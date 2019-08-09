Новая аппаратура для сосудистого центра

Региональный сосудистый центр получил новое оборудование для восстановления пациентов после инсульта. Оборудование приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение». О ходе его реализации на территории Коми главу региона Сергея Гапликова проинформировал министр здравоохранения республики Дмитрий Березин, сообщает пресс-служба руководителя Коми.

Всего в 2019 году в программу оснащения медицинским оборудованием для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями включено семь медучреждений.

Поступившее в региональный сосудистый центр Коми республиканской клинической больницы (КРКБ) медоборудование используется в отделении для больных с нарушениями мозгового кровообращения. Здесь проходят восстановительное лечение пациенты после перенесенных инсультов.

Новый тренажер предназначен для восстановления двигательных функций верхних и нижних конечностей, нарушение которых является самым распространенным последствием сосудистых катастроф. Прибор обеспечивает пассивные и активные режимы тренировки, а также оснащен биологической обратной связью. Упражнения имеют разный уровень сложности и проводятся в онлайн-режиме. Удаленный контроль за упражнениями позволяет выявить немотивированных пациентов, а также проанализировать результаты пациента и статистику занятий. Благодаря возможности индивидуальной адаптации занятия на интерактивной системе позволяют достичь очень хороших результатов.

Также шесть новых аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью более 11 миллионов рублей установлены в отделении для больных с нарушениями мозгового кровообращения и в реанимации КРКБ.

Как отметил Дмитрий Березин, региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Ухте, Воркуте, Печоре, Усинске и Инте в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в ближайшие шесть лет переоснастят и дооснастят. В 2019 году выделено более 88 миллионов рублей на приобретение 21 единицы медицинского оборудования для диагностики и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе УЗИ-аппараты, тренажеры с биологической обратной связью, аппараты для роботизированной терапии и искусственной вентиляции легких. Контракты уже заключены, поставка оборудования началась.

В целом проект направлен на профилактику, своевременное выявление, применение современных технологий лечения и последующую реабилитацию пациентов в целях снижения в Республике Коми смертности от болезней системы кровообращения.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru