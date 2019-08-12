Каждый первоклассник получит уникальный дневник

11 500 дневников, специально подготовленных для всех первоклассников республики 2019 года, отправились в муниципалитеты, сообщает пресс-служба главы Республики Коми.

Такие дневники не продаются в магазинах. Основной документ школьника был разработан и отпечатан ООО «Коми республиканская типография» по заказу министерства образования, науки и молодежной политики региона.

Дневник содержит не только всю необходимую для учебы информацию, но и множество познавательных элементов. На страницах представлены государственные символы Республики Коми, сведения о регионе. Уникальность дневника этого года – патриотическая тематика. Он посвящен 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.

«Очень важно, чтобы ты, твои друзья помнили о подвиге предков, не забывали, какой ценой досталась нам Победа. На страницах этого дневника ты найдешь много нового, узнаешь о героизме и мужестве земляков. Надеюсь, ты будешь гордиться подвигами предков, вырастешь гражданином и патриотом России и впишешь новые страницы в историю республики и страны», – такими словами приветствует первоклассников глава Коми Сергей Гапликов в своем обращении на первой странице дневника.

Содержание дневника подготовлено по поручению правительства региона при поддержке рабочей группы общественной редколлегии Книги Памяти Республики Коми, Коми республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Национального музея. Редактором-составителем дневника 2019 года выступила Наталья Мельникова.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru