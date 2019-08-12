Экоспортсменов объединил плоггинг

В столице Коми впервые прошла акция «ЧистоБег»

Что может быть лучше, чем заниматься спортом, а вдобавок к этому еще и приносить пользу экологии. Именно такое совмещение приятного с полезным предложили сыктывкарцам организаторы акции «ЧистоБег». Участники бегали, собирая мусор, по двум маршрутам: «Семейный» и «Спортивный». Подобные мероприятия имеют международное название «плоггинг». Событие прошло 11 августа в Эжвинском районе Сыктывкара.

Экоакция должна была состояться еще в июле, но из-за проливных дождей ее перенесли. Август не принес сильных изменений: на смену дождям пришли мощные ветры, причем почти при полном отсутствии солнца. В день акции ветер достигал шести метров в секунду. Несмотря на непогоду, на площади на улице Славы в Эжве собралось много людей. В числе участников акции были и известные в республике спортсмены, например, игроки мини-футбольного клуба «Новая генерация» пришли вместе с директором команды Артемом Сухаревым.

Инициатором проведения как «ЧистоБега», так и «Зеленых суббот», которые проходят уже не только в столице Коми, но и в Ухте, является Ольга Одиненко. Она объединяет экологически сознательных граждан в группе «Эко_тайм_Коми» в «ВКонтакте». Идеи экоактивистки поддерживают и на уровне городской администрации, и в правительстве Коми. Перед «мусорными» забегами с журналистами охотно общался министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Роман Полшведкин. Представители СМИ активно интересовались не только акцией, но и ситуацией с медведями и волками, атакующими этим летом Коми, но министр сказал, что сегодня не то время, да и не то место, чтобы общаться на эту тему.

– Речь идет даже не просто о городской экологии, а о привлечении внимания к проблемам экологии в целом. Нам важно пропагандировать раздельный сбор мусора. Мы не ставим цель собрать как можно больше мусора и убраться тут вообще капитально, а привлекаем внимание граждан. Мусор, собранный сегодня, отправим на переработку. Это касается как пластика, так и стекла, бумаги. Есть местные республиканские компании, которые занимаются переработкой, есть компании, которые формируют товарную партию и отправляют на переработку в другие субъекты, – отметил Роман Полшведкин. – Помимо «ЧистоБега» мы ведь проводим еще много подобных акций. Традиционно из года в год проходит «Речная лента», на осень – конец августа и начало сентября – планируем всероссийскую акцию «Зеленая Россия», это такой массовый общероссийский субботник, мы его обязательно поддержим. Отдельно планируем большую акцию по уходу за лесом, об этом подробно сообщим позже.

Председатель Коми регионального отделения Российского экологического общества Татьяна Плато также пришла лично поучаствовать в акции. Она поддержала Романа Полшведкина, сказав, что целью любой экологической акции является прежде всего привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды:

– Вы видите, что здесь соединена еще одна хорошая и добрая цель, люди занимаются еще и спортом, а спорт – это всегда здоровье. Сегодня здесь присутствуют не только сыктывкарцы, но и представители близлежащих поселков: Краснозатонский и Максаковка. Мы рады, что собралось столько сознательных граждан. Акция даже не всероссийская, а вообще международная. Она зародилась в Европе. Мы ничего не привнесли, а просто поддерживаем эту идею: ЗОЖ плюс сохранение окружающей среды. Люди получат заряд хорошего настроения и поймут, как правильно жить в согласии с природой. Это же замечательно. Победители получат призы, в том числе и от нашего общества. Акция проходит впервые, но уже есть заявки и от других муниципалитетов. Думаю, эта акция станет популярной по всему региону.

Участники «ЧистоБега» собрались перед сценой, где им рассказали о правилах мероприятия. Людей разделили на две группы: одни участвовали в семейном забеге, другие – в спортивном. У приверженцев ЗОЖ и кристально чистой окружающей среды было по полчаса, чтобы собрать как можно больше мусора. Чтобы соблюсти принцип раздельного сбора, каждому выдали по два пакета разного цвета, объяснив, куда какой мусор класть. Для участников спортивного забега было дополнительное условие: нужно было не только собрать много мусора, но и прибежать на финиш раньше остальных.

Тренер и президент Федерации легкой атлетики Коми Иван Балясников провел предстартовую зарядку для участников плоггинга, а позже и сам присоединился к ним вместе со своими воспитанниками. Порывы ветра были настолько сильными, что в какой-то момент на сцене сорвало стенд с надписью «ЧистоБег». Ведущая мероприятия решила, что это знак:

– Так природа показывает нам, что нужно выходить на старт.

Сначала по команде судей в бой ринулись экоспортсмены. Они убежали в сторону домов. Затем в погоню за мусором отправились семьи. Им нужно было вычистить парковую зону. Люди с азартом убирали залежи мусора, было видно, что они делают это с большим удовольствием, без какого-либо принуждения.

– Да тут золотая жила. Маша, сюда! – крикнула мать большого семейства, увидев гору мусора в канаве.

