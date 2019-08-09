Перипетии выборной кампании

Восьмого сентября в Коми состоятся основные, досрочные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Несмотря на местный уровень, нынешняя избирательная кампания уже отличилась рядом прецедентов. О результатах этапов выдвижения и регистрации на пресс-конференции 9 августа журналистам рассказал председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев.

Основные выборы пройдут в советы Княжпогостского и Ижемского районов, вновь образованного сельского поселения Зимстан. В сельском поселении Сторожевск изберут досрочно главу этого муниципального образования. Остальные выборы дополнительные. Кампания охватывает 11 муниципалитетов: городские округа «Инта», «Сыктывкар», «Ухта», муниципальные районы «Ижемский», «Княжпогостский», «Корткеросский», «Печора», «Троицко-Печорский», «Удорский», «Усть-Куломский» и «Усть-Цилемский». Численность избирателей составляет 79 346 человек – примерно 10 процентов от зарегистрированных на территории Республики Коми.

Всего выдвинуто 229 кандидатов. Но можно назвать и другую цифру – 235, если учесть, что шестеро выдвигались дважды – подавали заявление о согласии баллотироваться, потом до момента регистрации отзывали свое заявление и заново выдвинулись.

На первом месте по числу выдвиженцев «Единая Россия» – 64 кандидата. На втором месте самовыдвиженцы – 57 человек, ЛДПР выдвинула 52 кандидата, «Справедливая Россия» – 26, КПРФ – 24, и двоих кандидатов выдвинула не входящая в парламентскую обойму партия «Родина». Остальные объединения не проявили интереса к текущей избирательной кампании.

В этой связи Дмитрий Митюшев отметил специфику нынешних выборов. В 2021 году в Коми пройдут выборы главы республики, и одно из оснований для регистрации кандидатов – это поддержка муниципальных кандидатов. Если обратить внимание на активность политических партий, то, кроме «Единой России» и ЛДПР, остальные не проявили особой активности. А ведь чем больше мандатов у них было бы в представительных органах, тем проще было бы собрать подписи муниципальных депутатов, которые необходимы для поддержки выдвижения кандидатов на должность главы РК.

Правда, что касается дополнительных выборов в советы муниципальных районов и городских округов, то депутаты там избираются сроком на год, то есть в 2020 году прекратят свои полномочия и не смогут сыграть роли при сборе подписей муниципальных депутатов. А вот на уровне поселений срок полномочий депутатов заканчивается в год выборов главы РК, и на нынешних выборах партиям имело бы смысл поучаствовать, чтобы в будущем заручиться хотя бы несколькими дополнительными подписями.

Из числа выдвинутых зарегистрировано 209 кандидатов: 44 самовыдвиженца и 165 кандидатов от избирательных объединений: 63 от «Единой России» (один кандидат не прошел процедуру регистрации), 50 от ЛДПР (два человека не прошли), 26 от «Справедливой России» и 22 от КПРФ (двое не прошли).

Отказано в регистрации 21 кандидату. На несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных федеральным законом о политических партиях, указано двум кандидатам в Ижемском районе.

– Один из этих кандидатов – Николай Терентьевич Братенков выдвигался от КПРФ. Ему отказано по причине того, что к моменту принятия решения о регистрации в Территориальную избирательную комиссию (ТИК) Ижемского района поступил документ о том, что он является членом «Единой России». По закону политическая партия не может выдвигать в качестве кандидата члена другой политической партии, – пояснил Дмитрий Митюшев. – Исходя из наличия этого документа и информации, которую он озвучил на заседании ТИК, комиссия приняла на тот момент абсолютно законное и обоснованное решение об отказе в регистрации.

