желающие могли принять участие в турнирах по ходьбе на руках, регби, мини-футболу, флорболу. Также в рамках мероприятия всем гостям раздавали информационные листовки по антидопингу.

Кроме того, республиканский центр спортивных мероприятий провел фотоконкурс. Для этого нужно было сделать интересное фото на спортивных площадках и выложить с хештегом #SYKTDF2019. Победители получили призы.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено министерством спорта Коми