На этот крик сорвались ее муж, дочь и сын. Через мгновение они уже дружно и с пламенным задором поднимали и рассовывали по мешкам пустые бутылки, банки, окурки. Улыбки буквально не сходили с лиц участников акции.

По итогам «ЧистоБега» в семейном старте третье место заняла семья Корольковых (результат – 11 килограммов двести граммов). Второе место завоевала семья Шиловых (результат – 15 килограммов). Золото досталось семье Гриценко (результат – 17 килограммов триста граммов). У спортсменов результаты были скромнее, ведь они стремились собрать не только много, но и быстро. Бронзу завоевала Лидия Гладий, второе место у Елены Крюковой, золото взял Максим Ларионов.

Эмоциями от победы с корреспондентом «Республики» поделились Жанна Гриценко и две ее дочери – Ксения и Юлия. Жанна рассказала, что, будучи активной семьей, они всегда с удовольствием участвуют в такого рода мероприятиях:

– Не ожидали, что займем первое место. Специально не тренировались, просто быстро собирали мусор. Увлекаемся спортом, поэтому все получилось. Мы не просто напоказ сегодня собирали мусор, а сами дома всегда сортируем мусор. У нас около дома все оборудовано для того, чтобы осуществлять раздельный сбор отходов. Теперь будем регулярно участвовать в «ЧистоБеге», надеемся, что это станет доброй традицией.

Организаторы от души постарались и не только подготовили интересные дистанции, но и великолепно оборудовали стартовый городок. Для детей были площадки, где они рисовали и делали поделки. Стояли и специальные емкости для старых батареек, было множество информационно-просветительских стендов. Работал фримаркет, где по символическим ценам можно было покупать вещи, которым подарили вторую жизнь. Лилия Терегулова, занимавшаяся продажей товаров во фримаркете, рассказала, что в прошлый раз они торговали на мероприятии «Зеленая суббота» в июле и был вообще проливной дождь, тем не менее люди активнее раскупали поделки. Тогда удалось собрать восемь тысяч рублей, а на этот раз показатели куда скромнее.

– В прошлый раз мы объявляли, что сбор в пользу бездомных животных, для приюта «Кошки за окошком», а сегодня для людей – в фонд «Сытый гражданин». Возможно, низкие показатели с этим связаны. Люди охотнее помогают животным, – предположила Лилия Терегулова.

В это время довольные экоспортсмены уже прибывали на финиш. Тут специально обученные люди взвешивали мусор и записывали результаты. Рядом стояла грузовая машина, где все собранное тщательно сортировали. Финишировав, Роман Полшведкин сказал, что вообще не любит бегать по городу, поэтому в плане спортивной нагрузки ему было не особенно комфортно, но в целом он остался доволен:

– Знаете, бодрит, для воскресенья хорошо. Мусора собрал немного. Эжва довольно чистая. Но одним из инициаторов была местная администрация, и вообще так уж исторически сложилось, что Эжва намного активнее центральной части столицы Коми.

Журналисты поинтересовались тем, были ли какие-то любопытные находки во время «мусорной экспедиции». Министр ответил, что ничего удивительного не нашел, все было стандартно – пластиковые бутылки, алюминиевые банки:

– Отчасти свою роль в том, что люди бросают мусор и засоряют по сути свой дом, играет воспитание. Думаю, пройдет еще лет пять-десять, и все будет по-другому. Надо, чтобы сменилось поколение. В советское время как раз этого было меньше, потому что не перерабатываемой упаковки вообще не было. Мы же все помним молоко в бутылках, и стекло принимали везде, бумажные пачки были.

Сам Роман Полшведкин всегда собирает мусор раздельно, у него дома все подчинено этому:

– У меня дома отдельная коробка для батареек, и я, к сожалению, сегодня ее забыл взять, чтобы сдать. Отдельный пакет для пластика, потому что дети много воды пьют, а также отдельная коробка для бумаги. Вчера только вынес, специальных контейнеров во дворе нет, и приходится возить все во двор администрации главы Коми.

Спортсмен Иван Балясников рассказал корреспонденту «Республики», что не так давно завершил летний отдых и совместил мероприятие со стартом активных тренировок. Он готовится к серьезному событию: чемпионату мира по забегам с препятствиями. Турнир будет проходить в Москве с 30 августа по 1 сентября. Иван сказал, что принял предложение поучаствовать в «ЧистоБеге» с большим удовольствием. Позже он написал об этом на своей странице «ВКонтакте»:

«Сегодня с ребятами поддержали первую подобную акцию в нашей республике. Спасибо организаторам и горожанам, которые приняли участие. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды в спортивном костюме навернул больше четырех километров бегом и собрал мусор в рамках мероприятия. Спорт за чистый город. День физической культуры с пользой!»

Перед подведением итогов для участников провели танцевальный флешмоб. Завершило экоакцию супервыступление шоу барабанщиков «+2».

Ярослав СЕВРУК

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