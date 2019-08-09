В Сыктывкаре почтили память Героя России

8 августа в столице республики состоялся памятный митинг, посвященный 23-й годовщине со дня гибели подполковника ФСБ Героя России Александра Алексеева.
В мероприятии приняли участие вдова героя Елена Алексеева, начальник УФСБ РФ по РК Владимир Щуровский, главный федеральный инспектор по Республике Коми Михаил Тырин, депутат Государственного Совета РК Сергей Усачев, ветераны и действующие сотрудники органов безопасности.
– Мы вспоминаем Александра Ивановича как надежного товарища, доброго друга. Рядом с ним было легко, Саша всегда был лидером. В тот сложный момент, в командировке, принял на себя командование обороной общежития, его грамотные действия позволили сохранить жизни многим сотрудникам, – отметил в своем выступлении ветеран органов безопасности Сергей Усачев.
Память погибшего почтили минутой молчания и возложением цветов к монументу Герою России.
Александр Алексеев служил в органах госбезопасности с 1982 года. Прошел путь от оперуполномоченного горотдела КГБ по Ухте до начальника управления кадров УФСК (впоследствии УФСБ) по Республике Коми. Он добровольно вызвался выехать в составе группы сотрудников республиканского ФСБ в служебную командировку в Чечню.
С февраля 1996 года группа размещалась в общежитии ФСБ в Грозном. Срок командировки Алексеева уже подходил к концу, но на рассвете 6 августа 1996 года в Грозный вошла крупная группировка чеченских сепаратистов, которая захватила важнейшие магистрали и опорные пункты города.
На общежитие ФСБ, в котором находились 90 сотрудников, оружие и важные документы, напали боевиков. Они предложили сотрудникам ФСБ сдаться или за деньги перейти на сторону противника, но защитники здания отказались. Алексеев как старший по званию принял на себя командование и организовал оборону. Получил два ранения, но после оказания медицинской помощи вернулся в строй.
В ночь с 8 на 9 августа 1996 года, разведывая возможные пути прорыва к своим, Александр Алексеев был убит выстрелом снайпера. Впоследствии часть оборонявшихся сумела прорваться к главным силам федеральных войск.
Указом президента Российской Федерации от 9 сентября 1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, подполковнику Александру Алексееву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Светлана СОЛОВЬЕВА
Фото УФСБ РФ по РК
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