«Хор Турецкого» в День республики

В Сыктывкаре готовятся к празднованию 98-летия Коми. Как рассказала во вторник, 6 августа, в ходе общегородской планерки и.о. начальника управления культуры администрации столицы Светлана Туркина, при подготовке праздничных мероприятий учитывается концепция подготовки к столетию республики.

Стартуют праздничные ме-роприятия 17 августа со Дня Эжвинского района. В этот день с 11 до 16 часов в парковой зоне по улице Славы будет организован театральный пикник «В своем репертуаре». Все желающие смогут увидеть выступления профессиональных и любительских театральных коллективов Сыктывкара и республики, поучаствовать в театральных мастер-классах, посетить анимационные площадки, пройтись по торговым рядам. В это же время на Слободской площади состоится программа «От праздника к празднику». Здесь в одном месте сконцентрируются самые интересные творческие проекты: юбилей Монди СЛПК с участием ветеранов комплекса; День строителя – с чествованием строителей-первопроходцев; День лесника – ярмарка брендов с участием предприятий и организаций лесной отрасли района; День физкультурника – спортивные богатырские состязания; фестиваль национальных праздников «Гажа котыр» и Слободская ярмарка.

С 16 до 20 часов эстафету театрального пикника примет фестиваль техники «PROдвижение». Зрители увидят соревнования радиоуправляемых моделей «Управляй мечтой», соревнования на мастерство управления мотоциклом, квадроциклом, автомобилем, заезды квадроциклов, а также выступления кавер-групп. В течение работы площадки пройдут мастер-классы, выставка спецтехники и выставка-ярмарка. Финалом Дня Эжвы станет программа «Звезды над Вычегдой» на стадионе спорткомплекса «Бумажник». С 20 часов зрителей ждут театрализованные массовые сцены, выступления кавер-групп, а подарком станет выступление Марины Девятовой и шоу-балета «Яр дэнс». В завершение праздника в 22 часа прогремит фейерверк.

Одним из ярких событий 17 августа станет также участие Сыктывкара в выставке достижений отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера», которая по традиции пройдет в ТРЦ «Июнь».

По словам Светланы Туркиной, создание концепции экспозиции стенда Сыктывкара для участия в ВДНХ уже близко к завершению. Генеральными партнерами выставки выступают компания «Музыкальный мир», гостиница «Сыктывкар» и ресторан «Жаков».

Поскольку столица готовится к 75-летию Победы, к 240-летнему юбилею города и столетию Республики Коми, идея экспозиции – «Сыктывкар готовит юбилей».

– Республика Коми – наш общий дом, а столица Сыктывкар – это кухня дома. Как и в любом доме, кухня – место, где встречается вся семья. На кухне уже кипит работа. Посетители стенда Сыктывкара смогут не только увидеть всю кухню столицы, но и попробовать будущее на вкус. Все блюда подаются с характерной музыкальной отбивкой и световыми и дымовыми спецэффектами. Конечно же, продумано оформление стенда. Будут использованы новейшие модели экранов, световых приборов и пиротехнических эффектов, – рассказала Светлана Туркина.

В связи с этим сейчас идет большая работа по благоустройству территории ТРЦ «Июнь». Выкашивается борщевик, проводится санитарная обрезка и вырубка высыхающих деревьев. Ограждение возле ТРЦ оформят тематическими баннерными полотнами.

17-18 августа на Стефановской площади пройдет ярмарка «Выбирай наше». Будут представлены продовольственные и промышленные товары не только местных производителей, но и из других регионов. На ярмарку заявилось порядка 150 участников. В ее рамках запланирована и концертная программа.

21 августа всех жителей города ждет выступление коллектива «Хор Турецкого» на Стефановской площади столицы. Непосредственно в сам День республики – 22 августа – в городе откроются творческие и тематические площадки. На площадку «под часами» у Центрального бассейна с 13 до 18 часов всех любителей здорового образа жизни приглашает программа «Будь здоров» от компании «Ригла». Это технологические интерактивы, фотозона «Будь здоров», зоны активного, интеллектуального, эмоционального, виртуального, индивидуального, богатырского здоровья.

С 10 до 18 часов на стоянке «Ростелекома» для сыктывкарцев и гостей столицы развернется праздничная торговля. С 12 до 16 часов на Стефановской площади автосалоны города представят новейшие автомобили ведущих производителей. На аллее вдоль улицы Ленина пройдет ярмарка хендмейда «Феерия творчества».

Не останутся без внимания и любители спорта. Возле памятника Ленину и на аллее за памятником с 12 до 16 часов все желающие смогут принять участие в спортивных показательных выступлениях и интерактивных программах.

С 11 до 21 часа на улице Кирова состоится «Семейный обед под открытым небом», где предприятия общепита попотчуют сыктывкарцев пловом, шашлыком и выпечкой. В парке имени Кирова с 11 до 17 часов развернется фестиваль семейного отдыха «Моя республика – моя семья». Программа рассчитана на все возрастные категории. Каждый сможет здесь найти занятие по интересам: семейные туристические квесты, настольные, подвижные, интеллектуальные игры, мастер-классы, интерактивные программы и анимации для малышей, концертные программы с участием коллективов Сыктывкара. Также будут реализованы игровые творческие проекты, такие как «Мозгобойня», «Поляна сказок», туристический городок, современный мечевой бой и стрельба из лука, представит которые клуб исторической реконструкции. Традиционно маленькие горожане смогут поучаствовать в любимом игровом блоке «Играй, город». Всего в парке будет работать 19 площадок.

На спортивной площадке парка пройдет праздничная программа «Нам – 35», посвященная юбилею птицефабрики «Зеленецкая». В программе – концерт и розыгрыш призов. Счастливчиков ждет продуктовый набор и бытовая техника. А главным призом станет путевка в Крым на двоих. В завершение приятным подарком всем горожанам от птицефабрики «Зеленецкая» станет концерт певицы Елены Василек.

Закончится праздник в 21 час фейерверком, который запустят в Заречье.

Галина ГАЕВА

Фото culture.ru