Народный бюджет – на благоустройство и не только

По инициативе главы Коми Сергея Гапликова в этом году финансирование проектов «Народного бюджета» из регионального бюджета увеличено более чем в два раза и составляет 90,8 миллиона рублей. Еще 28,2 миллиона рублей – средства муниципальных образований, а также финансовый вклад граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба главы региона, всего в этом году отбор прошли 277 народных проектов. Из них 173 – по благоустройству населенных пунктов. Из года в год это самое востребованное направление «Народного бюджета».

Так, в селе Визинга Сысольского района в этом году отремонтировали дорогу по улице Полевой. Площадь асфальтового покрытия составила 450 квадратных метров.

В селе Маджа Корткеросского района завершен важный для жителей проект по уличному освещению. Из 11 сельских улиц полностью освещены были только две улицы. В ходе проекта проведена линия уличного освещения на четырех улицах и в одной деревне.

Народные проекты также позволяют расширить качество предоставляемых услуг и укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений образования и культуры.

Школа №8 Инты получила новые инструменты для школьного оркестра: шесть балалаек, девять акустических гитар, ударную установку и электрическую гитару, два микрофона и подставки для нот. Инструменты были очень нужны. В работе школьного оркестра задействована практически вся школа – с 1 по 11 класс. Концерты и выездные мероприятия проводятся по нескольку раз в месяц. Ребята сами разработали проект и выдвинули его на соискание поддержки в рамках регионального проекта «Народный бюджет».

В Койгородке реализовали масштабный проект «Клубный дворик», который начался еще в прошлом году. Заасфальтировали территорию возле Центра культуры, обустроили крытую сценическую площадку, установили скамейки для зрителей.

В рамках «Народного бюджета» благоустраиваются и появляются новые спортивные объекты.

В Сосногорске на футбольных полях, расположенных рядом со школой №3, были восстановлены ограждающие конструкции по периметру полей, заменены навесы над скамейками запасных и покрашены все металлические конструкции.

Спортивная инфраструктура появляется в Сыктывкаре. На дворовой территории по улице Старовского, 61 установлены уличные спортивные тренажеры. В июле состоялось официальное открытие тренажерного комплекса в Берендеевском парке Эжвы.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru