Авторы логотипа 100-летия Коми удостоены премии

Михаил Порядин вручил диплом победителя авторам логотипа 100-летия Коми. На встрече с первым зампредом правительства республики разработчики рассказали о том, как создавался логотип.

Напомним, народный конкурс по разработке логотипа 100-летия Республики Коми стартовал 18 марта. На него поступило 247 проектов логотипов и их вариаций. По итогам голосования лучшим признан эскиз, совместно разработанный преподавателем Института культуры и искусства СГУ имени Питирима Сорокина, членом Союза дизайнеров России Анелией Лянцевич и выпускницей этого института Полиной Кратц. Их работе в онлайн-голосовании отдано наибольшее количество голосов – 3898 (55,3 процента голосов от общего количества, отданных на финальном этапе).

Первый вице-премьер регионального правительства Михаил Порядин поздравил Анелию Лянцевич и ее ученицу Полину Кратц с победой и вручил диплом.

– Как вы знаете, этот год объявлен главой Республики Коми Сергеем Анатольевичем Гапликовым Годом наставничества в Республике Коми. Наставничество – это в первую очередь передача знаний, опыта, профессионального мастерства. И перед нами яркий пример наставничества, когда ученик и его наставник, объединив усилия, добились победы, – сказал Михаил Порядин.

– Полина начинала этот проект как дипломную работу. После успешной защиты он победил в международном конкурсе по графическому дизайну. И когда был объявлен народный конкурс по разработке логотипа 100-летия Республики Коми, мы решили, что надо тоже поучаствовать. Победа в конкурсе стала для нас неожиданностью, и было очень приятно, что люди тоже оценили эту работу, – отметила Анелия Лянцевич.

За разработку логотипа, победившего в конкурсе, авторы получили вознаграждение в размере 35 тысяч рублей (без учета налогов, сборов и иных обязательных платежей).

После доработки логотип будет использован в создании официальной эмблемы празднования 100-летия образования Республики Коми для размещения на баннерах, плакатах, открытках и использования при оформлении праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате региона.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru