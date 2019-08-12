В Коми назвали лучшие сельские школы

В министерстве образования, науки и молодежной политики региона подвели итоги республиканского конкурса «Топ лучших сельских школ», сообщает портал правительства Коми. На победу претендовали девять школ: из городского округа Усинск и муниципальных районов – Прилузского, Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Цилемского, Усть-Куломского, Усть-Вымского и Удорского.

Представленные участниками работы оценивались по показателям результативности деятельности общеобразовательных организаций по итогам 2018-2019 учебного года.

Конкурсная комиссия проанализировала организацию и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, оценила интерес учащихся к олимпиадному движению и их результаты. Еще одним важным моментом, влияющим на итоговое решение, стало участие учеников и педагогов школ в проектах образовательного центра «Сириус» и в жизни общественных движений.

В результате были определены три победителя: Едвинская средняя общеобразовательная школа Удорского района (на фото); средняя общеобразовательная школа имени Карманова села Усть-Нем Усть-Куломского района; Пажгинская средняя общеобразовательная школа Сыктывдинского района.

– Развитие сельских территорий и образовательных организаций, расположенных там, куда бывает сложно доехать, это важная государственная задача, – подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова. – В Республике Коми каждая вторая школа носит статус сельской, у нас их больше 170. Поэтому так важно уделять внимание именно им, удаленным от жизни больших городов. Сельские школы развиваются, соответствуют современным требованиям, готовят достойных выпускников, а те из них, кто выбирает педагогические вузы, стремятся вернуться в родные классы теперь уже в роли учителей. Мы же с гордостью отмечаем успехи и достижения наших педагогов и учеников из сельских школ и помогаем им расти дальше.

Наталья Якимова отметила, что уже 1 сентября 2019 года на базе двух школ-победительниц – в селах Усть-Нем и Пажга откроются центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Напомним, работа идет в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Центры будут оснащены современными образовательными технологиями для изучения информатики, технологии и основ безопасности жизнедеятельности на всех уровнях общего образования с применением новых методов обучения и воспитания. Всего в 2019 году такие центры появятся в 22 сельских школах республики. На эти цели Коми получила федеральную субсидию в размере 35,2 миллиона рублей.

Торжественное награждение победителей состоится на республиканском форуме, посвященном Дню сельской школы, 28 августа в селе Усть-Кулом.

Лина ПЕРОВА