– По информации, которая имеется у меня, на прямой вопрос, является ли он членом партии «Единая Россия», Николай Братенков ничего не ответил, – рассказал председатель республиканского избиркома. – 7 августа состоялось заседание Ижемского суда, в своем иске кандидат оспаривает отказ в регистрации. Следующее заседание состоится 10 августа. Речь идет об установлении факта – являлся ли кандидат членом «Единой России» или нет. Мы не исключаем варианта как об отмене решения ТИК, так и о том, что решение комиссии будет оставлено в силе.

Претензии к работе некоторых ТИКов предъявили представители КПРФ и ЛДПР. В частности, по их словам, комиссии Княжпогостского района и Сыктывкара препятствуют выдвижению и дальнейшему участию в выборах кандидатов от этих партий.

В Княжпогостском районе, как пояснил Дмитрий Митюшев, кандидаты от ЛДПР, подавая документы для регистрации, не представили копии всех страниц паспорта, что необходимо согласно постановлению ЦИК РФ.

– Мы не оправдываем Территориальную избирательную комиссию Княжпогостского района, она действительно нарушила порядок уведомления кандидатов о нехватке представленных документов, не соблюла необходимые процедуры. Они попытались уведомить кандидатов, не позднее чем за три дня до проведения заседания, на котором должен был рассматриваться вопрос об отказе в регистрации, но сделали это неудачно. Уведомляли они кандидатов через уполномоченного представителя местного отделения ЛДПР, который не является участником избирательного процесса. В итоге большинство из кандидатов ЛДПР принесли копии страниц паспорта до даты проведения заседания ТИК, а три человека не принесли. И поэтому им было отказано в регистрации.

Кандидаты обратились в суд, который отменил решение ТИК Княжпогостского района об отказе в регистрации кандидатов.

В Сыктывкаре кандидат от ЛДПР точно так же не принес копию документа, необходимую для прохождения регистрации. ТИК Сыктывкара, прочитав закон, первоначально неправильно его истолковала и поставила вопрос о том, что кандидату, возможно, будет отказано в регистрации.

– После этого была проведена консультация с республиканским избиркомом, мы внимательно вместе прочитали закон и пришли к единственно правильному выводу: кандидат должен быть уведомлен и имеет право донести копию этого документа. Так и поступили, и в итоге кандидат от ЛДПР был зарегистрирован. То есть никаких препятствий со стороны избирательной комиссии в деятельности этих политических партий не усматривается, – отметил Дмитрий Митюшев.

Десяти самовыдвиженцам отказано в регистрации на основании недостоверных подписей в поддержку выдвижения. В столице Коми кандидату, чтобы пройти процедуру регистрации, по одному округу необходимо было собрать 70 подписей, по второму – 64. Подписи в Сыктывкаре собирали восемь выдвиженцев, однако достоверными были признаны только у одного.

Кстати, на выборах в Госсовет в 2020 году самовыдвиженцам придется собрать тысячу подписей, это довольно сложно.

В избиркоме проанализировали состав кандидатов на нынешних выборах. 52 процента кандидатов – женщины, 47 процентов – мужчины. Треть кандидатов – молодежь в возрасте от 30 до 39 лет, то есть средний кандидат становится моложе. 50 процентов имеют высшее образование, но при этом 11 процентов не указали сведения об образовании. Сейчас этого и не требуется, но если сведения указаны, необходимо предъявить копию документа об образовании. С 2011 года избирком проверяет достоверность таких сведений, и обнаружилось достаточно много фактов, когда кандидаты имели поддельные дипломы. Те, кто не хочет подпасть под такую проверку, видимо, и не предъявляют документы.

Сейчас завершился процесс регистрации, и с 10 августа официально стартует этап предвыборной агитации в средствах массовой информации.

31 августа и 1 сентября в труднодоступных местностях – в Интинском, Княжпогостском, Корткеросском, Ижемском и Усть-Цилемском районах – пройдет досрочное голосование. На выборах поселенческого уровня досрочное голосование допускается в помещениях избирательных комиссий.

Галина ВЛАДИС

Фото vk.com/izbirkomkomi