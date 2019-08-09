Серебро в день рождения

Восьмого августа в латвийском городе Мадоне стартовал чемпионат мира по лыжероллерам. Лыжник из Сыктывкара Илья Порошкин в первый же день чемпионата завоевал серебряную медаль, сделав себе своеобразный подарок, ведь восьмого числа ему исполнилось 24 года.

Как сообщил «Республике» Илья Порошкин, гонка на 18 километров классическим стилем проходила в тяжелейших погодных условиях, спортсмены бежали в сильный дождь. Плюс ко всему лыжероллеры даже при хороших условиях являются гораздо более травмоопасным средством передвижения, чем лыжи. Тем не менее сыктывкарец смог показать отличный результат и завоевал серебро, уступив лишь одному из лидеров сборной России – Александру Большунову. Бронза досталась шведу Виктору Густафссону.

Чемпионат мира продолжится другими стартами и завершится 11 августа, но лыжник из столицы Коми ограничится одним выступлением. Он продолжит подготовку к сезону-2019/20 в составе сборной России.

– С 10 по 31 августа у нас запланирован сбор в Италии, – заключил Илья Порошкин.

Ярослав СЕВРУК

Фото с личной страницы Ильи Порошкина «ВКонтакте»