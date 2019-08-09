Общественники поддержали демографический законопроект

Вслед за парламентариями к обсуждению инициированного главой республики законопроекта о дополнительных мерах поддержки в регионе семей с детьми подключились общественники. Седьмого августа они пригласили на свою площадку в Общественной палате Коми руководителей профильных министерств, чтобы оценить уже внесенные правительством предложения и высказать свои.

Все, что легло в основу готовящегося документа, емко и наглядно – с показом слайдов – собравшимся представил министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин. Он напомнил, что благодаря миллиарду рублей, который по инициативе главы региона Сергея Гапликова будет дополнительно ежегодно направляться на меры поддержки семей с детьми, количество средств на эти цели возрастет на 30 процентов. Такого существенного увеличения бюджетных ассигнований на демографию в республике не было никогда.

Ключевых направлений расходования средств несколько, и первое из них – выплата регионального семейного капитала 150 тысяч рублей при рождении первенца. Размер этой региональной выплаты такой же, как при рождении третьего ребенка. Данная мера действует в республике с 2011 года, и в первый год после ее введения количество третьих детей в семьях увеличилось на 8 процентов. Таких же положительных результатов правительство Коми ожидает теперь от молодых семей, которые только планируют рождение ребенка. 150 тысяч родители первенца могут использовать, например, в качестве первоначального взноса на покупку жилья.

Следующая важная мера – изменение критерия нуждаемости при выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детском саду. С полутора прожиточных минимумов он увеличен до 2,5. На семью из четырех человек этот минимум в месяц составляет 104 тысячи рублей. И если на данный момент в республике насчитывается 18 тысяч получателей родительской компенсации, то с 1 сентября текущего года, когда начнет действовать эта мера, ожидается, что число семей-получателей возрастет до 53 тысяч.

Одновременно увеличивается и сам размер компенсации. На первого ребенка он составлял 20 процентов, на второго – 50 процентов, на третьего – 70. Теперь компенсация родительской платы за первенца вырастет до 30 процентов.

Очень востребованной мерой поддержки малоимущих семей является республиканское пособие на ребенка. Согласно законопроекту, оно увеличится в полтора-три раза и составит от одной тысячи до 2200 рублей в месяц, на эти суммы начисляется районный коэффициент. Будет расширена и категория детей, на которых назначается эта мера поддержки. В нынешней редакции семья перестает получать пособие на ребенка, которому исполнилось 18 лет, если он учится уже не в школе, а в вузе или ссузе. В новом документе эта несправедливость будет исправлена.

Пособие на проезд школьников из многодетных семей вырастет с 242 до 500 рублей в месяц. Это больше, чем стоит месячный социальный проездной, и позволит детям, помимо школы, добираться на общественном транспорте до кружков и секций.

Станет больше и сумма пособия (650 рублей) на покупку продуктов для малоимущих беременных женщин и кормящих матерей. Предоставлять его будут не по медпоказаниям, как сейчас, а всем женщинам этой категории. В результате число получательниц такой поддержки увеличится в шесть раз.

Материальная помощь на покупку одежды и обуви для детей в семьях с низкими доходами будет увеличена на 1,5 тысячи – до 6,5 тысячи рублей.

В преодолении бедности поможет внедрение технологии социального контракта. Участникам соцконтракта выплачивается значительное пособие и создаются условия для перехода к активным действиям по самообеспечению и увеличению своих доходов.

Большим подспорьем в борьбе с бедностью населения станут для республики средства, которые со следующего года Коми начнет получать как участник федерального пилотного проекта по внедрению социального контракта. Претендовать на получение пособия, дающего возможность выбраться из пут бедности, найти достойно оплачиваемую работу и поднять благосостояние семьи, ориентировочно смогут 2800 человек. Объем средств на реализацию проекта составит 645,5 миллиона рублей.

Сейчас в республике в виде эксперимента реализуется проект семейного социального контракта, участвуют в нем только два муниципалитета – Сосногорский и Корткеросский районы. В дальнейшем их опыт послужит применению технологии соцконтракта на всей территории Коми.

Поблагодарив министра за обстоятельный доклад, модератор встречи – председатель Общественной палаты РК Сергей Чечеткин предложил коллегам-общественникам внести свои предложения и дополнения. И те не заставили себя ждать.

Активист Ассоциации многодетных матерей Елена Щербина подняла вопрос летнего отдыха северных детей за пределами республики. Для многодетных семей вывезти детей к морю сейчас большая проблема.

Министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Якимова признала, что стоимость детской путевки недешева и начинается от 27-29 тысяч рублей. Отдых на море почти вдвое дороже. Главным образом удорожание происходит за счет дорожных расходов. Минобраз со своей стороны старается расширить категорию ребят, которым выделяются льготные путевки. Например, для одаренных детей отдых полностью бесплатный, а цена путевки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, всего 10 процентов от стоимости проезда.

Недавно министерство образования обратилось в минфин с предложением увеличить финансирование на организацию детского отдыха, и финансовое ведомство его поддержало. Будет также расширена категория получателей льготных путевок. Но данные мероприятия проводятся не в рамках обсуждаемого законопроекта, а помимо и сверх предложенных мер поддержки.

Зампред Общественной палаты Коми Галина Лапшина озвучила предложение, высказанное накануне нынешней встречи членом правления общественной организации «Женщины города Сыктывкара», заведующей отделением охраны репродуктивного здоровья граждан Республиканского перинатального центра Тараной Пыстиной. Специалист очень высоко оценила увеличение размера пособия на питание для малоимущих беременных женщин и кормящих мам и поддержала отмену медсправки, на основании которой прежде только и выделялась данная поддержка. Но при этом она предлагает поднять размер пособия до тысячи рублей и распространить его не только на малоимущих, но и на всех беременных, как только они встали на учет. Ведь от качества питания будущей мамы зависит здоровье ребенка.

От себя лично Галина Лапшина добавила, что надо тщательно продумать механизм предоставления такой помощи, чтобы это не порождало иждивенческие настроения и деньги тратились не на косметику и какие-то иные цели, а именно на питание. Может быть, следует выдавать сертификаты.

Сергей Чечеткин напомнил, что такая практика давно распространена: семьям на карту перечисляется сумма, которую можно потратить в специальных магазинах только на продукты.

Многодетная мать Наталья Перминова, которая воспитывает ребенка-инвалида, подняла тему тяжелого материального положения в семьях, где родители не могут выйти на работу, поскольку вынуждены круглосуточно ухаживать за лежачими инвалидами. Представители минтруда пообещали проработать варианты поддержки для таких семей.

В пакет инициатив от Общественной палаты РК вошли также предложения из муниципалитетов. Все они будут направлены для изучения и рассмотрения разработчикам законопроекта, который планируется вынести на первую после летних каникул сессию Госсовета Коми.

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi.ru