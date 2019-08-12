Наталья Якимова ответила на вопросы общественников и экспертов

На минувшей неделе в Общественной палате в рамках проекта «Час с министром» состоялась встреча с министром образования республики Натальей Якимовой, в ходе которой она ответила на вопросы общественников и рассказала о новшествах в сфере образования.

Готовность школ

В преддверии Дня знаний министру был задан вопрос о степени готовности школ республики к новому учебному году. Процедура приемки 783 учреждений образования началась 15 июля и закончится 16 августа. На 1 августа было принято 45 процентов. Два года назад требования к антитеррористической защищенности объектов образования ужесточились, и республика работала в этом режиме – приводила образовательные учреждения в соответствие с этими требованиями. Но недавно вышел новый документ, где пересмотрены требования к антитеррористической бе-зопасности.

Если раньше все объекты категорировались по трем группам, то сейчас сделали четыре группы. Это связано с тем, что и в России, и в Коми много малокомплектных школ, которые, безусловно, тоже подлежат категорированию, но требования к ним настолько завышены, что возникает вопрос об их целесообразности. Поэтому для малокомплектных школ ввели четвертую категорию. В республике таких школ 103. Более двухсот миллионов было выделено из бюджета на антитеррористическую безопасность. Это оснащенность школ системами видеонаблюдения, системами доступа, ограждениями и т.д. Кроме того, в этом году на устранение предписаний надзорных органов было выделено 370 миллионов бюджетных денег. Большая часть предписаний уже исполнена.

Требуются педагогические кадры

Министр отметила также, что потребность в педагогических кадрах остается важным вопросом, требующим решения.

– У нас есть кадровый педагогический голод. В детсады, школы и учреждения среднего профессионального образования сегодня требуется в общей сложности 523 штатные единицы. Выпускники педколледжей и СГУ приходят, но их недостаточно, – рассказала Наталья Якимова. – Особо остро стоит вопрос нехватки учителей математики, английского языка, учителей начальных классов. Мы предусматриваем ряд мероприятий для решения этого вопроса, в частности, увеличиваем контрольные цифры приема в педагогические учебные заведения. Но самый главный инструмент – это целевое обучение.

С 1 января 2019 года был внесен ряд изменений в федеральный закон, где изменили процедуру организации целевого обучения. Сейчас не только органы исполнительной власти, местного самоуправления, но и любое юридическое лицо может организовать трехсторонний договор о подготовке специалиста – между учебным заведением, работодателем, студентом. По итогам обучения студент обязан отработать три года. Если он не отрабатывает, будет обязан возместить затраты на обучение.

– В этом году чуть более 20 договоров мы уже заключили, – отметила министр. – Но говорить об эффективности этой методики пока рано. Время покажет.

Ликвидация двухсменки

Сегодня 10 процентов школьников республики учатся во вторую смену. Вторая смена присутствует в 40 школах девяти муниципалитетов. В лидерах по двухсменке – Сыктывкар, Сысольский и Прилузский районы. Решить эту проблему можно только путем строительства новых школ. В Сыктывкаре сейчас строятся два объекта: школа в Орбите на 1200 мест и школа в поселке Краснозатонском. В Орбите строительство в активной фазе. За ведением работ организован еженедельный контроль на уровне правительства Коми. Ожидается, что осенью объект сдадут.

На новую школу в Краснозатонском – самые большие надежды, потому что вторая смена самая большая именно там.

– Подрядчик усилил темпы, на сайте минобраза есть ссылки на последние новости, на каждой стройке есть видеокамеры, где можно видеть, как идет процесс. Мы ставим цель: в следующем учебном году принять детей в новой школе. В Сысольском районе тоже строится школа на 501 место. Там идем с опережением графика. 75 процентов готовности уже есть. Не школа, а сказка. В следующем учебном году мы ее откроем, – заверила министр.

В Объячево дети обучаются сразу в нескольких зданиях, некоторые из них требуют капремонта. Поэтому по Объячево есть проект новой школы, идут организационные процедуры, в федеральный минобраз направлена заявка на финансирование строительства двух школ – в Объячево и Ижме, где тоже есть проблемы. И там, и там планируется построить школы по тому же проекту, что и в Затоне.

– Кроме того, строим в селе Часово начальную школу-детсад, – сообщила Наталья Якимова. – После смены подрядчика все идет активными темпами. Ожидаем, что в следующем году туда пойдут дети. В поселке Дутово школа тоже в ветхом состоянии и требует колоссальных вложений. Сейчас мы вышли на конкурс, определен подрядчик, и там начнется строительство новой школы. В следующем году начнем строительство школы в поселке Приуральском Троицко-Печорского района. Это, конечно, сопряжено с определенными трудностями, потому что Приуральский очень далеко, непросто будет подвозить материалы. Но в бюджете предусмотрены средства. Два раза конкурс на строительство этой школы уже объявлялся, но пока подрядчик не нашелся. Надеемся, что и на эту школу найдутся те, кто ее построит. Все это строительство будет происходить в рамках нацпроекта «Современная школа».

Министру был задан вопрос, сколько нужно построить школ в Сыктывкаре, чтобы решить проблему двухсменки. Она ответила, что сегодня в Сыктывкаре 22 процента от 40 тысяч учащихся учатся во вторую смену. Если будет введена школа в Орбите на 1200 мест и плюс на 600 мест в Краснозатонском, заметно снизится число детей, учащихся во вторую смену. Кроме того, готовится процедура строительства школы на месте бывшего городского рынка и на улице Ручейной. Но это процесс небыстрый, потому что на территории, прилегающей к бывшему рынку, – два частных дома, надо договориться с хозяевами об их сносе. Проблема частично решается и за счет переоборудования помещений в школах и там, где можно потесниться. Так, в этом году откроется лицей для одаренных детей из сельской местности на двести человек в корпусе, который принадлежал интернату имени Католикова.

– Буквально сегодня от нас улетела федеральная комиссия по проверке, этим объектом они остались очень довольны, – рассказала Наталья Якимова. – Там будут обучаться дети с 7 по 11 класс. До конца года мы введем также несколько мест на улице Катаева, 39. Это здание раньше принадлежало ГПТУ №28. Было трудно приспособить его под школу, потому что там мест мало. Мы решили отдать эти помещения коррекционной школе №40, где дети тоже обучались во вторую смену. Создадим в этом здании четыре небольших класса. Сейчас там идут ремонтные работы. Кроме того, недалеко от «Торгового двора» сейчас на капремонте одно из зданий школы №4. Мы завершаем там ремонт, и в новом учебном году туда придут дети. Капремонт – это не только стены, но и соблюдение всех современных требований и оснащение всем современным оборудованием.

Детсады в городах и районах

Новые детские сады запланированы в рамках нацпроекта «Демография», где есть региональная подпрограмма «Содействие занятости женщин».

– Мы как раз участвуем в мероприятии по созданию новых дошкольных мест. Причем при желании родителей отдать ребенка в ясли можно будет в два месяца, – рассказала Наталья Якимова.

По информации министра, в Коми около тысячи детей до трех лет нуждаются в местах. В основном это дети из Сыктывкара, Усть-Куломского, Корткеросского, Сыктывдинского районов. В Сыктывкаре начинают строить детсад в Эжвинском районе на 270 мест. Все идет по графику, к строительству приступят осенью. Осенью начнется также строительство детсада в селе Выльгорт. К новому году будет введен детсад в селе Большелуг Корткеросского района. И в плане на 2020-2021 годы – строительство детсада в Усть-Куломском районе. Планируется также выкупить помещения на первом этаже сыктывкарских новостроек на 250 мест. До конца этого года выкупят один первый этаж на 50 мест. По словам министра, сейчас законодательство чуть смягчилось, и стало легче выкупать первые этажи новостроек под детсады. В Сыктывкаре на улице Громова такой детсад был открыт осенью прошлого года.

В рамках нацпроекта предусмотрена также поддержка частных детсадов.

– Мы передаем средства для создания условий частным организациям, чтобы они могли получить лицензию и мы потом могли компенсировать часть затрат, которые учреждение несет на осуществление образовательной деятельности, – рассказала Наталья Якимова. – Мы планируем в пяти частных детсадах ввести 150 мест. В среднем одно место стоит 30 тысяч рублей, чтобы учреждения могли сделать ремонт и выйти на процедуру лицензирования. Конечно, все не так просто. С частными детсадами очень много пока вопросов и барьеров, которые нужно решать, но мы над этим работаем.

Гимназисты пока без гимназии

После того как здание Пушкинской гимназии по улице Советской в Сыктывкаре было закрыто в связи с требованиями надзорных органов, вопрос «Где обучать детей?» практически не сходил с повестки дня. Когда детей «подселили» к учащимся СТЭК, это вызвало протест со стороны родителей и самих студентов. Поэтому не обошли эту тему и участники «Часа с министром».

– Этот вопрос тесно связан со всем вышесказанным по поводу двухсменки, прихода в негодность зданий учебных заведений и так далее. К сожалению, два здания у нас вышли из строя. Зимой мы прекратили эксплуатацию корпуса на улице Советской, где располагалась гимназия имени Пушкина. А весной прекратили эксплуатацию здания школы в Печоре. В феврале, чтобы разместить детей из Пушкинской гимназии, мы просмотрели много разной инфраструктуры. Но требования Роспотребнадзора не позволяли нам зайти в эти учреждения, – прокомментировала Наталья Якимова.

По СанПиНам гимназии не могут учиться во вторую смену. Министр рассказала, что администрация Сыктывкара провела колоссальную работу по размещению то в одно учебное заведение, то в другое, но это все было в ущерб тем детям, кто там учится:

– Либо мы категорически не соответствовали требованиям СанПиНов. Поэтому 311 гимназистов заканчивали учебный год в СТЭК. В июне мы поняли, что нам надо продолжать учебный процесс в этом же помещении. В сентябре гимназисты вновь пойдут туда. Мы самому колледжу выделили определенную сумму денег, чтобы они летом переоборудовали три помещения под учебные классы, чтобы не было второй смены. Потом, когда сдадут школу в Орбите, в других школах все равно произойдут передвижения, и мы распределим детей. Что касается здания гимназии, проведена оценка, там будет сделан капремонт. Это историческое здание, очень сложно будет соблюсти все нормативные требования, но возможно. Чуть меньше учащихся, возможно, там разместим, но гимназия останется.

Высшее педагогическое образование

Еще один вопрос касался подготовки педагогических кадров. По мнению присутствовавших на обсуждении педагогов, в рамках университета профиль пединститута как-то размылся, университет не удовлетворяет потребности в педкадрах. Министру задали вопрос, можно ли вернуть КГПИ прежний статус и вывести его из-под крыла СГУ?

– Мне очень трудно комментировать деятельность высшей школы. Слить два вуза – это была федеральная позиция. Сейчас происходит оценка и осмысление того, что произошло. Сложно сказать, вернется ли все на круги своя. Мы повлиять не можем, это компетенция федерального министерства, они являются учредителями, распорядителями средств и так далее. Но региональные министры на совещаниях регулярно поднимают эту тему: что нужно в классический статус вернуть пединституты и что нужно пересматривать стандарты обучения по направлению «Педагогика и образование». Сейчас ведь у них уменьшилось число часов на практику. Но это федеральная вотчина, и мы прямо повлиять не можем. Но что хорошо: контрольные цифры приема на педагогические специальности увеличиваются. Другой вопрос: студенты туда идут учиться, но в школу потом не идут. Все ведь понимают, как непросто сегодня работать в школе, когда прав достаточно много и у детей, и у родителей, а обязанности все у учреждения и педагогов, – пояснила министр.

Национальные проекты

Наталья Якимова напомнила, что нацпроект – это инструмент. В образовательных учреждениях должны быть созданы современные условия, но без педагога современные условия – ни о чем. Поэтому нацпроекты нацелены на изменение содержания, условий и подготовку кадров. В республике разработаны девять нацпроектов из десяти. Каждый имеет свою целевую аудиторию. Нацпроект «Современная школа» – это создание новых мест, повышение качества образования посредством обновления содержания базы сельских школ и повышение качества образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Нацпроект «Успех каждого ребенка» – это увеличение охвата детей дополнительным образованием, увеличение числа талантливых детей.

Нацпроект «Цифровая образовательная среда» направлен на увеличение числа школ с современным оборудованием. Проект «Молодые профессионалы» предполагает модернизацию системы профобразования и создание регионального центра опережающей профподготовки. Нацпроект «Учитель будущего» – это развитие системы повышения квалификации кадров. С этой целью в республике создан центр опережающей подготовки. Нацпроект «Поддержка семей, имеющих детей» – это адресная работа с семьями, которые просто нуждаются в помощи или хотят взять на воспитание ребенка. Это оказание психологических, юридических и других услуг.

Нацпроект «Социальная активность» направлен на комплексную работу с молодежью и развитие добровольчества. Нацпроект «Новые возможности для каждого» – это непрерывное повышение квалификации всех, независимо от образования и места работы. Нацпроект «Социальные лифты для каждого» – это конкурсная поддержка различных категорий педработников с целью их профессионального и карьерного роста.

– Минпрос доводит федеральные средства исключительно конкурсными отборами, – рассказала Наталья Якимова. – Субъект пишет конкурсную документацию и заявляется на конкурс. В октябре из восьми заявок мы выиграли семь. В конце августа – начале сентября у нас открывается 22 точки роста. Что это значит? Это создание современных условий в 22 сельских школах, включающее в себя современное оснащение ОБЖ, технологии и информатики. Кадры сейчас проходят обучение, и с сентября они начнут обучать школьников в новых условиях и по новым программам. Мы выиграли на 2019 год и сейчас завершаем оснащение оборудованием мастерских в шести специальных коррекционных школах. Для детей с ОВЗ трудовое воспитание – наиболее актуально, так как большинство из них потом выбирает рабочую профессию. До десяти часов учебного плана у них отдано на труд. Поэтому будут открыты новые мастерские с современным оборудованием для поваров, будущих портных, столярные мастерские и другие. В некоторых коррекционных школах оборудуют комнаты психологов и дефектологов. За счет экономии десять школ и два учреждения СПО оснащаем современным компьютерным оборудованием. Сыктывкарский педколледж, медколледж, Воркутинский промышленный техникум и СГУ выиграли гранты на ремонт и оснащение мастерских. А 2 сентября на базе КРИРОиПК мы открываем центр поддержки родителей. С ними будут работать специалисты, которые могут помочь семье. Все это будет происходить через интернет: родитель подает заявку на проблему, и ему оказывают онлайн-помощь. На 2019 год выиграли грант на открытие Доброштаба на базе академии госслужбы – для развития добровольчества.

Галина ГАЕВА

Фото автора