По течению времени

Участники клуба «Кречет» погрузились в русское Средневековье

Успешно завершилась экспедиция по водно-волоковому пути, организованная историко-реконструкционным клубом «Кречет». Реконструкторы на копии средневековой ладьи прошли около 700 километров по рекам Ижма, Печора и Цильма. О буднях и праздниках путешественников «Республике» рассказал руководитель клуба «Кречет» Александр Плюснин.

Маршрут путешествия был проложен еще в XV веке, когда дед Ивана Грозного, великий князь Иван III, отправил экспедицию на поиски залежей серебряной и медной руды. Современники проделали часть пути московской экспедиции с полным погружением в Средневековье: эпохе соответствовали и костюмы, и еда, и предметы быта реконструкторов. Впрочем, как отметил Александр Плюснин, путешественники отказались не от всех достижений цивилизации. Прежде всего соблюдали требования безопасности: взяли спасательные жилеты, на ладье закрепили кормовые огни. Пользовались мобильниками, рациями, был спутниковый телефон. Информацию о путешествии выкладывали в соцсетях в режиме реального времени, причем не только ради развлечения интернет-пользователей. Поскольку для подготовки и проведения экспедиции были использованы средства президентского гранта, который получил клуб «Кречет», фото и видео в соцсетях пригодятся для отчета о том, как был реализован грантовый проект.

– Из Сыктывкара мы выехали на автобусе, ладью везли на специальном лодочном прицепе, – рассказал Александр Плюснин. – Добрались до села Усть-Ухта, там встали на устье реки, установили на берегу небольшой походный лагерь. Там собрались местные жители, подъехали наши друзья – реконструкторы из Ухты. Ухтинский клуб «Цитадель» устроил показательный рыцарский поединок. Мы провели несколько мастер-классов, в том числе показали, как делать весла, как чеканились монеты в Средневековье, предложили гостям походную кашу, приготовленную по средневековым рецептам.

После недолгих проводов в Усть-Ухте реконструкторы отправились в путь. До Печоры ладья шла по течению, поэтому особого напряжения гребцы не испытывали. Сложности начались, когда добрались до Цильмы и пошли против течения. Там нагрузка значительно возросла, было сложно, но, как вспоминает собеседник издания, ни один из путешественников и не подумал бросить весло.

При гребле не так сложно справиться с физической нагрузкой, как с обычной человеческой реакцией на однотипное монотонное действие, которое приходится повторять часами: через некоторое время гребцов начинает клонить в сон. Боролись с одолевавшей сонливостью так же, как мореходы в Средневековье: пели. Опытным путем выяснили, что современные песни не очень подходят под ритм гребли, поэтому исполняли в основном старинные народные.

Немалую часть пути реконструкторы прошли под холодным проливным дождем. Суровые погодные условия позволили оценить преимущества одежды из натуральных материалов, которую носили на Руси в Средневековье. Выяснилось, что шерстяная одежда хорошо сохраняет тепло, даже когда намокает под дождем. Так что и от отсутствия современной водонепроницаемой одежды путешественники не испытывали неудобств.

Досадной проблемой для участников экспедиции стали полчища комаров. В первые дни путешествия из-за дождя и холода комаров было немного, от них частично защищала плотная одежда. Зато ко второй неделе похода, на реке Цильме, атаки летающих кровососов стали невыносимы.

Экспедиция продолжалась 27 дней. Средняя скорость ладьи составляла пять километров в час. Всего пройдено 709 километров:

– на буксире – 61 км;

– на моторной лодке – 99 км;

– самостоятельно – 549 км (из них 60 км против течения):

· под парусом – 90 км;

· на веслах – 409 км;

· бечевой – 50 км.

– И в Средние века были средства для того, чтобы отпугивать комаров. Использовался, например, березовый деготь, но мы его не заготовили заранее. Пришлось применять современные репелленты, – признался руководитель клуба «Кречет».

Первая ночевка в пути состоялась в охотничьем домике, расположенном на берегу в нескольких часах пути от Усть-Ухты. Такой отдых, по мнению реконструкторов, не противоречит погружению в Средневековье, поскольку и в XV веке путешественники предпочли бы не тратить время на обустройство лагеря, а переночевали бы под уже имеющейся крышей.

– По маршруту на ночь ставили палатки, где-то ночевали на лодке. Если удавалось к концу дня заметить на берегу охотничью избушку, ночевали в ней, – вспоминает Александр Плюснин.

Меню, как и было заявлено перед стартом экспедиции, соответствовало средневековому: каши, солонина, квашеная капуста, подкопченные свиные ноги. Вместо привычного чая – напиток из сушеного иван-чая, вместо сахара – мед. По наблюдениям реконструкторов, еда, приготовленная по средневековым рецептам, получается очень жирной и калорийной. Это и понятно: в Средневековье путешественникам требовалось много энергии, поэтому выбирали максимально калорийные продукты. К тому же высококалорийная пища давала стойкое ощущение сытости, что позволяло грести весь день, не останавливаясь на перекус.

Но, как выяснилось, не всякий современный человек способен сразу принять средневековый рацион. Потребовалось два-три дня, чтобы привыкнуть к жирной пище. После завершения экспедиции участники взвесились. Несмотря на калорийное питание, они не только не набрали вес, но даже скинули в среднем по два килограмма. Понятно, что такой результат был достигнут только благодаря значительным физическим нагрузкам. Если придерживаться средневекового питания и целый день проводить перед экраном компьютера, лишний вес обеспечен.

Добавкой к рациону путешественников становились гостинцы от местных жителей. Во всех населенных пунктах, где реконструкторы сходили на берег, местные старались чем-нибудь пополнить их запасы съестного. Узнав о правилах, которых придерживались участники экспедиции, и продукты приносили вполне «средневековые»: молоко, рыбу, лесные ягоды.

Главным сюрпризом для реконструкторов, пожалуй, была именно реакция на их прибытие местных жителей: везде гостей из Средневековья встречали радушно и с огромным интересом. Каждая стоянка превращалась для жителей небольших поселений, не избалованных костюмированными представлениями, в маленький праздник с возможностью прикоснуться к живой истории.

– Мы шли по Ижме, а весть о нашей экспедиции летела впереди нас, местные на моторных лодках передавали ее от одного поселения к другому. Мы не могли назвать точное время прибытия, поэтому люди заранее собирались на берегу, ждали. В селе Кельчиюр один из мальчишек в восемь часов утра вышел на берег, чтобы не пропустить ладью. Ждал до шести вечера, устал, ушел спать. Мы причалили в семь часов вечера. Ребенка все-таки разбудили к девяти часам, чтобы он с нами встретился, – рассказал Александр Плюснин.

Бытует мнение, что современные дети и подростки не интересуются историей родного края, придуманные Голливудом миры им кажутся более захватывающими. Реконструкторы уверены, что интерес к истории России есть, просто ее надо преподавать не только по учебникам и музейным экспонатам, а еще и на живых, ярких примерах. Парнишка из Кельчиюра наверняка надолго запомнит встречу со «средневековыми» путешественниками.

– К нам подходили люди, расспрашивали, интересовались, удивлялись. Многие даже и не предполагали, что уже в XV веке в краях, где они живут, кипела жизнь, что здесь проходила московская экспедиция, добывали руду для первых на Руси серебряных монет, – объяснил реконструктор.

Путешественники добрались до места назначения – деревни Нонбург, близ которой, по историческим данным, располагался рудник Ивана III. Попытались найти следы «серебряных копей».

– В 60-80-х годах в этих местах велась активная лесозаготовка, лес буквально вспахан тяжелой лесовозной техникой. Понять, проходил ли там штрек или трактор проехал, поэтому земля провалилась, невозможно. Мы нашли несколько землянок со срубами. Но когда и кто сделал эти землянки, определить не смогли, тут нужно комплексное археологическое исследование, – говорит Александр Плюснин.

Обратный путь на ладье закончился в селе Усть-Цильма, оттуда путешественников доставили в Сыктывкар автотранспортом.

Александр Плюснин считает, что ладья, на строительство которой была потрачена большая часть грантовых средств, в путешествии хорошо себя зарекомендовала: судну не были страшны ни дождь, ни волны. Реконструкторы поставили эксперимент на устойчивость судна. Даже когда экипаж собрался у одного борта, а самый отчаянный путешественник полез на мачту, чтобы создать еще больший крен, ладья не только не перевернулась, но даже не зачерпнула воды.

– После возвращения мы осмотрели ладью, помыли, почистили. Она хорошо перенесла экспедицию. Небольшие повреждения есть, но они легко устранимы. При соблюдении условий хранения и эксплуатации эта ладья может служить десятилетиями. Осенью поставим ее на стапель – сушиться. Перезимует она в эллинге, весной будем заново ее смолить, готовить к новым путешествиям. На следующий год планируем выйти в Белое море. Есть и другие маршруты, по которым мы можем пройти, – сообщил Александр Плюснин.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из личного архива Александра Плюснина