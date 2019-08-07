В Ухте отремонтируют девять дворов

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Ухте благоустраивают девять дворовых территорий.

Как сообщили в администрации города, уже выполнен ремонт дворовых проездов домов 22, 24, 63 по проспекту Ленина и домов 8 и 11 по Пионергорскому проезду. На завершающей стадии находятся работы во дворе дома 28 по проспекту Ленина. Ведутся работы по устройству дополнительной автостоянки во дворе дома 25/52 по улице Сенюкова.

Во дворах, где работы по асфальтированию завершены, уже установлены новые урны. Заключены муниципальные контракты на поставку и установку скамеек, оборудования детских игровых и спортивных площадок, ограждения газонов. Поставщики ведут закупку оборудования, в августе-сентябре начнутся работы по установке.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Ухты